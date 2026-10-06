Plzeň nikdy nic podobného nezažila. V hokejové Lize mistrů vyzve šampiona Švédska a hraje se o první místo ve skupině

Úterý 6. října, 17:30, LOGSPEED CZ Aréna. Na led vyjedou dva týmy, které v letošní hokejové Lize mistrů zatím neztratily ani bod. Plzeň vede průběžnou tabulku 24 klubů díky skóre 20:7, Skellefteå je druhé se skóre 18:6. Hosté nejsou ledajaký švédský klub, ale úřadující mistr nejvyšší švédské soutěže. V play-off loni postupně porazili Malmö, Luleå i Rögle, pokaždé 4:1 na zápasy. Plzeň už v Evropě slavila, v sezoně 2018/19 došla až do semifinále. Takovou kombinaci ale dosud nezažila: domácí led, švédský šampion a přímý souboj o čelo jednotné evropské tabulky. Podle nás je to nejostřejší test, jaký si český vicemistr mohl v tomto ročníku přát.
Žádná skupina, jedna tabulka pro celou Evropu
Kdo si Ligu mistrů pamatuje ze starších ročníků, čeká skupiny po čtyřech týmech. Ty už neexistují. Současný formát CHL staví všech 24 klubů do jediné tabulky. Každý odehraje šest zápasů, šestnáct nejlepších postupuje do vyřazovací fáze a osm nejhorších končí.
Právě proto má úterní zápas větší váhu, než by se z pátého kola dalo čekat. Osmifinálové dvojice se skládají podle pořadí: první hraje se šestnáctým, druhý s patnáctým, třetí se čtrnáctým a tak dál. Vyřazovací série se kromě finále hrají systémem doma a venku na součet skóre. Lepší místo v tabulce tak znamená papírově slabšího soupeře hned na startu play-off.
Bodování je jednoduché, ale nemilosrdné:
|Výsledek
|Vítěz
|Poražený
|Výhra v základní hrací době
|3 body
|0 bodů
|Výhra v prodloužení nebo nájezdech
|2 body
|1 bod
Pro Plzeň z toho plynou konkrétní počty. Výhra v normálním čase ji posune na 15 bodů a Skellefteå nechá na dvanácti. Porážka po šedesáti minutách by pořadí otočila. Těsná prohra po prodloužení by znamenala bod pro Plzeň a dva pro Švédy.
Definitivně se v úterý nerozhodne nic. Po pátém kole zbývá ještě šestý hrací den a za oběma lídry číhají další ambiciózní kluby. Kolín nad Rýnem má po čtyřech zápasech 11 bodů, Pardubice devět. I tak platí, že vítěz úterního duelu získá v boji o první místo výraznou výhodu.
Švédský mistr s mnohem bohatší evropskou zkušeností
Skellefteå patří k nejstabilnějším klubům celé soutěže. Podle IIHF hraje Ligu mistrů podesáté za dvanáct sezon, kdežto Plzeň teprve počtvrté. Rozdíl je i ekonomický. Švédský klub vykázal za sezonu 2025/26 kladný hospodářský výsledek a podle oborového webu Idrottsbranschen rekordní obrat zhruba 380 milionů švédských korun. Srovnatelné veřejné číslo pro plzeňský A-tým jsme nedohledali, model švédského hokejového byznysu je ale dlouhodobě robustnější než český.
Na ledě je síla hostí vidět především v zadních řadách. Bek Jonathan Pudas má po čtyřech evropských zápasech 2+6, Andreas Johnsson 3+3 a Oscar Lindberg 2+4. Do jejich kádru patří i Valter Lindberg (1+5) a americký útočník Hudson Fasching. V brance se střídají Strauss Mann a Jani Lampinen, oba zatím se dvěma výhrami.
Do Plzně přijíždí Skellefteå navíc v pohodě. Poslední zápas švédské ligy zvládlo vítězstvím 4:1 na ledě Timrå.
Plzeň: stoprocentní v Evropě, zaváhání doma
Plzeňská evropská bilance působí skoro až nepatřičně hladce. Na úvod porazila 4:0 švédské Rögle, loňského finalistu tamní ligy. Pak přidala výhry nad polskými Tychy a švýcarským Fribourgem a v Bordeaux nastřílela deset gólů při výsledku 10:4.
Trenér Jiří Veber po výhře nad Rögle mluvil o týmu, který „hrál opravdu výborně“. Zdůraznil přitom, že proti špičkovým Švédům rozhodují speciální formace a ty Plzeň zvládla. Po divokém zápase ve Francii už tak spokojený nebyl. Vadila mu slabší prostřední třetina i góly inkasované v oslabení. Proti Skellefteå, které má na modré čáře ofenzivně tak nebezpečného hráče, jako je Pudas, to může být rozhodující slabina.
Ofenzivu Plzně drží v Evropě tihle hráči:
- Carter Robertson: 0+7, hlavní rozehrávač zezadu
- Igor Merežko: 3+2
- Matyáš Filip: 3+2
- Ondřej Rohlík: 2+3
- Ville Petman: 2+2
V brance zatím zazářil Nick Malík: ve dvou zápasech inkasoval v průměru jeden gól a chytil 94,9 % střel.
Do úterka ale Plzeň nevstupuje ideálně. V posledním extraligovém kole prohrála v Karlových Varech 1:4. Evropská a domácí forma se zatím rozcházejí. Podle nás to ale pro tento zápas tolik neznamená. Na evropské večery si tým zjevně šetří jinou energii.
Kurzy věří Švédům, historie Plzni
Sázkový trh vidí mírného favorita v hostech. Tipsport podle webu HokejZprávy vypisuje na výhru Plzně v základní hrací době kurz 2,86, na remízu po šedesáti minutách 4,24 a na Skellefteå 2,04. Při sázce „do rozhodnutí“ je poměr 2,17 ku 1,61.
Plzeň ale proti Skellefteå už jednou uspěla, a to v souboji o mnohem vyšší sázky. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů 2018/19 remizovala ve Švédsku 3:3, doma 1:1 a postoupila po samostatných nájezdech. Klub tehdy pokračoval až do semifinále a dodnes ten ročník označuje za svou nejúspěšnější evropskou účast. Další start v sezoně 2019/20 skončil v osmifinále na Lausanne. Letos se Plzeň do soutěže vrátila po sedmileté pauze.
Z čísel podle nás vyplývá zápas mnohem vyrovnanější, než naznačují kurzy. Plzeň má v Evropě lepší skóre, jednoho švédského soupeře už letos přejela 4:0 a hraje doma. Skellefteå má zase kvalitnější a zkušenější kádr a za sebou mistrovskou sezonu. Pokud plzeňská obrana uhlídá Pudase i přesilovky soupeře, nebude výhra domácích žádnou senzací.
Jak zápas sledovat a kolik stojí lístek
Zápas začíná v 17:30. Podle oficiálního přehledu CHL Games on TV ho v Česku a na Slovensku vysílá Sport2, přenos startuje v 17:15.
Kdo chce do arény, platí podle ceníku HC Plzeň za místo k sezení 199 až 399 Kč podle sektoru, stání stojí 199 Kč. Dětské vstupné ve vybraných sektorech začíná na 59, respektive 129 Kč. Vozíčkář s doprovodem zaplatí 20 + 20 Kč. Klub ještě den před zápasem vstupenky aktivně nabízel, aktuální obsazenost je ale nejlepší ověřit přímo v prodejní mapě.
Z českých klubů hrají v Lize mistrů ještě Pardubice, které jsou po čtyřech kolech čtvrté s devíti body, a Liberec, kterému patří patnácté místo s pěti body. V tuto chvíli by tak do play-off postoupily všechny tři české týmy. Pouze jeden z nich ale bojuje o první příčku.
Před sedmi lety Plzeň Skellefteå vyřadila až v nájezdech. Teď nastoupí jako lídr tabulky proti mistrovi Švédska a zjistí, jestli patří mezi favority i v novém formátu Ligy mistrů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka