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Plíšková se znovu učila chodit a v roce 2026 předvedla největší skok sezony o 1002 míst

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Karolína Plíšková má za sebou mimořádný návrat na tenisové kurty. Bývalá světová jednička, jejíž kariéru na dlouhé měsíce přerušilo vážné zranění kotníku, se během roku 2026 posunula z 1054. až na 52. místo světového žebříčku. Podle zveřejněného přehledu jde o nejvýraznější vzestup letošní sezony WTA.
Plíšková se znovu učila chodit a v roce 2026 předvedla největší skok sezony o 1002 míst

Plíšková se znovu učila chodit a v roce 2026 předvedla největší skok sezony o 1002 míst

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 07:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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