Plevel mezi dlažebními kostkami zmizí přes noc. Stačí jedna lžička jedlé sody za pár korun a smeták, který ji zametete do spár

Jedlá soda, která je v domácnosti známá pro své nesčetné využití od pečení po čištění, má také méně známý talent pro účinnou likvidaci zahradního plevele. Podle webu
ApartmentTherapy stačí jedna lžička a zahrada se rychle a přirozeně zbaví nežádoucích zelených vetřelců. Jak se rychle zbavit plevele pomocí jedlé sody
Pro ty, kteří hledají rychlé řešení invaze plevele, nabízí jedlá soda jednoduchou metodu. Stačí nasypat jednu čajovou lžičku přímo plevel, který chcete zlikvidovat.
Má to ovšem svá pravidla. „Ujistěte se, že soda pokrývá listy i stonky , aby byla maximálně účinná. U větších nebo odolnějších rostlin bude možná nutné množství jedlé sody přiměřeně zvýšit,“ radí paní Jana K. z Pelhřimova, která nám tenhle tip poslala. Bezpečný způsob použití jedlé sody na zahradě
Při používání jedlé sody je klíčová přesnost, aby nedošlo k poškození žádoucích zahradních rostlin. Jedlá soda může absorbovat vlhkost z listů a
kořenů všech rostlin, kterých se dotkne, což je vysuší a vede k jejich úhynu, jak upozorňuje web Stutzmans. Proto je důležité aplikovat ji opravdu pouze a jen na plevel a vyhnout se přitom jakémukoliv náhodnému kontaktu s květinami nebo zeleninou. Zdroj fotografie: Depositphotos Pro ty, kteří hledají rychlé řešení invaze plevele, nabízí jedlá soda jednoduchou metodu. Jak zlikvidovat plevel mezi dlažebními kostkami
Jedním z nejlepších míst pro aplikaci jedlé sody jsou místa mezi dlažebními kostkami. Plevel rostoucí v těchto těžko přístupných místech je totiž
často obtížné zvládnout běžnými nástroji. Po rozprostření jedlé sody ji jednoduše smetákem nameťte přímo do trhlin a zajistěte, aby se dostala až ke kořenům plevele. Navíc tu nehrozí poškození okolních rostlin – zeleně se zbavíte opravdu jen a pouze tam, kde ji aktuálně nechcete. Vytvoření roztoku jedlé sody pro větší plochy
Pokud se zabýváte větší plochou nebo dáváte přednost rovnoměrnější aplikaci, zvažte vytvoření roztoku jedlé sody ve spreji. Smíchejte jeden a půl šálku jedlé sody se lžící octa nebo citronové šťávy a poté směs zřeďte asi 3,7 litry vody.
Zdroj fotografie: Freepik Jedlá soda je nejen univerzální kuchyňskou přísadou, ale také účinnou a ekologickou možností, jak se vypořádat s plevelem na zahradě.
Tento roztok přelijte do lahve s rozprašovačem a jednou týdně jej aplikujte na plevel.
„Abyste během aplikace ochránili blízké rostliny, zakryjte je plachtou nebo plastovou fólií,“ radí na závěr paní Lenka. A skvěle vám s plevel může pomoci i sůl, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři