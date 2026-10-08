Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Plesnivé listy na cuketách ještě neznamenají konec sezóny. Kdo je odstraní a přidá kompost, sklízí až do prvních mrazů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Začátkem října sklízel pěstitel Radek Štěpán pevné a chutné cukety, přestože listy okolo nich pokrýval bělavý povlak. Pomohly mu nůžky a kompost.
Plesnivé listy na cuketách ještě neznamenají konec sezóny. Kdo je odstraní a přidá kompost, sklízí až do prvních mrazů

Plesnivé listy na cuketách ještě neznamenají konec sezóny. Kdo je odstraní a přidá kompost, sklízí až do prvních mrazů

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Pribináček z obchodu obsahuje věci, které v domácím nepotřebujete. Ze tří surovin ho připravíte za 5 minut
Pribináček z obchodu obsahuje věci, které v domácím nepotřebujete. Ze tří surovin ho připravíte za 5 minut
Vypadá jako obří slunečnice a dorůstá až 2,5 metru. Mrazuvzdorná trvalka, která zaplní holý kout zahrady a kvete celé léto bez pomoci
Vypadá jako obří slunečnice a dorůstá až 2,5 metru. Mrazuvzdorná trvalka, která zaplní holý kout zahrady a kvete celé léto bez pomoci

Kolotočník ozdobný dorůstá podle britské RHS až 2,5 metru, snese tuhé mrazy a ve vlhkém polostínu promění...

Houby na zahradě rostou samy, ale první plodnice se ukážou až za 2 roky. Kdo neví o jednom kroku, čeká zbytečně
Houby na zahradě rostou samy, ale první plodnice se ukážou až za 2 roky. Kdo neví o jednom kroku, čeká zbytečně

Vytvořením správného prostředí a pečlivým výběrem a údržbou druhů hub si můžete užívat houbařské posvícení...

Skořápku rozloupnete holýma rukama a chuť předčí vlašský ořech. Srdcový ořech z Japonska roste i v českých zahradách
Skořápku rozloupnete holýma rukama a chuť předčí vlašský ořech. Srdcový ořech z Japonska roste i v českých zahradách

Srdcový ořech ‚Imschu‘ podle prodejce plodí už 2 až 3 roky po výsadbě, snese mráz až −29 °C a jeho jádro...

Na chalupě schovávají účtenky za bojler i střechu. Jeden mnohem obyčejnější papír ale lidé zahazují a riskují vysokou pokutu
Na chalupě schovávají účtenky za bojler i střechu. Jeden mnohem obyčejnější papír ale lidé zahazují a riskují vysokou pokutu

Faktury za opravy majitelé chat archivují roky. Doklad za vývoz žumpy často skončí v kamnech, a přitom jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.