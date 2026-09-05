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Po 19 letech je to oficiální. Nicolas Cage se vrací v pokračování jedné z nejlepších dobrodružných sérií

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Fanoušci dobrodružné série Lovci pokladů (National Treasure) se po letech čekání dočkali. Režisér Jon Turteltaub potvrdil, že přípravy třetího filmu jsou skutečně v běhu. Do akce by se navíc měl vrátit i Nicolas Cage v roli lovce pokladů Benjamina Gatese.
Po 19 letech je to oficiální. Nicolas Cage se vrací v pokračování jedné z nejlepších dobrodružných sérií

Po 19 letech je to oficiální. Nicolas Cage se vrací v pokračování jedné z nejlepších dobrodružných sérií

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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