Po Jiřím Bartoškovi zůstala krásná dcera: Kateřina si vybrala úplně jinou životní cestu, ale splnila mu sen

Kateřina, dcera Jiřího Bartošky, si vždy pečlivě chránila soukromí. Velkou radost známému herci v posledních letech dělala vnučka Anička.
Při vzpomínce na Jiřího Bartošku se většině lidí vybaví především herec s nezaměnitelným hlasem a dlouholetý prezident karlovarského festivalu. Při pohledu na jeho život je ale výrazná ještě jedna, méně známá věc, a sice ochrana nejbližších. Na In-Lifestyle jsme si za ta léta všimli, že se o jeho dceři Kateřině vždycky mluvilo jen málo, přestože byla obrovskou částí jeho života. Veřejnosti ji nicméně příliš neukazoval.
Dcera slavného otce si raději vybrala klid
Kateřina se narodila v roce 1977, tedy rok po svatbě Jiřího a Andrey Bartoškových. Její bratr Janek je dlouhodobě spojovaný s prostředím Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, přebrat roli svého otce však netouží, jak řekl pro
Blesk. Kateřina se však vydala zcela jiným směrem. Žije převážně stranou veřejného dění a před kamerami se objevuje jen zcela výjimečně.
U rodiny tak známého muže je to poměrně neobvyklé. Slavné příjmení bývá kolikrát samo o sobě pozvánkou do společnosti, rozhovorů a fotografických rubrik, a co si budeme povídat, mnoho dětí slavných rodičů to využije ku svému prospěchu. Kateřina Bartošková se ale touto cestou nevydala. Když už byla vidět, většinou po boku rodičů a při příležitostech, kde její přítomnost dávala smysl. Ne jako někdo, kdo by si budoval vlastní mediální obraz.
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Výrazný rodinný okamžik přišel v roce 2021. Jak tehdy uvedla
CNN Prima NEWS, Kateřina porodila dceru Annu, které se v rodině říká Anička. Jiří Bartoška se tak stal poprvé dědečkem. Z jeho tehdejších slov bylo cítit, že pro něj nejde jen o milou zprávu do společenské rubriky. Už před narozením vnučky říkal, že rodiče jsou od vychovávání a prarodiče od rozmazlování. U něj ta věta zněla až nedočkavě a natěšeně. Foto: Next Foto, Jiří Bartoška, Kateřina Bartošková a Andrea Bartošková na party UniCredit Banky na Mlýnské kolonádě Čím byl Jiří Bartoška pro českou kulturu výjimečný
Jiří Bartoška patřil po desetiletí k nejvýraznějším osobnostem českého filmu a divadla. Vedle herecké práce se silně zapsal také jako prezident karlovarského festivalu. Pod jeho vedením se festival stal akcí s mezinárodním významem, ne jen domácí kulturní událostí s červeným kobercem. Jeho odkaz proto neleží pouze ve filmografii. Byl i člověkem, který pomáhal držet pohromadě instituci přesahující českou scénu.
Zemřel ve věku 78 let. V posledních letech se opakovaně psalo o jeho zdravotních potížích i o návratu rakoviny. Podstatné je, že ani v této době z rodiny nedělal veřejné téma. Jeho nejbližší mu byli oporou až do posledních dní.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Dcera Jiřího Bartošky si šla vlastní cestou: Život před kamerami ji nezlákal a porodila mu vnučku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.