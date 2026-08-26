Po dovolené se z dřezu line zápach, který nejde vyvětrat. Řešení stojí pár korun a zabere minutu před odjezdem

Každý odtok v domácnosti (dřez, sprcha, vana, podlahová vpusť, prádelní odpad) má pod sebou sifon ve tvaru písmene U nebo P. V jeho ohybu stojí voda, která funguje jako pachová zátka.
Proč se po dovolené z dřezu line kanalizační smrad
Dokud někdo v bytě žije a pravidelně pouští kohoutek, hladina se průběžně doplňuje. Jakmile ale byt osiří, voda se začne odpařovat. Podle technického článku výrobce sanitárních komponentů
Oatey může k úplnému vyschnutí sifonu dojít už za dva až čtyři týdny, tedy přesně v intervalu, který pokrývá běžná letní dovolená.
Jakmile vodní uzávěra zmizí, kanalizační plyny proudí volně do interiéru. Chovají se podobně jako kouř: šíří se z místnosti do místnosti a hromadí se i daleko od zdroje. Proto samotné větrání po příjezdu pomůže jen dočasně, dokud sifon zůstává prázdný, plyn se vrací.
Předodjezdový rituál za padesát korun: krok za krokem
Celá preventivní údržba vyžaduje dvě suroviny z kuchyně. Dvousetgramové balení jedlé sody (hydrogenuhličitanu sodného) pořídíte v českých obchodech za 30 až 37 Kč, litr bílého osmiprocentního octa vyjde na necelých 13 Kč. Materiálové náklady na ošetření všech odtoků v průměrném bytě se tak vejdou pod padesátikorunu.
Postup, který vychází z doporučení
Scotch-Brite (3M) a odborné odpovědi Cooperative Extension: Odstraňte sítko a viditelné nečistoty, vytáhněte vlasy, zbytky jídla, cokoli zachyceného na mřížce. Nasypte půl hrnku jedlé sody přímo do odtokového otvoru. Přilijte půl hrnku bílého octa a odtok ihned zakryjte hadrem, talířkem nebo zátkou. Směs zašumí a vznikající oxid uhličitý pomůže uvolnit lehký biofilm na stěnách trubky. Nechte působit 5 až 30 minut podle toho, kolik času před odjezdem zbývá. Propláchněte horkou vodou z kohoutku po dobu dvou až tří minut. Pozor: horkou, nikoli vroucí. Plastové odpadní trubky z PVC snášejí teploty jen do přibližně 60 °C; opakované výlevy vařící vodou je mohou poškodit. Zkontrolujte všechny sifony v bytě, pusťte krátce vodu i do sprchy, vany, umyvadla v koupelně, podlahové vpusti a prádelního odpadu. Právě tyto málo využívané body bývají nejčastějšími viníky zápachu.
Pokud odjíždíte na déle než měsíc,
South Davis Sewer District doporučuje nalít na hladinu vody v málo používaných sifonech tenkou vrstvu minerálního oleje. Olej zpomalí odpařování a vodní uzávěra vydrží podstatně déle. Zdroj fotografie: Foto: Klaus-Dieter Keller / Creative Commons / Public Domain Dedication Soda versus chemické čističe z drogerie: kdy co použít
Lákavé je sáhnout po agresivnějším přípravku z drogerie. Chemické čističe odpadů, typicky na bázi hydroxidu sodného, skutečně rozpouštějí organickou hmotu účinněji. Jenže s tím přichází i vyšší riziko: korozivní látky mohou popálit kůži, poškodit starší potrubí a při smíchání s jinými přípravky vytvořit nebezpečné výpary.
Pro předodjezdovou prevenci lehkého zápachu a tenkého filmu v odtoku je jedlá soda výrazně šetrnější volba. Chemii má smysl nasazovat až tehdy, když voda odtéká pomalu a v trubce sedí skutečná zátka z organických usazenin. Soda takovou překážku nerozpustí, a upřímně řečeno, ani kombinace sody s octem na tvrdé ucpání nestačí, jak upozorňuje i americké toxikologické centrum Poison Control.
Kdy už jedlá soda nepomůže a je čas volat instalatéra
Zápach, který přetrvává i poté, co jste doplnili vodu do sifonů a provedli údržbu sodou, signalizuje hlubší potíž. Poškozený nebo netěsný sifon, zablokovaný odvětrávací systém, prasklina v potrubí, to všechno vyžaduje odborný zásah.
Varovné signály, které by vás měly přimět zvednout telefon:
Více odtoků odtéká pomalu současně, problém pravděpodobně nesídlí v jednom sifonu, ale v hlavní odpadní větvi. Z odtoků se ozývá bublání, vzduch se tlačí zpět přes vodní uzávěry, což naznačuje blokaci dál v systému. Voda se vrací, splašky couvají do dřezu, vany nebo podlahové vpusti. Silný kanalizační pach prostupuje celým bytem i po doplnění sifonů. Proč se vyplatí „obejít byt po odtocích“ ještě před balením kufrů
Nejužitečnější návyk, který si můžete před letní dovolenou osvojit, zabere pět minut. Projděte byt místnost po místnosti a u každého odtoku, včetně těch, které běžně nepoužíváte, pusťte na chvíli vodu. Do hlavního dřezu a sprchy přidejte sodu. Tím pokryjete obě vrstvy prevence: vodní uzávěra v sifonu zůstane plná a lehké usazeniny v trubkách nedostanou šanci kvasit.
Za cenu jednoho balení jedlé sody a lahve octa si ušetříte nepříjemný návrat do bytu, který páchne, jako by se v něm něco pokazilo. A hlavně odlišíte banální problém vysychajícího sifonu od skutečné závady, která by vás stála nesrovnatelně víc.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák