Po aktualizaci Windows 11 je ticho. Některým uživatelům přestal fungovat zvuk

Problém se týká některých zařízení využívajících standard USB Audio Class 1.0. V praxi to vypadá tak, že připojené reproduktory nebo jiné zvukové zařízení po aktualizaci jednoduše přestanou fungovat. Microsoft tuto chybu oficiálně potvrdil na svém přehledu známých problémů systému Windows.
Situaci navíc komplikuje skutečnost, že v některých případech může přestat správně reagovat také panel se zvukovým nastavením přímo v aplikaci Nastavení. Uživatel tak přijde nejen o zvuk, ale zároveň bude mít problém vůbec zjistit, co přesně se systémem děje.
Jeden z možných způsobů, jak ověřit, zda se vás tato chyba týká, je otevřít Správce zařízení. U problémového zvukového zařízení se může objevit chyba s kódem 10. Podle dostupných informací se problém netýká pouze reproduktorů, ale také mikrofonů.
Zajímavé je, že chyba se neprojevuje vždy úplně stejně. Microsoft hovoří například o situacích, kdy zvuk funguje při běžném stereofonním výstupu, ale zmizí po přepnutí na vícekanálové přehrávání. Pokud tedy po aktualizaci narazíte na problém se zvukem, může stát za vyzkoušení kontrola aktuálního režimu zvukového výstupu a případně jej přepnout zpět na stereo.
V některých případech by tato jednoduchá změna mohla zvuk znovu obnovit. Podle informací serveru Windows Latest se problém pravděpodobně netýká bezdrátových zvukových zařízení, takže může jít především o komplikaci spojenou s určitým USB audiem.
Pokud změna nastavení nepomůže, možnosti uživatele jsou zatím dosti omezené. Microsoft potvrdil, že na opravě pracuje, ale konkrétní termín, kdy by měla být k dispozici, zatím neuvedl. Další možnost je problematickou zářijovou aktualizaci prostě odinstalovat. To ale není ideální řešení, protože spolu s ní taktéž můžete přijít také o důležité bezpečnostní opravy.
Aby toho nebylo málo, uživatelé hlásí ještě další komplikace po instalaci této zářijové aktualizace. Objevily se například informace o problémech s grafickými kartami a také s historií souborů, což je velmi nepříjemné zejména pro uživatele, kteří ji pravidelně využívají k automatickému zálohování souborů například na externí disk...
Na rozdíl od problému se zvukem však Microsoft zatím chybu spojenou s Historií souborů oficiálně nepotvrdil. Přesto se podle uživatelských hlášení zdá, že nejde o žádný ojedinělý problém.
Celá situace samozřejmě vyvolala živou diskuzi mezi uživateli tohoto OS. Jak je již zvykem, na Redditu se opět objevuje kritika kvality aktualizací Microsoftu a někteří uživatelé dávají současné problémy do souvislosti také s rostoucím využíváním AI při vývoji softwaru. A mají pravdu
Podobné chyby navíc potvrzují obavy lidí, kteří stále nechtějí přejít ze starších verzí systému na Windows 11. Někteří uživatelé v diskuzích otevřeně uvádějí, že právě problémy s aktualizacemi jsou jedním z hlavních důvodů, proč u Windows 10 zůstávají nebo dokonce přecházejí na Linux.
Windows 10 může v tomto ohledu působit jako stabilnější volba, především proto, že Microsoft už pro něj nevyvíjí nové funkce v takovém rozsahu a soustředí se především na bezpečnostní opravy a nezbytné změny. To samosebou neznamená, že by Windows 10 byl dnes zcela bez chyb, ale určitě menší množství zásahů do samotného systému zabrání přibývání podobných problémů.