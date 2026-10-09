Plzeňský kraj prodlouží pohotovosti, zubní péči přebírá nový provozovatel

Plzeňský kraj se rozhodl i nadále financovat provoz pohotovostních služeb, přestože mu to zákon od letošního roku neukládá. Odpovědnost za jejich organizaci přešla na zdravotní pojišťovny, kraj ale chce dostupnost péče pro své obyvatele aktivně podporovat. Hejtman Kamal Farhan to potvrdil s tím, že nově uzavřené smlouvy budou čtyřleté místo dosavadních tříletých a pokryjí období 2027 až 2030.
Letos krajské pohotovosti ošetřily celkem 36 585 pacientů. Zubní pohotovost navštívilo 10 258 lidí, dětskou a dorostovou pohotovost 14 335 pacientů a dospělí tvořili zbývajících 11 992 ošetřených.
Nejviditelnější změnou bude výměna provozovatele zubní pohotovosti v Plzni. Dosavadní EUC Kliniku Plzeň na Denisově nábřeží od příštího roku nahradí Zubní centrum Nerudovka, které uspělo ve veřejné zakázce. Kraj za čtyřletý provoz zaplatí 48,4 milionu korun. Nové nastavení přinese posílení personálu, v pracovních dnech a dopoledních víkendových a svátečních hodinách budou sloužit dva zubaři a dva zdravotničtí pracovníci současně, zatímco dosud stačil jeden lékař. Odpoledne o víkendech a svátcích zůstane u jednoho lékaře a jednoho zdravotníka. Otevírací doba zůstává v pracovních dnech od 18:00 do 22:00 a o víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00. Pacienti se dočkají také větší čekárny a vyvolávacího systému. Na Klatovsku a Domažlicku nadále platí systém střídání jednotlivých zubařů ve čtyřhodinových víkendových a svátečních pohotovostech.
Zbývajících 128,2 milionu korun bez DPH kraj vynaloží na šest lékařských pohotovostí pro děti a dospělé v Tachově, Boru, Sušici a Plzni. V Tachově zajistí dětskou pohotovost Poliklinika Tachov a péči o dospělé Západočeská ambulance. Bor bude mít pohotovost pro dospělé na místní poliklinice, Sušická nemocnice pokryje jak děti, tak dospělé. Dětská pohotovost v Plzni zůstane v Nemocnici u Sv. Jiří.
Mimo rámec krajských zakázek fungují pohotovosti rovněž v krajských nemocnicích. Dětskou i dospělou péči nabízejí nemocnice v Klatovech, Domažlicích a Rokycanech, pohotovost pro dospělé pak i Stodská nemocnice. Plzeňskou pohotovost pro dospělé pokrývají urgentní příjmy hrazené přímo zdravotními pojišťovnami.
Farhan shrnul záměr kraje slovy, že zubní pohotovost „chceme pro naše obyvatele zachovat a dál zlepšovat", přičemž nové podmínky mají zajistit jak dostatečné personální obsazení, tak důstojnější zázemí pro čekající pacienty.
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