Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Po aktualizaci Windows 11 je ticho. Některým uživatelům přestal fungovat zvuk

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zářijová aktualizace pro Windows 11 přináší několik novinek, ale zároveň se ukazuje, že některým uživatelům nadělala více starostí než radosti. Microsoft totiž potvrdil problém, kvůli kterému může po instalaci aktualizace přestat na některých počítačích fungovat zvuk. A bohužel nejde o jedinou chybu, která se v souvislosti s nejnovější aktualizací objevila. Pojďme si povědět více...
Po aktualizaci Windows 11 je ticho. Některým uživatelům přestal fungovat zvuk

Po aktualizaci Windows 11 je ticho. Některým uživatelům přestal fungovat zvuk

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z cdr.cz
Změnit správce hesel bylo nepříjemné. Google to na Androidu konečně začíná řešit
Změnit správce hesel bylo nepříjemné. Google to na Androidu konečně začíná řešit
Jakub Pachocki: Nikdo není připraven na to, co přijde s dalším růstem AI
Jakub Pachocki: Nikdo není připraven na to, co přijde s dalším růstem AI

Jazykové modely AI se vyvíjí rychleji než kdy dříve. Ještě před několika lety byly především zajímavým...

Co když mimozemšťané myslí úplně jinak než my? Vědomí nepotřebuje lidský mozek
Co když mimozemšťané myslí úplně jinak než my? Vědomí nepotřebuje lidský mozek

Co když vědomí není něčím, co může vzniknout výhradně v organismech podobných lidem, zvířatům nebo obecně...

Češi budou čekat, Nový Zéland už bude hrát. Půjde GTA 6 spustit dříve?
Češi budou čekat, Nový Zéland už bude hrát. Půjde GTA 6 spustit dříve?

O GTA 6 se v posledních letech mluví prakticky neustále a my na CDR o něm píšeme taktéž pravidelně. Hra se...

Bakterie místo tranzistorů. MIT postavil živý obvod z pouhých pěti typů buněk
Bakterie místo tranzistorů. MIT postavil živý obvod z pouhých pěti typů buněk

Vědci z MIT vytvořili živé obvody, ve kterých místo klasických tranzistorů pracují upravené bakterie. Z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
cdr.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.