Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Po dovolené se z dřezu line zápach, který nejde vyvětrat. Řešení stojí pár korun a zabere minutu před odjezdem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina lidí před odjezdem na dovolenou zkontroluje okna, zavře vodu a vytáhne zástrčky. Na odpady ale myslí málokdo. Přitom právě tam se během dvou až čtyř týdnů nepřítomnosti odehraje nenápadný proces, který po návratu uvítá obyvatele intenzivním kanalizačním zápachem.
Po dovolené se z dřezu line zápach, který nejde vyvětrat. Řešení stojí pár korun a zabere minutu před odjezdem

Po dovolené se z dřezu line zápach, který nejde vyvětrat. Řešení stojí pár korun a zabere minutu před odjezdem

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Sklenice od marmelády a mravenci z trávníku zmizí sami. Stačí ji postavit vedle hnízda a nechat přírodu pracovat
Sklenice od marmelády a mravenci z trávníku zmizí sami. Stačí ji postavit vedle hnízda a nechat přírodu pracovat
Mouchy v bytě přenášejí salmonelu i E. coli. Tři domácí pasti za pár korun je chytí spolehlivěji než chemie z obchodu
Mouchy v bytě přenášejí salmonelu i E. coli. Tři domácí pasti za pár korun je chytí spolehlivěji než chemie z obchodu

Moucha domácí dokáže na kus ovoce přenést salmonelu během jediného přistání, což potvrdil experiment...

Žlutý močový kámen v toaletě nemusíte drhnout hodiny. Dva polévkové lžíce jedné suroviny ho rozpustí samy od sebe
Žlutý močový kámen v toaletě nemusíte drhnout hodiny. Dva polévkové lžíce jedné suroviny ho rozpustí samy od sebe

Žlutohnědý prstenec pod okrajem toalety vypadá jako rozsudek, ale ve skutečnosti jde o vápenato-močovinový...

Cuketu zamrazíte špatně a po rozmrazení je vodová a bez chuti. Stačí jeden krok navíc a je jako čerstvá i po roce
Cuketu zamrazíte špatně a po rozmrazení je vodová a bez chuti. Stačí jeden krok navíc a je jako čerstvá i po roce

Cuketu si nemusíte dopřávat jen čerstvou v letních měsících. Pokud ji správně zamrazíte, můžete si na ní...

Rybíz po sklizni potřebuje jediný zásah, jinak příští rok sklidíte o polovinu méně. Většina zahrádkářů ho vynechá
Rybíz po sklizni potřebuje jediný zásah, jinak příští rok sklidíte o polovinu méně. Většina zahrádkářů ho vynechá

O odplozený rybíz je třeba se řádně postarat. Pokud to neuděláte, riskujete problémy s jeho plodností v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.