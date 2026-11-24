Kulturní život v Plzeňském kraji byl loni čilejší než rok předtím, přinejmenším co do nabídky. Muzea a galerie mohla pochlubit 190 expozicemi a 254 výstavami, tedy o více než pětinu víc oproti předchozímu roku. Přesto celkový počet návštěvníků mírně klesl na 393 tisíc osob, tedy o 1,1 procenta. Vyplývá to z dat, která zveřejnila krajská pobočka Českého statistického úřadu v Plzni. V regionu bylo možné loni zavítat do 36 muzeí a památníků, dvou galerií a 18 poboček. To je pátý nejvyšší počet mezi všemi kraji České republiky. Vedou středočeská muzea s 63 lokalitami, naopak nejméně jich mají v Karlovarském kraji, pouhých 16. Počet sbírkových předmětů se mírně snížil, přesto kraj eviduje téměř 1,4 milionu kusů, což ho řadí na čtvrtou příčku v rámci celé republiky. Výstavní plocha přitom narostla o půl procenta na více než 52 400 metrů čtverečních. Lépe si vedly hradní a zámecké objekty. Plzeňský kraj evidoval celkem 34 zpřístupněných památek s kulturním využitím, o dva více než předloni, a počet prohlídkových tras se rozrostl na 79. Hradby, nádvoří a zámecké sály přivítaly 569 tisíc návštěvníků, meziročně o 5,3 procenta více. I tak je to stále o 9,2 procenta pod rekordními čísly z roku 2022, kdy kraj zaznamenal nejvyšší návštěvnost od počátku sledování v roce 2000. Nejrušněji bylo na Klatovsku, kde se soustředila nadpoloviční většina návštěvníků památek, a v plzeňském městském okrese s téměř pětinou hostů. Naopak nejklidněji bylo na Rokycansku. Mezi nejznámější objekty kraje patří hrady Kašperk, Rabí, Velhartice a Švihov, Klatovské katakomby, zámky Zbiroh, Kozel, Manětín a Nebílovy, Jízdárna Tachov-Světce či kláštery Plasy, Kladruby a Chotěšov. Absolutním lídrem návštěvnosti se stala plzeňská katedrála svatého Bartoloměje, kam loni zavítalo přes 62 500 lidí. Co se týče kulturních akcí, kraj jich uspořádal 407, tedy o čtvrtinu méně než rok předtím. Přesto celkový počet účastníků vzrostl o 3,1 procenta na 258 tisíc osob. Mírně posílily samostatné výstavy, kterých bylo 61, a akce tradiční lidové kultury s počtem 33.
Zdroj: autorský text / ČTK