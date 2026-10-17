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Pleť po létě volá po změně: Objevte tajemství podzimní péče, která opravdu funguje

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Po létě může být pleť dehydratovaná, citlivější a poznamenaná slunečním zářením. S příchodem chladnějších dnů ji navíc zatěžuje vítr, suchý vzduch a vytápění interiérů. Podzim je proto vhodnou příležitostí přehodnotit kosmetickou rutinu. Jak podpořit kožní bariéru, kdy zařadit exfoliaci a proč ani v
Pleť po létě volá po změně: Objevte tajemství podzimní péče, která opravdu funguje

Pleť po létě volá po změně: Objevte tajemství podzimní péče, která opravdu funguje

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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