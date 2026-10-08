Po obsazení Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti zíral Christian Bale půl hodiny do prázdna. Tvůrci zvažovali i Travoltu

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Ben Affleck se po natáčení komiksového snímku Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti zeptal producentů, zda by si mohl ponechat svůj kostým. Tvůrci souhlasili, ovšem pod podmínkou, že za něj zaplatí sto tisíc dolarů. Herec okamžitě změnil názor a spokojil se pouze s památeční fotografií. Oslabené rentgenové vidění a studium starých záznamů
Lidé po celém světě s obavami sledují obrovskou moc superhrdiny z Metropolis (
) a ptají se, zda takového spasitele skutečně potřebují. Situace využije tvrdý strážce pořádku z Gothamu ( Henry Cavill ), který se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních rukou. Oba maskovaní muži se dostávají do vzájemného střetu plného nedůvěry. Jejich souboj však nečekaně přeruší zrození úplně nového nepřítele. Celé lidstvo se tak ocitá na prahu mnohem větší katastrofy. Ben Affleck
Na souboj s maskovaným mužem z Metropolis se gothamský strážce připravuje i pomocí olova. Z tohoto kovu vyrábí kouřové granáty, kterými dokáže zablokovat protivníkovo rentgenové vidění, a úspěšně tak maskuje použití oslabujícího kryptonitu. Útoky svého soupeře navíc dokáže přesně vykrýt, protože si předtím prostudoval kamerové záznamy z jeho dřívějšího boje s generálem Zodem.
Christian Bale zíral půl hodiny do prázdna
Když se Christian Bale dozvěděl, že netopýřího muže po něm převezme Affleck, zíral podle svých slov asi půl hodiny do prázdna. Nakonec se s novým představitelem sešel a popřál mu před prací štěstí. Producent Charles Roven potvrdil, že Affleck byl pro tvůrce od začátku první volbou, přestože herec s přijetím nabídky zpočátku váhal. Přesvědčil ho až režisér Zack Snyder, který mu ukázal výtvarné návrhy.
Studio nového herce předem varovalo před možnými negativními reakcemi fanoušků na internetu a ukazovalo mu starší komentáře k předchozím superhrdinským filmům. Affleck přesto otevřel diskusní fórum, kde jako první uviděl zprávu s textem „Affleck jako Batman? NEEEEEEE!!!!!!!!!!!“. Okamžitě se proto odpojil. Jeho přítel, režisér Kevin Smith, navíc navrhl, aby v obleku používal hlasový modulátor, protože hercův přirozený mluvený projev se mu zdál příliš vysoko položený.
Lex Luthor si hrál s gumovou figurínou
Michael Shannon na place ve skutečnosti nenatočil jedinou scénu, produkce pouze vyrobila velkou gumovou verzi jeho nahého těla. Tu pak ve filmu jako mrtvolu generála Zoda používá Lex Luthor v podání Jesseho Eisenberga. Shannon k postavě dodal pouze několik vět v dabingovém studiu. Sám Eisenberg chodil na natáčení v přestrojení, aby na veřejnost neunikla jeho filmová podoba.
Představitel muže z oceli Cavill se v přípravě dostal až na váhu sto kilogramů a v samotném filmu jeho postava pronese pouhých 42 řádků dialogu. Ve snímku navíc nosí brýle vyrobené britským designérem Tomem Daviesem na míru. Běžné obroučky totiž seděly na hercově obličeji s vysokým kořenem nosu příliš vysoko.
Tvůrci do role zvažovali Johna Travoltu
Společný film dvou hrdinů vznikal už v srpnu roku 2001, kdy jej připravoval režisér Wolfgang Petersen. Podle tehdejšího scénáře zabil Joker Bruceovi snoubenku, což odstartovalo jeho cestu za pomstou a konflikt se Supermanem. Tehdy se objevily informace, že by se vrátil George Clooney z dřívějších adaptací a po jeho boku by si zahrál John Travolta. Z projektu nakonec sešlo, ale upoutávka na něj se objevila jako plakát ve filmu Já, legenda.
Moderní verzi si nakonec zahrál Affleck, který kvůli roli nabral devět kilogramů svalové hmoty, snížil podíl tělesného tuku na osm procent a dvě hodiny denně cvičil, což podle svých slov nenáviděl. Jeho dcery ovšem nové angažmá nezajímalo, protože se chtěly dívat jen na animované Ledové království. Sám herec navíc později uznal, že jeho pojetí postavy bylo příliš temné, jelikož vyděsilo jeho vlastního syna.
Snímek Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti vysílá Nova Cinema v sobotu 8. října od 20:00.
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