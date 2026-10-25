Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Plzeň dusí kvůli porušení disciplíny hvězdného hráče ve třetí lize. Tam se Adu zaskvěl dvěma góly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plzeň kvůli problémům s přístupem poslala ghanského reprezentanta Prince Adua do rezervy. Ve třetí lize odpověděl dvěma góly v Domažlicích.
Plzeň dusí kvůli porušení disciplíny hvězdného hráče ve třetí lize. Tam se Adu zaskvěl dvěma góly

Plzeň dusí kvůli porušení disciplíny hvězdného hráče ve třetí lize. Tam se Adu zaskvěl dvěma góly

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:16

Reklama
Další články z SportyŽivě
Arogance moci. Trenér Bohemky Veselý se pustil do vedení fotbalové ligy
Arogance moci. Trenér Bohemky Veselý se pustil do vedení fotbalové ligy
Český útočník Kulich schytal střelu do obličeje. Dramatické záběry z tréninku
Český útočník Kulich schytal střelu do obličeje. Dramatické záběry z tréninku

Tečovaný puk trefil Jiřího Kulicha do obličeje na tréninku Buffala. Český útočník zůstal ležet v krvi a z...

Boss hokejového svazu Hadamczik v problémech. Český hokej připravil o statisíce
Boss hokejového svazu Hadamczik v problémech. Český hokej připravil o statisíce

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik prohrál soud s agentem Jiřím Hamalem. Právníky v jeho osobní při...

Smůla pro Šulce i národní tým. Český reprezentant má vážné potíže s kolenem
Smůla pro Šulce i národní tým. Český reprezentant má vážné potíže s kolenem

Pavel Šulc půjde na operaci menisku pravého kolena. Lyon počítá zhruba se čtyřmi měsíci pauzy a...

Slavia nahání náhradu za vyhozeného útočníka Chorého. Nabízí se Vašulín a Sejk
Slavia nahání náhradu za vyhozeného útočníka Chorého. Nabízí se Vašulín a Sejk

Tomáš Chorý už za Slavii nenastoupí a v zimě může odejít. Na hrot se nabízejí Daniel Vašulín ze Zbrojovky a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.