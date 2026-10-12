Plzeň chce více zelených střech. Mají zadržovat dešťovou vodu a ochlazovat město

Plzeň chce více zelených střech. Mají zadržovat dešťovou vodu a ochlazovat městoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
STC DOVA 370
Článek byl publikován 12.10.2026 07:00
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