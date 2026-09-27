Plněná tvarohová placka plná bílkovin – tento recept doporučuji všem, kteří chtějí zhubnout. Rychlá, snadná a dokonale zasytí

Ráno často rozhoduje hlavně čas. Když nechcete znovu připravovat klasický chleba se šunkou a sýrem, může přijít na řadu nápad, který na první pohled působí trochu neobvykle. Tvarohový wrap se šunkou a sýrem totiž nevzniká z běžné tortilly, ale z jednoduché směsi tvarohu a vejce. Po upečení vznikne jemná placka s neutrální chutí, která se dobře hodí k výraznější náplni. Šunka a sýr jí dodají slanost a plnější chuť, zatímco čerstvé avokádo a rajče přidají svěžest a příjemný kontrast. Výsledkem je skladný závitek, který se dobře jí i mimo domov a může příjemně zpestřit snídani nebo svačinu.
Na spojení tvarohu a vejce je zajímavé především to, jak se během pečení změní jejich konzistence. Tvaroh dodá směsi jemnost a bílkoviny, vejce ji pomůže spojit a po upečení zpevnit. Díky tomu vznikne placka, která je dostatečně pružná na stočení, ale zároveň má pevnější strukturu, takže se při naplnění snadno nerozpadá. Neutrální základ navíc nechává vyniknout náplni. Slanější šunka a sýr se proto přirozeně doplňují s čerstvým rajčetem a krémovým avokádem.
Praktickou stránkou receptu je možnost připravit si samotnou placku předem. Pokud víte, že ráno nebudete mít čas, můžete ji upéct už předchozí den a po vychladnutí uložit do chladu. Druhý den ji stačí naplnit a srolovat, takže z přípravy svačiny se stane otázka několika minut. Hodí se také do krabičky, protože se dá pohodlně vzít s sebou a při správném zabalení se náplň zbytečně neuvolňuje.
Náplň přitom nemusí zůstat pokaždé stejná. Pokud vám nechutná avokádo, dobře ho zastoupí křupavá okurka nebo paprika. Rajče můžete vyměnit za ředkvičky a místo šunky použít zbytky pečeného kuřete. Právě jednoduchý tvarohový základ dává prostor podobným obměnám, aniž by ztratil svůj smysl.
Tvaroh vložte do vyšší nádoby a přidejte vejce, sůl a mletý černý pepř. Vše rozmixujte dohladka, aby vznikla jednotná směs bez hrudek. Díky tomu se bude směs snadno roztírat a po upečení vytvoří souvislou placku.
Plech vyložte kvalitním pečicím papírem a tvarohovou směs na něj přendejte. Stěrkou ji rovnoměrně rozetřete do tenké oválné placky, která by neměla být příliš tenká, aby při stáčení nepraskala. Snažte se vytvořit souvislou vrstvu stejné tloušťky.
Placku vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 20–25 minut. Hotová placka by měla být uprostřed pevná a její okraje lehce zezlátnout. Po upečení ji vyjměte z trouby a nechte 3–4 minuty odpočinout.
Mezitím připravte náplň. Šunku a sýr ponechte v plátcích, avokádo nakrájejte na tenké plátky a rajče nakrájejte na menší kousky nebo tenké plátky. Zeleninu podle chuti lehce osolte a opepřete.
Upečenou placku opatrně sloupněte z pečicího papíru a položte ji na pracovní plochu. Doprostřed rozložte šunku, sýr, avokádo a rajče, přičemž ponechte volné okraje, aby náplň při stáčení nevypadávala. Náplň nerozprostírejte v příliš silné vrstvě, protože by se wrap hůře stáčel.
Placku pevně, ale opatrně srolujte do závitku. Při stáčení postupujte od jedné strany a náplň lehce přidržujte uvnitř, aby se neposouvala ven. Hotový wrap můžete podávat ihned, nebo ho po vychladnutí zabalit a uložit do krabičky na pozdější svačinu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová