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Po jednom drinku s neznámým mužem jsem se probudila nahá v cizím pokoji a s dluhem, popisuje Petra

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Neměla v oblibě navštěvovat bary, chtěla jen vyhovět kamarádce s mizernou náladou. Stačilo ale pár minut neopatrnosti, aby si odnesla otřesný zážitek na celý život.
Tmavovlasá žena v bílých šatek pije u baru míchaný drink, za barem je barman a vedle ní u baru stojí zády tmavovlasý muž.

Tmavovlasá žena v bílých šatek pije u baru míchaný drink, za barem je barman a vedle ní u baru stojí zády tmavovlasý muž.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žena-in.cz

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