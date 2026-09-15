Plíseň na okurkách v září: Než rostliny zlikviduje, vyzkoušejte mýdlo a jedlou sodu. Úrodu můžete sklízet až do zámrazu!

Jak se zbavit plísně na okurkách v září? Podívejte se na jednoduchý trik našich babiček. Žlutozelené skvrny může zničit mýdlo a jedlá soda.
Jak poznat plíseň na okurkách od jiných chorob?
Plíseň na okurkách je velmi agresivní. Pokud se nezasáhne včas, během několika dnů zlikviduje celou úrodu okurek. Tato plíseň však nepohrdne ani melouny či dýněmi. Proto je důležitá prevence, a když už se plíseň objeví, tak rychlý zásah. Onemocnění zpočátku vypadá velice nenápadně, ale dokáže rychle zlikvidovat celou rostlinu.
Především v září, kdy už ranní teploty klesají nízko a během dne se udržuje vysoká vlhkost vzduchu, jsou rostliny více ohroženy houbovými chorobami. Plíseň na okurkách se objevuje na povrchu listů v podobě malých flíčků žlutozelené barvy, ohraničených žilkami.
Tyto skvrny velmi rychle přibývají a na spodní straně je viditelné šedofialové podhoubí. Listy rychle hnědnou a usychají. Netrvá dlouho a umírá celá rostlina.
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Plíseň okurková patří k nejčastějším chorobám, které mohou vaši zahradu právě na konci léta zasáhnout. Šíří se pomocí větru, a velmi nebezpečná je především v zahrádkářských koloniích.
Miluje vlhké prostředí. Usazuje se často ve
sklenících nebo na rostlinách, které jsou vysázené hustě vedle sebe, kde nedochází k dostatečnému proudění vzduchu. Výtrusy plísní přiletí a usadí se na listech. Během krátké chvíle začnou uvolňovat infikující spory, které se přes průduchy dostanou do organismu rostlin a začnou je velmi rychle likvidovat. Plíseň na okurkách v září – Jak chránit okurky před plísní a jaká je nejúčinnější prevence. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak chránit okurky před plísní a jaká je nejúčinnější prevence?
Nejúčinnější prevencí proti plísni okurkové je pěstování rostlin vertikálně. Listy budou rychleji osychat a porost bude dobře provětrávaný. Navíc
plody okurek nebudou znečištěné od zeminy a sklizeň bude také výrazně pohodlnější.
Rostlinu vyvazujte na síť či konstrukci. Jestliže okurky pěstujete ve skleníku nebo fóliovníku, nezapomeňte jej pravidelně větrat. Pěstování okurek na zahradě má také svá bezpečnostní pravidla. Rostliny vysazujte na slunné stanoviště, kde je dobré proudění vzduchu.
Čtěte také: Co udělat se skleníkem na podzim? Pomocí těchto 7 kroků skleník zazimujete a připravíte na další sezónu Plíseň na okurkách v září – Co vyzkoušet, aby se na okurkách plíseň neobjevila. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Co vyzkoušet, aby se na okurkách plíseň neobjevila?
Plíseň okurková není problémem dnešní moderní doby. Bojovaly s ní i naše babičky. A ty neměly k dispozici speciální chemické postřiky. Pokud chcete i nadále pěstovat okurky v biokvalitě, můžete vyzkoušet tyto osvědčené recepty:
Mléčný postřik: smíchejte čerstvé nepasterizované mléko s vodou v poměru 1:2. Rostliny pomocí rozprašovače tímto postřikem ošetřete. Dbejte na to, aby se postřik dostal i do spodních částí listů. Mléčný protein vytvoří na listech rostliny povlak a plíseň se na nich neuchytí. Tento roztok je důležité aplikovat každý týden na obě strany listů.
Postřik z křenu: křen je velmi známý fungicidní přípravek. Nastrouhejte 50 g křenu a nechte ho 24 hodin macerovat v 5 litrech vody. Poté rostliny tímto roztokem ošetřete. Opět dbejte na to, aby se postřik dostal na celé plochy listů z obou stran. Čtěte také: Podzimní věnec ze šípků: Jak vytvořit šípkový věnec krok za krokem Co dělat s napadenými okurkami?
Pokud už se na okurkách plíseň objeví, je třeba začít jednat okamžitě. Vyzkoušet můžete trik našich babiček, který se používá v českých zahradách dodnes:
Postřik ze sody a mýdla: smíchejte 1 lžíci jedlé sody, 1 lžičku jaru a litr vody. Touto směsí postříkejte již plísní zasažené rostliny nejen na listy, ale také na celou rostlinu. Vody by měla z listů odkapávat. Postřik aplikujte opakovaně, dokud se šíření nezastaví.
Tip redakce PlanetaZahrady
Jakmile se na okurkách objeví první podezřelé skvrny, nečekejte, až se rozšíří na celou rostlinu. Okamžitě odstraňte silně napadené listy, porost co nejvíce provzdušněte a při zalévání se vyhněte smáčení listů. V září může právě rychlá reakce rozhodnout o tom, zda budete sklízet ještě několik dalších týdnů.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)