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Plovoucí podlaha má nečekaného soupeře (2026): Češi ho znají z dob ČSSR, při rekonstrukcích ho bez lítosti vyhazovali

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Ještě nedávno se zdálo, že o podlaze v moderním bytě je rozhodnuto […]
Plovoucí podlaha má nečekaného soupeře (2026): Češi ho znají z dob ČSSR, při rekonstrukcích ho bez lítosti vyhazovali

Plovoucí podlaha má nečekaného soupeře (2026): Češi ho znají z dob ČSSR, při rekonstrukcích ho bez lítosti vyhazovali

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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