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Po obsazení Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti zíral Christian Bale půl hodiny do prázdna. Tvůrci zvažovali i Travoltu

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V komiksovém snímku Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti se střetnou dva odlišní hrdinové. Oblek stál sto tisíc dolarů a mrtvolu Zoda nahradila guma.
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti

Zdroj: FOTO:© Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:28

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