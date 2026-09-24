Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Pleť po létě nepotřebuje trest. Nezačínej září kyselinou, peelingem a třemi novými séry najednou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přijde září, podíváš se na pleť a najednou vidíš všechno. Pigmentaci, sušší místa, pupínky, texturu, možná pár nových linek. A internet ti okamžitě nabídne řešení v podobě sedmi aktivních látek. Tvoje kožní bariéra mezitím tiše prosí, aby ses trochu uklidnila.
Pleť po létě nepotřebuje trest. Nezačínej září kyselinou, peelingem a třemi novými séry najednou

Pleť po létě nepotřebuje trest. Nezačínej září kyselinou, peelingem a třemi novými séry najednou

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Velký svetr a malá sukně: podzimní outfit, který funguje právě proto, že proporčně trochu zlobí
Velký svetr a malá sukně: podzimní outfit, který funguje právě proto, že proporčně trochu zlobí
„Já jsem prostě takový“ není vždycky vysvětlení. Někdy je to velmi pohodlný způsob, jak se nemuset změnit
„Já jsem prostě takový“ není vždycky vysvětlení. Někdy je to velmi pohodlný způsob, jak se nemuset změnit

Řekneš mu, že tě něco opakovaně zraňuje. On si povzdechne, pokrčí rameny a vytáhne větu, která má údajně...

První studený večer má zvláštní talent připomenout ti, že léto skončilo dřív, než jsi stihla všechno
První studený večer má zvláštní talent připomenout ti, že léto skončilo dřív, než jsi stihla všechno

Zavřeš balkonové dveře, protože je ti poprvé opravdu zima. Na židli ještě visí letní šaty a v telefonu máš...

Nehty tak tmavé, že až na druhý pohled poznáš barvu: black cherry, midnight purple a podzim skoro do černa
Nehty tak tmavé, že až na druhý pohled poznáš barvu: black cherry, midnight purple a podzim skoro do černa

Z dálky vypadají černě. Pak na ně dopadne světlo a najednou je v nich víno, švestka, modrá nebo hořká...

Znakový jazyk není čeština převedená do rukou. A rozhodně neexistuje jeden pro celý svět
Znakový jazyk není čeština převedená do rukou. A rozhodně neexistuje jeden pro celý svět

Možná sis někdy představovala, že česká věta prostě dostane znak za každé slovo a hotovo. Jenže český...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.