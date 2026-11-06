Pletený závin se slanou náplní peču na všechny rodinné oslavy – stačí na něj jen listové těsto, tyto 4 suroviny a 15 minut práce

Když se ohlásí návštěva a vy nechcete trávit celé odpoledne v kuchyni, slaný závin se šunkou, špenátem a sýrem je přesně ten druh pohoštění, který vám usnadní přípravu. Stačí sáhnout po listovém těstě, přidat několik oblíbených surovin a za chvíli už se z trouby line vůně máslových vrstev a pečeného sýra. Zapletený povrch navíc vypadá slavnostně, takže závin udělá parádu i na stole, kde se sejde rodina u víkendového oběda.
Kouzlo receptu spočívá v kontrastu mezi křehkým těstem a měkkou náplní. Smetanový sýr ji zjemní, šunka dodá plnější chuť a špenát přinese svěžejší zeleninový tón. Právě spojení těchto tří surovin je příjemně vyvážené a nevyžaduje složité dochucování. Špenát před použitím dobře osušte nebo z něj vymačkejte přebytečnou tekutinu, aby těsto uvnitř zbytečně nezvlhlo a po upečení zůstalo co nejkřupavější.
Slané záviny mají v domácí kuchyni výhodu, že se dají přizpůsobit tomu, co právě najdete v lednici. Tato kombinace se hodí na pohoštění pro návštěvu, ale také na večeři, kterou můžete připravit předem a nakrájet na plátky podle potřeby. Závin chutná nejlépe ještě lehce teplý, kdy je těsto křehké a sýrová náplň měkká, ale dobře se jí i vychladlý. Pokud ho chystáte na cestu nebo do krabičky, nechte ho nejprve vychladnout, aby se uvnitř nesrážela pára.
Náplň můžete snadno obměnit podle chuti. Místo šunky použijte opečené žampiony, pokud chcete bezmasou variantu, nebo přidejte trochu nastrouhaného tvrdého sýra pro výraznější chuť. Čerstvý špenát lze nahradit rozmrazeným, pár sušených rajčat zase náplni dodá sladkokyselý nádech. Závin podávejte nakrájený na šikmé plátky, doplněný zeleninovým salátem nebo miskou jednoduchého jogurtového dipu. Z jednoho závinu tak snadno připravíte předkrm, svačinu i nenáročné pohoštění k večernímu posezení.
Troubu předehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Listové těsto vyndejte z lednice až těsně před zpracováním, aby zůstalo pevné a dobře se s ním pracovalo.
Smetanový sýr rovnoměrně rozetřete do střední části těsta a po stranách nechte dostatek místa na zapletení. Špenát omyjte a důkladně osušte, případně z něj vymačkejte přebytečnou tekutinu, aby náplň nebyla příliš mokrá. Poté ho rozložte na sýr v rovnoměrné vrstvě.
Šunku nakrájejte na menší plátky nebo proužky a rozložte ji na špenát. Náplň rozprostřete tak, aby nebyla příliš vysoká a dala se snadno uzavřít těstem.
Po obou delších stranách těsta vytvořte šikmé zářezy směrem k náplni, přičemž střední část s náplní ponechte neproříznutou. Jednotlivé proužky těsta střídavě překlápějte přes náplň z jedné a druhé strany, aby vznikl zapletený vzor. Na obou koncích těsto pevně přehněte dovnitř, čímž náplň při pečení lépe uzavřete.
Vejce rozšlehejte vidličkou a potřete jím celý povrch závinu, včetně okrajů. Díky tomu se těsto při pečení krásně zbarví dozlatova a získá lesklý povrch. Pokud některé proužky nedrží na místě, jemně je přitlačte, aby se závin během pečení nerozevíral.
Závin pečte v předehřáté troubě při 180 °C přibližně 20–25 minut, dokud nebude povrch zlatavý a těsto propečené. Po vytažení nechte závin několik minut odpočinout, aby se náplň zpevnila a plátky se lépe krájely.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová