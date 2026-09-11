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Po 4 letech je v Česku tetanus. Nakažený muž nemá praktického lékaře

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Dennívýzva
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Česko letos zaznamenalo první případ tetanu od roku 2022. Za posledních dvacet let se tato nemoc v zemi vyskytla jen pětkrát, vyplývá ze srpnových…
chripka_ockovani

chripka_ockovani

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