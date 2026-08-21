Po jednom drinku s neznámým mužem jsem se probudila nahá v cizím pokoji a s dluhem, popisuje Petra

Blížila se půlnoc. Petra seděla u baru a po očku sledovala svou kamarádku. Nezdálo se, že by měla v plánu loučit se s tím vysokým týpkem, co ji před půl hodinou vytáhl na taneční parket. Hudba dávno zrychlila, ale Veronika se za ní k baru nevrátila. Povídala si s ním v uličce k toaletám, kde bylo o něco klidněji. Očividně se dobře bavila. Zato v Petře se to pralo. Přála jí štěstí. Ale zároveň cítila zradu. Tohle měl být přece jejich večer! Šla sem jen kvůli ní, aby jí pomohla z porozchodové deprese. No vida, podařilo se, ušklíbla se osamělá dívka a mávla na barmana. Zaplatí a půjde, tohle nemá zapotřebí. Jenže než se stihla zvednout ze židličky, oslovil ji neznámý muž.
„Zatvářil se ztrápeně. Prý zrovna dostal kopačky a nutně potřebuje společnost. Jinak to s ním zle skončí. A jestli mě může pozvat na drink. Já nejdřív chtěla odmítnout, ale poslal na mě tak zkroušený a prosebný pohled, že se mi ho zželelo. Navíc se dušoval, že mě určitě nemá v úmyslu balit, jen by si rád s někým normálním popovídal. Přišlo mi ho líto,“ popisuje Petra, jak se seznámila s pětatřicetiletým lékařem Ondřejem. Nebo se jí tak alespoň představil. Chvíli rozebírali nespravedlnosti života a pak… Nic. Najednou se probudila se šílenou bolestí hlavy a žaludku v pokoji, který neznala. Byla nahá. A bolavá.
V hlavě jí vířily nepříjemné otázky. Kde to jsem? A s kým? Bála se v posteli otočit na druhý bok. Kdo asi leží vedle. Ondřej? Toho si z předchozího večera dokázala jako jediného vybavit. Ale ne, nebyl tam už nikdo. Celou noc sama ovšem nestrávila, jak naznačovala pomuchlaná postel, bolest v podbřišku a pár modřin na rukách. „Hrozně jsem se styděla. Byla to moje první, a doufám, že i poslední, jednonoční záležitost. Tohle přece nejsem já. Že bych šla na pokoj s někým cizím. Nebo že bych se tak moc opila, abych nevěděla, co dělám, měla okno,“ vyčítala si Petra a pomalu začala své rozbolavělé tělo soukat do oblečení ležícího vedle postele. Měla chuť osprchovat se, ale ne tady! Musela z toho pelechu pryč. Zdaleka nešlo o pětihvězdičkové zařízení. Na recepci jí došlo, že skončila v hodinovém hotelu. Na recepci, kam měla v plánu jen hodit klíče a zmizet, po ní chtěli ještě dva tisíce. No vida, mohlo být ještě hůř. Ubytování bylo na její doklad totožnosti. O tajemném Ondřejovi ani zmínka. Prý s sebou doklady neměl.
„Na můj dotaz, jestli jsem recepční občanku dávala přímo já, zavrtěla hlavou. Já prý seděla u schodů v křesle a doprovod říkal, že jsem nadměrně stydlivá. Zato on se nestyděl zneužít holku, co o sobě nevěděla, a ještě ji to celé nechat zaplatit!“ zlobila se Petra. Ale nejen na Ondřeje. I na sebe. Že se nechala takhle opít. Jenže postupem času jí došlo, že tohle nebyla obyčejná kocovina.
„Cítila jsem se fakt dost divně. Pořád unavená, zmetená, bolela mě hlava… A co vím, tak toho alkoholu jsem zase tolik neměla. Pamatuji si jen dva míchané drinky s kámoškou a jeden s tím Ondřejem. Po něm mám temno. Co když mi do něj něco hodil? Nějakou drogu? Příležitost k tomu měl, odskočila jsem si na toaletu,“ vybavuje si Petra. A je si téměř jistá, že byla omámená a zneužitá. Hlásit to ale nechce.
„Stejně se dotyčný nenajde. A na mě si budou ukazovat, jaká jsem tupá nána. Jo, měli by pravdu. Ale nepotřebuji slyšet odsouzení ještě od druhých,“ dodává zdrceně.
Zdroj info: Text byl zpracován na základě příběhu ženy, kterou redakce zná a která jej předala redakci se svolením k uveřejnění. Fotografie je pouze ilustrační a jména osob byla na žádost této konkrétní ženy pozměněna, stejně tak jako její jméno. Pokud máte příběh, který by se mohl objevit na našich stránkách, napište nám na redakce@zena-in.cz.
Drink spiking neboli otrávené pití
Výrazná změna chování, náhlá ospalost, zmatenost, porucha koordinace, výpadky paměti nebo poruchy vědomí. Tak se projevují účinky takzvaných „predátorských drog“, které mohou být snadno zaměněny za působení alkoholu. Nastupují rychle, často do 30 minut, a mohou trvat několik hodin. Bezbrannosti obětí pak využívají pachatelé k jejímu okradení nebo pohlavnímu zneužití.
Spousta obětí pak takový útok bohužel nenahlásí. Takovou zkušenost má i Jitka Poláková, ředitelka PORT - komplexního specializovaného centra pro oběti sexuálního a domácího násilí v České republice provozovaného organizací proFem: „V našem centru Port se s příběhy žen, kterým do pití před sexuálním útokem někdo hodil omamnou látku, setkáváme. Pro tyto oběti je zážitek se sexuálním útokem obzvláště traumatizující, protože si okolnosti nepamatují a nejistota ohledně toho, co se vlastně událo, je nesmírně trýznivá. Uvedení do stavu omezeného vědomí samozřejmě také zásadně ovlivňuje ochotu obětí obrátit se na policii. Proto v centru Port služby poskytujeme všem obětem bez ohledu na to, zda se rozhodnou sexuální útok či znásilnění ohlásit na policii.“
Jak nebezpečí předejít?
- Nenechávejte své pití bez dozoru.
- Pokud jste skleničku někde nechali a poté se k ní vrátili, už nápoj nekonzumujte.
- Neberte si nápoj od někoho jiného. A neplatí to jen u cizích lidí. Ublížit vám může i známý člověk. Drink přebírejte od barmana sami.
- Pokud vám najednou začne být špatně, cítíte se ospalí, nekoordinovaní, zmatení, vyhledejte okamžitě pomoc někoho důvěryhodného. Určitě si nenechávejte pomoci od cizích lidí. Zvláště ne od těch, kteří vás na drink pozvali.
Zdroj informací: Národní protidrogová centrála SKPV PČR, Vláda České republiky - TZ: Otrávené drinky, neviditelné oběti: Drink spiking se týká i Česka
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