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Plicní bakterie uvolňuje do dechu stopy látek, které člověk necítí. Labrador z londýnského útulku je zachytí díky stovkám milionů receptorů v nose

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Štěně Chilli přišlo na svět v londýnském útulku. Dnes se učí čenichem odhalit bakterii, která ohrožuje plíce lidí s cystickou fibrózou.
Plicní bakterie uvolňuje do dechu stopy látek, které člověk necítí. Labrador z londýnského útulku je zachytí díky stovkám milionů receptorů v nose

Plicní bakterie uvolňuje do dechu stopy látek, které člověk necítí. Labrador z londýnského útulku je zachytí díky stovkám milionů receptorů v nose

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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