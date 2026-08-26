Plzeň musí otočit tříbrankové manko s novým trenérem. Vrba upozornil na zásadní problém Kováčova nástupu

Když Viktoria Plzeň v červenci představovala plány na sezonu 2026/27, mluvila o titulu, ligové fázi Evropské ligy a úspěchu v domácím poháru. Tisková konference z 21. července vyzařovala klid. O měsíc později je z klidu krizový štáb.
Martin Hyský odletěl s mužstvem do Bělehradu na první zápas play-off proti Crveně zvezdě. Plzeň tam prohrála 0:3. Bezprostředně po návratu, 21. srpna, klub oznámil konec Hyského i celého realizačního týmu, asistentů Petra Hejného, Radima Grussmanna, Tomáše Pupkaye a trenéra brankářů Václava Wintera. Generální manažer Adolf Šádek nemluvil jen o jednom zápase. Důvodem bylo „celkové směřování týmu a herní projev“, který podle vedení neodpovídal ambicím klubu.
O dva dny později, 23. srpna, Plzeň představila Radoslava Kováče jako nového hlavního trenéra. V tiskové zprávě se mluvilo o potřebě „vlít do týmu novou energii“. Kováčova premiéra? Čtvrtek 27. srpna, 19:00, Doosan Arena. Odveta proti Crveně zvezdě.
Co říká Vrba: impulz ano, přestavba ne
Pavel Vrba, muž, který plzeňskou kabinu zná jako málokdo, dal v rozhovoru pro TV Nova nové situaci rámec, který stojí za pozornost. Nehodnotil Kováče osobně. Pojmenoval strukturální problém.
„To, jací hráči v mužstvu jsou a jak tým funguje, je spíš střednědobá záležitost,“ řekl Vrba. Jinými slovy: mezi 23. a 27. srpnem se dá změnit nálada v šatně, upravit standardní situace, sáhnout do sestavy, překreslit detail v rozestavení. Co se nedá, je přečíst dvacet hráčů, nastavit nové automatismy a přebudovat herní systém.
Vrba přitom Kováčovi neupírá šanci na efekt. Připouští, že nový trenér může mužstvo „oživit“ a některým hráčům dodat energii, kterou pod předchozím vedením ztratili. Jenže hned dodává: „Bude to mít hodně složité.“ A na zásadní změny je času „hrozně krátce.“
Podle nás je tohle přesné pojmenování toho, co Plzeň udělala. Nejde o taktický masterplan. Jde o sázku na okamžitou mentální reakci kabiny, na šok, který probudí hráče, kteří v Bělehradu vypadali, jako by se jim sezona ještě nezačala.
Tři góly: jak vzácný je takový obrat
Plzeň potřebuje doma vstřelit minimálně čtyři branky a inkasovat nejvýš jednu, případně vyhrát o tři a uspět v prodloužení či penaltách. Historická databáze českých a československých klubů v evropských pohárech takové obraty zná, ale na prstech jedné ruky.
Dva nejjasnější precedenty z databáze RSSSF:
- Dukla Praha vs. VfB Stuttgart (Pohár UEFA 1978/79): po porážce 1:4 venku zvítězila Dukla doma 4:0.
- Bohemians vs. Rába Vasas ETO Győr (Pohár UEFA 1985/86): po prohře 1:3 venku vyhrála doma 4:1.
Oba případy spojuje jedno: domácí tým musel soupeře doslova přejet a nesměl inkasovat. Plzeň navíc čelí Crveně zvezdě, tedy klubu, který v Bělehradu ukázal, že umí bránit kompaktně a trestat brejky. Nemožné to není. Velmi vzácné ano.
Co je ve hře: peníze, koeficient, sezona
Vypadnutí z play-off Evropské ligy neznamená konec Evropy, Plzeň by spadla do Konferenční ligy. Ale finanční rozdíl je citelný. Podle distribučního modelu UEFA činí rovný podíl pro klub v ligové fázi Evropské ligy 4,31 milionu eur, v Konferenční lize 3,17 milionu eur. Rozdíl 1,14 milionu eur, zhruba 29 milionů korun, ještě před výkonnostními bonusy, které jsou v Evropské lize rovněž vyšší.
K tomu přidejte body do asociačního koeficientu. Každá výhra a remíza v evropských pohárech se počítá a dělí počtem českých klubů v soutěžích. Postup do vyšší soutěže znamená víc zápasů, víc příležitostí sbírat body, víc peněz. Pro český fotbal jako celek není jedno, jestli Plzeň hraje Evropskou, nebo Konferenční ligu.
Čtvrteční večer v Doosan Areně
Kováč dostane šatnu, kterou nezná, soupeře, kterého nestudoval měsíce, a skóre, které mu nedává prostor na opatrnost. Vrba má pravdu, fungování týmu se za čtyři dny nepřestaví. Ale impulz někdy stačí k tomu, aby se hráči na devadesát minut vrátili k verzi sebe, kterou klub v červenci prodával jako titulovou. Ve čtvrtek od sedmi večer se ukáže, jestli šoková terapie zabere, nebo jestli Plzeň jen vyměnila jméno na lavičce a problém zůstal na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner