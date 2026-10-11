Plné úložiště v Androidu? Google Fotky a Files od Googlu najdou gigabajty smetí, aniž byste přišli o jedinou fotku

Za hláškou o téměř plném úložišti často stojí soubory, které nikdo nepotřebuje. Telefon drží lokální kopie fotek a videí, které už jednou odešly do cloudu. K nim se přidávají dočasné soubory, duplicity, zapomenuté snímky obrazovky a média uložená z WhatsAppu. Úklid má proto dvě vrstvy: média řeší Google Fotky a zbytek Files od Googlu.
Které fotky z telefonu klidně zmizí, aniž byste je ztratili
V Google Fotkách je to funkce Uvolnit místo v zařízení. Projde knihovnu a z interního úložiště smaže kopie všeho, co je bezpečně zálohované v cloudu. Fotky a videa zůstanou dostupné v aplikaci i na webu, jen v telefonu přestanou zabírat místo. Funkci najdete po klepnutí na ikonu profilu. Před potvrzením aplikace ukáže, kolik megabajtů nebo gigabajtů se uvolní. U větších knihoven jde o jednotky gigabajtů.
Pořadí kroků je důležité. Nejdřív si ověřte, že záloha opravdu proběhla. Stav zálohy u konkrétní fotky nebo videa ukáže přímo aplikace. Teprve potom mažte. Když chcete z telefonu odstranit jen jednu položku, otevřete ji, klepněte na tři tečky a zvolte Smazat ze zařízení. Kopie v cloudu zůstane nedotčená.
Co všechno vymete záložka Vyčistit ve Files od Googlu
Files od Googlu jsou v českém Google Play zdarma a starají se o všechno, co nejsou fotky ze zálohy. Po otevření záložky Vyčistit se postupně objevují karty s doporučeními. Každá karta pokrývá jinou kategorii, takže můžete smazat dočasné soubory a staré snímky obrazovky, a velké soubory si přitom nechat.
Nejvíc práce ušetří karta s duplicitami. Aplikace u nich jeden soubor označí jako originál, takže je jasné, který si ponechat. Hledat ho ručně ve dvou stejně pojmenovaných kopiích nemusíte. Samostatnou kartu mají média stažená z komunikačních aplikací včetně WhatsAppu, tedy GIFy, memy a obrázky z chatů. U každé karty vyberete, co má zmizet, a volbu potvrdíte.
Jedno špatné klepnutí smaže fotku i z ostatních zařízení
Nejčastější chyba je záměna akcí „smazat z telefonu“ a „smazat z Google Fotek“. První odstraní jen lokální kopii a záloha v cloudu zůstane. Druhá položku odstraní z Google Fotek, a tím i ze všech zařízení, se kterými se knihovna synchronizuje.
Spoléhat na koš se vyplatí jen napůl. Google Fotky v něm smazané položky nějakou dobu drží, než je odstraní trvale. Ve Files od Googlu se délka uchování liší podle typu souboru a verze aplikace. Některé položky, třeba dočasné soubory, se mažou okamžitě a do koše se vůbec nedostanou. Ve Files je tak potřeba každou kartu zkontrolovat ještě před potvrzením, protože u části souborů už nic nevrátíte.
Cloud má vlastní limit 15 GB na účet Google. Sekce Správa úložiště (profil, Nastavení Fotek, Záloha) ukazuje kategorie, které stojí za revizi: velká videa, rozmazané fotky a snímky obrazovky. Fotky a videa zálohované v kvalitě „Spořič úložiště“ (dříve High quality) před 1. červnem 2021 se ale do limitu nepočítají. Kdo maže kvůli limitu, ušetří místo hlavně u položek zálohovaných po tomto datu.
Patnáct vteřin videa ve 4K snadno spolkne stovky megabajtů
Nejrychleji úložiště plní video. Jeho velikost závisí na rozlišení, snímkové frekvenci a složitosti scény, takže i krátký klip ve 4K může zabrat stovky megabajtů. Google sám u Pixelů doporučuje přepnout natáčení na Full HD, pokud chcete šetřit místo.
Video se přitom nahromadí rychleji než soubory, které si člověk sám stáhne. Kontrolu úložiště má smysl dělat zhruba jednou měsíčně. Files od Googlu umí posílat upozornění na docházející místo i doporučení, které nepotřebné soubory odstranit.