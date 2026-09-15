Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Plíseň na okurkách v září: Než rostliny zlikviduje, vyzkoušejte mýdlo a jedlou sodu. Úrodu můžete sklízet až do zámrazu!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jak se zbavit plísně na okurkách v září? Podívejte se na jednoduchý trik našich babiček. Žlutozelené skvrny může zničit mýdlo a jedlá soda. Jak poznat plíseň …
Plíseň na okurkách v září: Než rostliny zlikviduje, vyzkoušejte mýdlo a jedlou sodu. Úrodu můžete sklízet až do zámrazu!

Plíseň na okurkách v září: Než rostliny zlikviduje, vyzkoušejte mýdlo a jedlou sodu. Úrodu můžete sklízet až do zámrazu!

Zdroj:
Reklama
Další články z Planeta zahrady
Péče o hortenzie v září: Tohle jim nyní prospěje, aby příští rok bohatě kvetly
Péče o hortenzie v září: Tohle jim nyní prospěje, aby příští rok bohatě kvetly
Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší
Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší

Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová. Fialové odstíny, listy, trávy a květy vytvoří elegantní výzdobu...

Papriky v září stále nedozrávají? Podívejte se, co jim pomůže dozrát ještě před příchodem mrazivých nocí
Papriky v září stále nedozrávají? Podívejte se, co jim pomůže dozrát ještě před příchodem mrazivých nocí

Papriky v září dozrávají pomaleji. Pokud však máte na keřích ještě stále dost plodů, byla by škoda o ně...

Rajčata v září stále nečervenají? Zjistěte, co brzdí jejich zrání a jak jim pomoci dozrát rychleji
Rajčata v září stále nečervenají? Zjistěte, co brzdí jejich zrání a jak jim pomoci dozrát rychleji

Jsou keře rajčat plné zelených plodů, které nechtějí zčervenat? Podívejte se na jednoduché tipy, se kterými...

Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete
Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete

Šeřík patří k nejoblíbenějším keřům v Česku. Pokud chcete, aby vám na jaře pěkně vykvetl, dopřejte mu právě...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

Všechny články tohoto autora →
Planeta zahrady
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.