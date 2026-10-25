Plzeň dusí kvůli porušení disciplíny hvězdného hráče ve třetí lize. Tam se Adu zaskvěl dvěma góly

Sobota 24. října, západočeské derby ČFL, závěrečná čtvrthodina. Na trávníku v Domažlicích běhá hráč, který byl v létě na mistrovství světa a ještě před pár týdny patřil do kádru pro Evropskou ligu. V 75. minutě zvyšuje na 1:3, v 90. minutě uzavírá skóre na 1:4. Prince Kwabena Adu tak ukázal, proč ho Viktoria Plzeň v roce 2024 kupovala. Zároveň však zůstává otázkou, proč vůbec musí hrát třetí ligu. Plzeň ho za opakované potíže s přístupem vyřadila z běžného režimu A-týmu. Klub sankce oficiálně nerozvedl, v praxi ale „dušení“ znamená jediné: žádné nominace mezi elitou, místo nich zápasy za béčko. Trest i reakce na něj se teď sešly v jednom víkendu.
Doběhávání, které nedoběhl
Rozbuškou byl podle informací iSportu, které převzal i inFotbal, zápas s Mladou Boleslaví. Adu v něm proseděl celých devadesát minut na lavičce. Po závěrečném hvizdu měl místo povinného doběhávání nevyužitých náhradníků odejít rovnou do kabiny. Banalita? Ne tak docela. Podle zmíněných médií nešlo o první podobný problém s útočníkovým přístupem. Další konkrétní prohřešky ale veřejně popsány nebyly a klub je sám nepotvrdil.
Důsledky se ukázaly 14. října. V nominaci na evropský zápas s Ferencvárosem Adu chyběl. Trenér Radoslav Kováč odpověděl na dotazy úsporně: hráč „není v nominaci“ a jde o rozhodnutí trenéra. Pak přišel ligový duel v Jablonci a znovu bez Adua. Ten mezitím 18. října nastoupil za Plzeň B proti Aritmě Praha v základní sestavě, v 72. minutě střídal a gól nedal. Rezerva vyhrála 3:0.
Finanční pokuta se ve veřejných zdrojích nepotvrdila. Veřejně doloženým trestem tak zůstává vyřazení z nominací a přeřazení do rezervy. Sám Adu se k důvodům svého odsunu dosud nevyjádřil.
Sobota v Domažlicích
Utkání 12. kola skupiny A mělo od začátku plzeňský scénář. Domácí Domažlice trenéra Pavla Vaigla dlouho dotahovaly, ale tým Vladana Vršeckého měl navrch. Dvakrát skóroval Linhart, ve 25. a 68. minutě. Adu u toho nebyl jen do počtu. Podle klubové reportáže na webu
FC Viktoria Plzeň poslal patičkou do šance Višňu a z této akce vzešel Linhartův druhý gól.
Pak přišly jeho vlastní góly. V 75. minutě zvýšil na 1:3 a vzal Domažlicím naději, kterou si mezitím vybojovaly snížením. V samém závěru přidal čtvrtý gól. Dva zásahy za patnáct minut, oba v době, kdy soupeři docházely síly. Přesně tohle Adu umí: rychlostí a zakončením rozhoduje zápasy ve chvíli, kdy se láme jejich průběh.
Výhra má i tabulkový rozměr. Podle našeho dopočtu po víkendových výsledcích se Plzeň B posunula na 23 bodů. Vedoucí České Budějovice a Králův Dvůr se ve vzájemném souboji rozešly smírně 3:3 a oba týmy mají po 26 bodech. Rezerva Viktorie tak ztrácí tři body a na Budějovice má navíc zápas k dobru.
Tým Body Odehrané zápasy České Budějovice 26 12 Králův Dvůr 26 11 Viktoria Plzeň B 23 11
Pro béčko je Adu luxus, jaký soupeři ve třetí lize běžně nepotkávají. Pro Kováče je ale každý jeho gól v ČFL i drobnou výčitkou. Tahle kvalita má patřit o dvě patra výš.
Reprezentant, který v lize zatím mlčí
Přívlastek „hvězdný“ si Adu vysloužil hlavně mimo českou ligu. FIFA ho v oficiální soupisce Ghany pro mistrovství světa 2026 vede jako hráče Viktorie Plzeň s osmi reprezentačními starty. Plzeň ho v srpnu 2024 přivedla z ukrajinského Kryvbasu na tříletou smlouvu. Zaujal ji ve vzájemném evropském dvojzápase a sportovní ředitel Daniel Kolář ho tehdy popsal jako silného, rychlého a technicky vybaveného útočníka.
Ligová čísla ale vyprávějí střízlivější příběh. Podle oficiálních statistik
Chance Ligy vypadá jeho plzeňská bilance takto: sezona 2026/27: 7 zápasů, 347 minut, 1 gól, 0 asistencí, celkem v české lize za Plzeň: 56 zápasů, 13 gólů, 4 asistence, poslední ligový start před kauzou: 20 minut v utkání Slavie s Plzní 20. září.
V průměru tak Adu letos dostával necelých padesát minut na zápas. Spíš role žolíka než opory. Podle nás je to klíč k celé situaci. Hráč s reprezentačním sebevědomím a nepravidelnou porcí minut je pro kabinu citlivá kombinace. Neodběhnutý trénink po zápase, který proseděl, dává v tomto světle smysl jako projev frustrace. Omluvou to ovšem není. Profesionální tým stojí na tom, že pravidla platí i pro ty, kterým se zrovna nedaří.
Jiná kauza než Chorý
Ve stejných dnech řešila českou ligu ještě hlasitější disciplinární aféra. Slavia Praha vydala k Tomáši Chorému
oficiální stanovisko: pokuta ve výši měsíčního platu, vyřazení z A-týmu do konce podzimu a možnost zimního odchodu. Disciplinární komise mu navíc za urážlivé gesto vůči rozhodčímu napařila šestizápasový trest.
Srovnání se nabízí, ale rozdíly jsou zásadní. U Chorého proběhlo oficiální interní řízení s veřejně oznámeným verdiktem a k tomu soutěžní trest od ligy. U Adua jde zatím o interní opatření realizačního týmu bez zveřejněného rozsudku a bez zásahu disciplinárky. Slavia dala jasně najevo, že s hráčem počítá jen do zimy. Plzeň takovou větu neřekla.
Právě v tom je plzeňský postup chytřejší, nebo aspoň opatrnější. Nechává si otevřené dveře na obě strany. Přeřazení do rezervy je tvrdé gesto, ale v profesionálním fotbale obhajitelné, pokud šlo opravdu o opakované přehlížení týmových pravidel. Zároveň nepálí mosty.
Návrat je na něm, hodiny ale tikají
Asistent trenéra David Mikula podle eFotbalu v pořadu Oneplay Sport na přímý dotaz odmítl, že by byl Adu vyřazen z kádru definitivně. Šlo prý o rozhodnutí realizačního týmu a další vývoj se ukáže v následujících dnech. Kováč po zápase v Jablonci ocenil, že měl Adu v béčku dobrý přístup. Hned ale dodal, že „celé to bude o něm“. Klub podle něj věc vyhodnotí interně s vedením, tedy s Adolfem Šádkem, Vozábalem a Kolářem. Adu musí být dobře nastavený a udělat vše pro to, aby pomohl týmu i sobě.
Z Kováčových slov čteme spíš výchovný rámec než ortel. Do hry ale vstupuje kalendář. Podle srpnového textu iSportu Aduovi po sezoně končí smlouva. Plzeň tehdy neměla na stole konkrétní nabídku, byla však připravená útočníka při adekvátní částce pustit. Evropské zápasy mu podle stejného zdroje mohly přitáhnout pozornost zahraničních klubů.
Kauza jeho pozici spíš komplikuje. Zájemci o hráče s nejistým přístupem budou opatrnější a cena může jít dolů. V tomto scénáři mohou výkony v rezervě rozhodnout o víc než jen o návratu do kádru. Ukážou, jestli Plzeň bude jednat o novém kontraktu, nebo bude hledat zimní či letní řešení. Dva góly v Domažlicích jsou sportovní argument, protože potvrzují, že kvalita nikam nezmizela. Kováč ale veřejně neměří góly. Měří nastavení.
Krátkodobě je to tedy test charakteru, střednědobě otevřená otázka budoucnosti. Plzeň zjišťuje, zda dokáže z nevyzpytatelného reprezentanta znovu udělat rozdílového hráče, nebo zda si jen připravuje půdu pro rozchod.
Adu teď hraje dva zápasy najednou. Jeden vidí diváci v Domažlicích a na dalších stadionech třetí ligy. Druhý se odehrává na tréninkovém hřišti po posledním hvizdu, kde se rozhoduje, jestli doběhne i ta kola, která nikdo nepočítá.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl