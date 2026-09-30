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Plzeň otevírá obří interaktivní tělo. Návštěvníci prolezou střevem i mozkem

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Dennívýzva
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Sedmimetrový jazyk, jedenáctimetrové tlusté střevo nebo mozek propletený světelnými vlákny napodobujícími neurony. Tak vypadá nová interaktivní expozice Do těla, která od 2. října přivítá…
19175574

19175574

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 09:38

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