Pleť po létě nepotřebuje trest. Nezačínej září kyselinou, peelingem a třemi novými séry najednou

Léto umí dát pleti zabrat několika různými způsoby. Slunce, horko, klimatizace, pot, chlorovaná voda nebo častější pobyt venku mohou u někoho přispět k podráždění, suchosti nebo zvýraznění pigmentových změn. American Academy of Dermatology proto po období větší zátěže doporučuje především jemnou péči, hydrataci a pokračující ochranu před UV zářením.
To je možná méně sexy než „autumn skin reset“. Ale pro pleť často mnohem příjemnější.
Nejdřív zjisti, co skutečně vidíš
Pokud je pleť napjatá, štípe, loupe se nebo reaguje na produkty, které jí dřív nevadily, není nejlepší chvíle přidat další exfoliaci jen proto, že chceš „odstranit letní nánosy“.
AAD upozorňuje, že při suché nebo podrážděné pleti může časté exfoliování stav ještě zhoršit. Doporučuje jemné čištění, vlažnou vodu a hydratační přípravek nanesený ideálně na lehce vlhkou pokožku. Jinými slovy: někdy první krok není přidat. Je ubrat.
SPF nekončí spolu se sandály
Tohle je asi nejméně romantická podzimní připomínka. UV záření nezmizí jen proto, že sis oblékla svetr. AAD doporučuje broad-spectrum SPF 30 nebo vyšší celoročně, včetně chladných a zamračených dní. Pokud řešíš pigmentaci nebo známky slunečního poškození, ochrana před dalším UV je o to důležitější. Takže ne, opalovací krém nemusíš 1. října slavnostně uložit vedle plavek.
Aktivní látky vracej po jedné
Pokud ti retinoid, kyselina nebo vitamin C fungoval před létem a chceš se k němu vrátit, nemusíš obnovit všechno v jeden večer.
AAD při anti-aging péči doporučuje soustředit se na jeden problém a nepřidávat několik nových aktivních produktů naráz, protože podráždění může výsledný stav spíš zhoršit. U retinoidů navíc upozorňuje na důležitost denní fotoprotekce. Tvoje koupelna tedy nemusí v září připomínat chemickou laboratoř po výplatě.
A pigmentové skvrny nejsou důvod k domácímu útoku
Pokud tě po létě trápí výraznější pigmentace, změny znamének nebo dlouhodobě přetrvávající problém, je rozumnější ukázat pleť dermatologovi než vrstvit silnější a silnější kosmetiku podle videí na internetu.
Některé projevy slunečního poškození lze kosmeticky nebo dermatologicky řešit, ale způsob léčby závisí na typu změny a stavu pokožky. Pleť po létě tedy nemusí dostat nový režim o jedenácti krocích.
Možná potřebuje jen jemnější cleanser, krém, SPF a chvíli, kdy ji přestaneš každé ráno hodnotit z pěti centimetrů. Někdy je největší „reset“ právě to, že ji necháš přestat bojovat.
Důležitá poznámka: Text je obecný kosmetický přehled a nenahrazuje dermatologické vyšetření. Pokud máš výrazné podráždění, bolestivou nebo dlouhodobě se zhoršující vyrážku, nové či měnící se znaménko, výraznou pigmentaci nebo jiné neobvyklé kožní změny, je vhodné obrátit se na dermatologa. Retinoidy a některé další aktivní látky nejsou vhodné pro každého; při léčbě kožního onemocnění nebo v těhotenství konzultuj péči s odborníkem.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – 12 summer skin problems you can prevent [1], American Academy of Dermatology – How dermatologists treat sun-damaged skin [2], American Academy of Dermatology – How to pick the right moisturizer for your skin [3], American Academy of Dermatology – How to apply sunscreen [4].