Po cuketách zůstane v půdě bonus, který většina zahrádkářů vyplýtvá. Stačí zasadit správnou plodinu a sklízíte do konce roku

Cesta k bohaté úrodě vede přes pečlivé střídání plodin, které zajistí, že půda zůstane rok co rok úrodná a bez chorob. Po skončení cuketové sezóny mají záhony stále potenciál k tomu, aby se na nich dařilo různým plodinám – zvážit můžete hned několik zajímavých druhů zeleniny.
Červená řepa: Barevná volba
Červená řepa je po cuketách fantastickou volbou. Její zářivé odstíny a zemitá chuť mohou obohatit vaši zahradu mnoha způsoby. Červené řepě se daří v dobře propustné půdě, a když ji vysadíte po
cuketě, můžete využít živiny, které v půdě zůstaly. Rajčata: Klasický výběr
Nároky těchto dvou plodin na živiny se liší, takže rajčata jsou ideální následnou plodinou. Jen nezapomeňte obě plodiny pravidelně střídat, abyste předešli chorobám přenášeným půdou.
Zdroj fotografie: Depositphotos Rotace plodin na zahradě má svůj smysl – jedině tak se jim bude skvěle dařit Cibule: nezbytný doplněk
Cibule je všestranná a kompatibilní s mnoha plodinami. Její výsadba po cuketách může být prospěšná, protože pomáhá odradit některé škůdce, kteří napadají cukety. Její štiplavé aroma navíc může maskovat pachy, které přitahují škůdce.
Mrkev: Pěstování pod povrchem půdy
Po cuketě následuje mrkev, což je chytrý tah. Listy cukety poskytují mladým rostlinám mrkve částečný stín (pokud se je tedy rozhodnete vysít ještě v létě) a lepší struktura půdy díky kořenům cukety usnadňuje mrkvi růst hluboko a rovně.
Papriky: pikantní pokračování
Papriky patří stejně jako rajčata do čeledi lilkovitých. Po cuketách se paprikám tu může dařit a jejich růst mohou podpořit živiny, které po nich zůstaly. Nezapomeňte vybrat slunné místo a zajistit rostlinám paprik dostatečnou oporu.
Zdroj fotografie: Ruth and Dave / Creative Commons / CC BY-2.0 Na záhon po cuketě můžete zasadit hned několik plodin, které vám v kuchyni zaručeně udělají radost Luštěniny: rostliny, které vážou dusík
Luštěniny, jako jsou fazole a hrách, mohou také následovat cukety na již sklizených záhonech, zejména pokud jste nepoužili další hnojiva. Tyto plodiny mají schopnost vázat dusík ze vzduchu do půdy a přirozeně ji obohacovat.
Kukuřice: I té se bude dařit
Pokud hledáte něco jiného, může po cuketě následovat kukuřice. Jejich rozdílné způsoby růstu a potřeby živin se mohou vzájemně doplňovat, což vám umožní diverzifikovat zahradu.
Další možnosti pěstování
Po cuketách se může dařit kořenovým plodinám, jako je česnek, cibule a ředkvičky. Využívají zbytkové živiny a přispívají ke koloběhu živin, čímž zajišťují, že vaše zahrada zůstane produktivní.
Zdroj fotografie: Depositphotos Vhodné rostliny vybírejte podlé nároků na živiny i podle toho, jakým způsobem půdu na záhonku využívají Promyšlený přístup ke střídání plodin
Střídání plodin je více než jen praktika – je to investice do dlouhodobého zdraví vaší zahrady. Pečlivým výběrem plodin, které budou následovat po cuketě,
maximalizujete přínosy svého záhonu a zároveň minimalizujete rizika působení škůdců a chorob. A vyzkoušet můžete i hnojení kurkumou, i ta je totiž pro zahradu perfektní.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři