Když se řekne královna českého svátečního cukroví, většina milovníků sladkého si okamžitě představí neodolatelně křehké, sněhově bílé laskonky s poctivým oříškovým griliášem a rozplývajícím se krémem. Tento legendární zákusek v sobě ukrývá dokonalou harmonii křupavého sněhového korpusu a bohaté, nadýchané náplně, která svou elegancí pozvedne každou slavnostní tabuli na zcela novou úroveň. Historie laskonek sahá hluboko do tradice československého cukrářství, kde se staly symbolem nejvyššího pekařského mistrovství a luxusu. Jejich příprava sice vyžaduje jistou dávku trpělivosti a citu, ale ten moment, kdy se křehký povrch podvolí prvnímu soustu a uvolní vlnu lahodné chuti, stojí za každou chvíli strávenou v kuchyni.
Ačkoliv jde o sváteční pochoutku plnou lahodných chutí, při střídmém mlsání v sobě ukrývá i menší benefity pro tělo. Bílkový sněhový základ dodává tělu čisté bílkoviny bez zbytečných tuků, zatímco poctivé lískové ořechy a mandle v griliáši jsou cenným zdrojem zdravých tuků, hořčíku a vitamínu E, které podporují správnou činnost mozku a nervové soustavy. Pro lepší kontrolu nad vaším denním příjmem energie se hodí vědět, že jeden bohatě plněný kousek tohoto tradičního cukroví (cca 30 g) obsahuje přibližně 145 kcal.
Tento tradiční recept přímo vybízí k drobným obměnám a kulinářským experimentům podle vašich osobních preferencí. Místo klasického lískooříškového griliáše můžete do křupavého korpusu zapracovat jemně mleté vlašské ořechy nebo třeba pražené pistácie, které dodají celému dezertu úchvatný zelenkavý nádech a nový rozměr chuti. Samotný krém pak můžete ozvláštnit kapkou tuzemáku, kvalitního kávového likéru nebo lžičkou silného espressa, které skvěle podtrhne hloubku oříškového základu.
Lískové ořechy rozprostřete na suchý plech a sušte je v předehřáté troubě na 160 °C po dobu 10–15 minut. Mezitím připravte karamel.
V hrnci smíchejte cukr s olejem a směs zahřívejte asi 3–4 minuty, dokud se cukr zcela nerozpustí.
Poznámka: Karamel připravujte za častého míchání.
Upečené lískové ořechy přesypte na čistou utěrku, přes kterou je poválejte. Díky tomu z nich odstraníte většinu slupky. Poté je vmíchejte do připraveného karamelu.
Směs vařte asi 2 minuty a následně ji vylijte na plech vymazaný olejem. Griliáš nechte tvrdnout při pokojové teplotě celou noc a poté ho rozemelte na jemný prášek.
Pokračujte s přípravou korpusu. Vaječné bílky šlehejte asi 2 minuty do tuhého sněhu, do kterého následně přidejte ⅓ krupicového cukru za stálého šlehání.
Zbylé ⅔ cukru vsypte do rendlíku s horkou vodou a směs vařte 3–5 minut do zhoustnutí. Následně ji po lžících vešlehejte do bílkového sněhu. Poté přidejte také moučkový cukr v několika dávkách.
Do bílkového těsta nakonec vmíchejte najemno rozemleté mandle a směsí vyplňte formu na laskonky, kterou předem umístěte na plech pokrytý pečicím papírem.
Laskonky následně pečte v předehřáté troubě na 160 °C po dobu 15–20 minut.
Poznámka: Uvedená doba pečení je pouze orientační a je závislá na vlastnostech vaší trouby.
Upečené laskonky nechte chladnout a mezitím připravte krém. Asi 300 ml mléka vlijte do rendlíku, smíchejte ho s klasickým i vanilkovým cukrem a přiveďte ho k varu.
Zbytek mléka nalijte do samostatné misky, kde ho smíchejte s vanilkovým pudinkem v prášku. Trochu horkého mléka vlijte do pudinkové směsi, kterou pak celou přelijte do rendlíku s horkým mlékem.
Směs zahřívejte 2–3 minuty. Jakmile začne bublat a houstnout, vařte ji 1 minutu a poté do ní vmíchejte vaječné žloutky. Rendlík následně odstavte z tepla.
Základ na krém zakryjte potravinovou fólií a nechte ho vychladnout.
Tip: Aby na krému nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat. Pokud chcete chladnutí urychlit, směs přendejte z horkého rendlíku do mísy.
V samostatné míse šlehejte máslo asi 3 minuty a poté do něj postupně vešlehejte základ na krém. Do krému poté vešlehejte rozemletý griliáš. Vzniklou náplň pak přendejte do cukrářského sáčku.
Náplní pokryjte sudý počet laskonek a zakryjte ho jejich druhou půlkou. Klasické laskonky můžete ihned servírovat. Do té doby je skladujte ve vzduchotěsném obalu v lednici.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato