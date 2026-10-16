Plzeň prohrála v Evropské lize, protože si nedokáže udržet koncentraci. Kováč prozradil, co ho na hráčích štve

Do 49. minuty byl zápas vyrovnaný, poločas skončil 0:0 a Plzeň v něm měla i slibné brejky. Pak přišla plzeňská standardka, zbytečná přihrávka dozadu a za necelých třicet sekund ležel míč v síti. Kristoffer Zachariassen otevřel skóre, v 81. minutě přidal z penalty druhý gól a snížení Denise Višinského v 90. minutě už jen zvýraznilo, o kolik Viktoria přišla. „Jsem naštvaný,“ řekl Kováč na pozápasové tiskové konferenci, kterou citovaly České noviny / ČTK. Hráče prý před zápasem nabádal ke zhruba sto minutám plné koncentrace na každý moment. Nevyšlo to. „Vždycky něco vymyslíme,“ povzdechl si.
Třicet sekund, které rozhodly
Kováč nemluvil o přesile soupeře, ale o tom, co Plzeň sama darovala. U prvního gólu podle něj tým po vlastní standardce vůbec nemusel hrát míč dolů, ke zbytečné rozehrávce se přidala nedůslednost Amara Memiče. Veljko Birmančevič, bývalý hráč Sparty, pak našel Zachariassena a ten zakončil k tyči.
Druhá rána měla stejný původ. Birmančevič padl ve vápně, videorozhodčí penaltu potvrdil a Zachariassen se nemýlil. Kováč zákrok svých hráčů označil za „nešikovný, nesmyslný“. Bývalý sparťan tak stál u obou gólů domácích, přestože Plzeň jeho nebezpečnost musela znát.
„Minimálně na bod tu bylo,“ zopakoval trenér. „Darovali jsme to soupeři chybami.“ A přidal větu, která shrnuje celý dosavadní evropský podzim Viktorie: „Tyhle věci nás srážejí.“
Brejky bez posledního kroku
Nesoustředěnost se neprojevila jen v obraně. V prvním poločase měla Plzeň několik nadějných protiútoků, ale žádný nedotáhla. Kováč jmenovitě zmínil Jiřího Panoše: kdyby přihrál dřív, mohl se podle trenéra Memič dostat sám před brankáře, případně vynutit vyloučení soupeře.
Po prvním inkasovaném gólu přišel útlum na deset až patnáct minut. Ferencvárosu podle Kováče „narostla křídla“ a Plzeň se z šoku probírala pomalu. Teprve střídání podle něj „nahodilo strunu“ a hosté si znovu vytvářeli šance. Za stavu 0:1 měli dost času na vyrovnání. Místo toho přišla penalta.
Emoce se nakonec přelily i na lavičku, Kováč dostal v nastavení žlutou kartu.
Podle nás je tohle jádro problému. Plzeň nebyla v Budapešti devadesát minut mimo hru, před zhruba 16 700 diváky odehrála pasáže, za které se stydět nemusí. Jenže zápasy se v Evropě nerozhodují průměrem výkonu, ale několika momenty. Viktoria je zatím prohrává.
Tabulka už varuje
Na čísla je smutný pohled. Po domácí porážce 0:3 s Unionem Saint-Gilloise a prohře v Budapešti má Plzeň skóre 1:5 a v tabulce figuruje na 32. místě z 36. Ferencváros naopak drží plný počet šesti bodů, v prvním kole vyhrál 3:1 na hřišti Celticu.
Kontrast se Spartou je ještě výraznější:
|Tým
|Body
|Skóre
|Pořadí
|Sparta Praha
|4
|5:2
|11.
|Viktoria Plzeň
|0
|1:5
|32.
Podle pravidel ligové fáze jde prvních osm týmů přímo do osmifinále, 9. až 24. místo do vyřazovacího play-off a zbylých dvanáct končí. Na 24. příčku teď Plzni chybí jediný bod, jenže to je klamné. Hranice se bude s každým kolem zvedat.
Spočítali jsme, co by Viktorii čekalo podle nedávného vzoru. V sezoně 2024/25 stačilo 24. Fenerbahçe na play-off deset bodů, osmé Rangers měli čtrnáct. Plzni zbývá šest zápasů a osmnáct možných bodů. V tomto scénáři by tedy potřebovala zhruba deset bodů, například tři výhry a remízu. Na přímý postup do osmifinále by musela předvést téměř bezchybný závěr se čtyřmi výhrami a dvěma remízami.
Los přitom nic neodpouští:
- 22. října doma Levski Sofia
- 5. listopadu venku Lillestrøm
- 26. listopadu doma Benfica
- 10. prosince venku Bournemouth
- 21. ledna venku Real Sociedad
- 28. ledna doma Jagiellonia
Dílčí zlepšení nestačí. Domácí zápasy s Levskim a Jagiellonií jsou podle nás povinné výhry, jinak bude počítání rychle u konci.
Jablonec jako zkouška nervů
Přepnout musí Plzeň okamžitě. V neděli 18. října od 18:00 hraje 11. kolo Chance ligy na Stadionu Střelnice v Jablonci, přímý přenos vysílá Oneplay Sport 1 od 17:50. Podrobnosti o zápase uvádí oficiální web Chance ligy.
Kováč po návratu z Budapešti avizoval regeneraci a poradu s lékařským týmem, který má zjistit stav některých hráčů. Konkrétně zmínil Patrika Hrošovského, kterého stáhl ze hřiště dřív. Případné změny v sestavě zatím potvrzené nejsou. Cíl je ale jasný: „Jet do Jablonce vyhrát.“
Do Maďarska Viktoria odjížděla po ligové výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví, doma tedy forma je. Otázkou zůstává, jestli se evropská nesoustředěnost nepřenese i do ligy. Kováč převzal tým na konci srpna po odvolaném Martinu Hyském a slibuje ho postupně „přetvářet“, aby hráči „navnímali“, co po nich realizační tým chce. Porážku ve Ferencvárosi bere i jako materiál k rozboru. Zároveň ale připouští, že pozitiva nestačí a Plzeň musí začít bodovat.
Ani dvě porážky ještě neznamenají konec evropské sezony, šest zbývajících zápasů dává dost prostoru k nápravě. Jenže Kováč popsal mužstvo, které si dobře připravené pasáže boří samo. Dokud se nenaučí vydržet soustředěné celých sto minut, rozhodnou o jeho zápasech třicetivteřinové výpadky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle