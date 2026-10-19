Plovoucí podlaha má nečekaného soupeře (2026): Češi ho znají z dob ČSSR, při rekonstrukcích ho bez lítosti vyhazovali

Ještě nedávno se zdálo, že o podlaze v moderním bytě je rozhodnuto a vyhraje laminát nebo dřevo. Teď se do interiérů vrací krytina, kterou mnoho rodin vynášelo z bytu bez zaváhání hned při první větší přestavbě. Deník The New York Times loni v prosinci popsal, jak po ní znovu sahají majitelé dražších domů a bytoví designéři. Plovoucí podlaha z českých bytů jen tak nezmizí, v ložnicích a dětských pokojích jí ale vyrůstá soupeř.
Hnědý koberec z paneláku dostal novou podobu
Obývací pokoj v panelovém domě ze sedmdesátých a osmdesátých let si mnoho lidí spojí s kobercem, který zakrýval podlahu až ke stěnám a míval teplé zemité barvy. Když přišla móda laminátu, patřil starý koberec k věcem, kterých se rodiny při modernizaci bytu zbavovaly nejochotněji.
Dnešní celoplošné koberce mají s těmi původními společný hlavně název. V moderních interiérech se nosí světlé neutrální tóny, na kterých vynikne nábytek. V dražších domácnostech se prosazuje vlna a jiná přírodní vlákna. Odborníci doporučují spíš kratší vlas, který lépe snese každodenní chození.
Přečtěte si také: Češi netuší, kolik dovolené jim letos opravdu zbývá (2026): Smlouva o tom rozhoduje jen zčásti
Kdo chce, aby podlaha vypadala úhledně i po letech, sáhne po koberci s jemným vzorem. Americká designérka Melanie Millner upozorňuje, že se na koberci v jediném odstínu časem vyšlapou viditelné cestičky. Obvykle vedou od dveří k posteli nebo ke skříni.
Ložnice jdou na řadu jako první
Do obývacích pokojů se koberec vrací zatím opatrně. Nejlépe se mu daří tam, kde lidé odpočívají a chodí naboso, tedy hlavně v ložnicích a dětských pokojích.
Americký magazín House Beautiful letos v dubnu představil několik designérů, kteří s kobercem ode zdi ke zdi rádi pracují. Jeden z nich, Nick Olsen, přiznal, že nechápe, proč má tahle krytina tak špatnou pověst. Za výhodu považuje i to, že v pokoji nezůstane nábytek, který stojí jednou nohou na kusovém koberci a druhou mimo něj. Postel, noční stolek nebo křeslo se pak dají rozestavit podle chuti.
Přečtěte si také: ČSSZ zamítá žádosti o důchod i lidem po 40 letech práce: Často kvůli papírům z minulosti Kde koberec prohrává
Tam, kde se vaří, myje nebo sprchuje a kde bývá vlhko, zůstává lepší volbou dlažba nebo vinyl, které stačí přejet mopem. Koberec má ale své stinné stránky i v suchých pokojích.
Mezi vlákny se drží prach, chlupy i drobky, takže je potřeba koberec často vysávat. Skvrnu od kávy nebo červeného vína je potřeba řešit okamžitě a někdy pomůže až čistič na koberce. Celoplošný koberec je navíc k podlaze přichycený, takže ho na klepadlo neodnesete a o veškerou údržbu se postaráte přímo v bytě.
Opatrní by měli být lidé s alergií, protože se v textilu usazuje prach a žijí v něm roztoči. Alergik by se proto měl před koupí poradit se svým lékařem.
Přečtěte si také: „Kvůli rodičům se svého života nevzdám,“ tvrdí mladí Češi. Do domova pro seniory by je dali i proti jejich vůli Ticho a teplo pod bosýma nohama
V bytovém domě se každý krok po laminátu nese o patro níž a sousedé zdola často přesně vědí, kdy se nahoře vstává. Tvrdý povrch zvuk odráží zpátky do místnosti, kdežto měkká vlákna ho zachytí. Koberec tak funguje jako velký akustický panel položený na zemi a pokoj s holými stěnami přestane znít dutě. Designéři ho proto rádi dávají do pokojů, kde se sleduje televize.
Druhou předností je teplo. Naboso se po něm dá chodit i v lednu bez nepříjemného chladu od nohou. Vrstva vláken navíc izoluje podlahu a pomáhá udržet teplo v místnosti.
V čem se koberec a hladká podlaha liší, přehledně shrnuje tabulka:
Přečtěte si také: Tohle by měl zkontrolovat každý, kdo má doma tepelné čerpadlo: Majiteli spadla spotřeba o 35 % díky chytrému triku
Vlastnost Celoplošný koberec Laminát a dlažba Skvrny od kávy nebo vína Nutné řešit hned, někdy až čističem Stačí setřít Hluk kroků Tlumí kroky i dozvuk v místnosti Kroky se nesou místností i k sousedům Teplo Příjemný naboso i v zimě, pomáhá držet teplo v pokoji Při chůzi naboso studí Měkčí dopad při zakopnutí
O bezpečnosti se v souvislosti s podlahami mluví málo. Dobře napnutý celoplošný koberec pod chodidlem neujíždí a na rozdíl od malé předložky nemá volné okraje, o které se dá zakopnout. Případný pád skončí na měkčím povrchu, jak moc ho ale ztlumí, záleží hodně na podložce a na tom, co je pod kobercem.
Při prvních krůčcích batolete pomáhá měkký povrch ztlumit případné pády. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ocení to domácnosti, kde batole dělá první kroky. Seniorům, pro které bývá každý pád rizikem, se hodí koberec s nízkým vlasem na pevné podložce, protože vysoký měkký vlas může chůzi s holí nebo chodítkem ztížit. Kdo váhá, může začít jedinou místností a zbytek bytu nechat na plovoucí podlaze.
Přečtěte si také: Varování pro Čechy mířící do Polska: Za tenhle prohřešek zaplatíte nejméně 11 000 Kč, doma by to stálo polovinu
Zdroje: https://www.aol.com/controversial-1970s-living-room-trend-133000358.html, https://www.thisoldhouse.com/flooring/is-wall-to-wall-carpeting-making-a-comeback, https://carpet-rug.org/the-benefits-of-carpet-for-seniors/, https://www.floridarealtors.org/news-media/news-articles/2026/01/wall-wall-carpeting-making-come-back, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-promenit-domov-celoplosnym-nebo-kusovym-kobercem-23232.html, https://www.finance.cz/clanky/120997-koberec-na-miskach-vah/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/celoplosne-koberce-misto-plovouci-podlahy/