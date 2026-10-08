Plesnivé listy na cuketách ještě neznamenají konec sezóny. Kdo je odstraní a přidá kompost, sklízí až do prvních mrazů

2. října 2026 stál Štěpán nad záhonem, který by leckdo odepsal. Spodní listy byly zažloutlé a poprášené plísní. Žluté cukety, kterým se celé léto nedařilo, už byly skoro celé napadené. Mezi tím vším ale rostly plody, které by obstály na kterémkoli trhu. Štěpán ve
svém článku na Cen tru popisuje, co udělal: odstřihl plesnivé listy, nejhůř zasažené rostliny poslal do bioodpadu, na každé ponechal jen pár dozrávajících plodů a přisypal kompost. Výsledek? „Krásné zdravé cukety“ v době, kdy většina zahrádkářů záhon vyklízí. Podle nás z jeho zkušenosti plyne jednoduché pravidlo: plesnivý list je na podzim signálem k rychlému zásahu, nikoli rozsudkem nad celou rostlinou. Podívali jsme se, proč postup funguje, kde má hranice a kolik času vám ještě zbývá. Padlí, nebo plíseň okurková? Jak poznat, co cuketám ničí listy
Na podzim se na cuketách nejčastěji objevují dvě houbové choroby tykvovitých. Vypadají podobně, chovají se však rozdílně, a proto se vyplatí je rozeznat.
Padlí začíná obvykle na starších, zastíněných listech. Nejprve se ukážou světle žluté skvrny, záhy je překryje bílý až šedý moučnatý povlak, který lze téměř setřít prstem. Šíří se po čepelích, řapících i stoncích. Při silném napadení listy vadnou a odumírají.
Plíseň okurková se projevuje jinak. Na horní straně listu vznikají světle zelené až žluté skvrny, které později hnědnou a bývají úhlovité, protože je ohraničuje žilnatina. Za vlhka se na rubu listu objeví tmavě fialovošedý porost spor. Ve vlhkém počasí postupuje rychle a listy mohou zhnědnout, jako by je spálil mráz.
Pozor na falešné poplachy. Některé odrůdy cuket mají listy přirozeně stříbřitě mramorované. Tahle kresba je pravidelná a nemění se, kdežto padlí je nepravidelné a den ode dne se zhoršuje. Chlad zase barví okraje listů do olivově hnědých tónů, virózy způsobují mozaiky a deformace. Podrobný přehled symptomů nabízí diagnostický průvodce
Univerzity v Minnesotě, kde lze porovnat fotografie jednotlivých poškození.
Proč u Štěpána začaly plesnivět právě žluté cukety, jeho text neobjasňuje. Odrůdu neuvádí, zmiňuje jen, že se jim letos nedařilo. Pravděpodobně sehrála roli kombinace odrůdové citlivosti, kondice rostlin a místa na záhonu. Test Univerzity v Connecticutu ukázal, že mezi odrůdami žlutých letních tykví existují výrazné rozdíly ve vnímavosti k padlí. Některé odolávaly dobře, jiné podlehly rychle. Barva plodu sama o sobě ovšem o náchylnosti nerozhoduje.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři První krok: nůžky, které cuketám vrátí vzduch
Prostřihání listů je nejrychlejší pomoc, kterou může zahrádkář nabídnout. Hustý, zastíněný porost drží vlhkost a právě v takovém prostředí se padlí i plíseň okurková cítí nejlépe. Když zmizí nemocné listy, rostlina se prosvětlí, vzduch mezi stonky proudí a povrch listů rychleji osychá. Zároveň odejde i část spor, které by jinak přeskakovaly na zdravé sousedy.
Štěpán už dříve na webu Naše zahrada radil stříhat list zhruba 3 cm od stonku. Důležitější je ovšem druhé pravidlo: najednou neodebírat víc než asi třetinu listové plochy. Holá rostlina přijde o fotosyntézu a s ní i o energii na dozrávání plodů. Pokud je napadených listů víc, rozložte zásah do několika dnů.
Praktický postup:
stříhejte čistými ostrými nůžkami u báze řapíku, začněte spodními a nejvíce poškozenými listy, nářadí po práci očistěte, aby se spory nepřenášely, odstřižené listy odneste ze záhonu hned, nenechávejte je ležet pod rostlinou.
Kam s nimi? Domácí kompost vyřaďte. Oregonská státní univerzita výslovně doporučuje nemocné části zabalit a vyhodit. Kalifornští zahradní poradci z programu Master Gardeners připouštějí jen horké kompostování, kdy hromada drží zhruba 54 °C po tři až pět dní, což běžný zahradní kompostér nezvládne. Komunální bioodpad, jaký zvolil Štěpán, dává smysl tam, kde ho obec zpracovává průmyslově. Mulčovat nakaženými listy nepřipadá v úvahu.
Někdy nůžky nestačí. Pokud je napadená většina listové plochy, listy masově hnědnou, rostlina vadne a nemá zdravý střed ani použitelné plody, vytrhněte ji celou. Štěpán to udělal se žlutými cuketami. Zachránil tím sousední rostliny, které ještě plodily. U silně zasaženého kusu je odstranění nejúčinnějším způsobem, jak prodloužit sklizeň na zbytku záhonu.
Druhý krok: kompost a méně plodů, které dostanou plnou sílu
Po řezu potřebuje rostlina posilu. Štěpán píše jen o „nějakém tom kompostu“. Pro praktickou orientaci se hodí doporučení kalifornských zahradních poradců: u náročných, intenzivně plodících druhů zeleniny přihnojují povrchovou vrstvou kompostu silnou zhruba 5 až 7,5 cm. Rozprostřete ji kolem rostliny, ne přímo na krček, ideálně hned po odstranění nemocných listů. Potom zalijte.
Zálivka má na podzim svá pravidla. Univerzita v Minnesotě doporučuje vést vodu ke kořenům kapkovou hadicí, průsakovým systémem nebo opatrně konví k patě rostliny. Kropení přes listy je pro plíseň pozvánkou.
Druhou polovinu úspěchu tvoří promyšlená redukce. Na oslabené rostlině ponechte jeden až dva plody, které mají reálnou šanci dorůst. Malé, pokřivené či nahnívající kousky odstraňte. Přerostlé, tvrdé cukety plné semen podle Univerzity v Illinois odčerpávají sílu, kterou by rostlina mohla věnovat mladým plodům. Koncem sezóny nejde o rekordní počet nových plodů, cílem je dotáhnout pár posledních kusů až na talíř.
Ideální sklizňová velikost podlouhlých cuket je podle stejného zdroje do 5 cm v průměru a 15 až 20 cm na délku. Plody rostou rychle, proto je dobré projít záhon každý den nebo obden.
Kalendář prvních mrazů v Česku: kolik času cuketám zbývá
Konečnou stanici určí první mrazová noc. Přesné datum nikdo slíbit nemůže, české údaje ale nabízejí slušnou orientaci a ukazují, jak velké rozdíly mezi lokalitami panují.
Lokalita Průměrný první mrazový den Zdroj Brno (Atlas podnebí Česka 1961 až 2000) 25. října MENDELU Severočeská pískovcová plošina a Český ráj 10. až 20. října NLI Severnější část téže oblasti 30. září až 10. října NLI Klatovy 21. až 31. října Plantmaps Karlovy Vary, Liberec 1. až 10. listopadu Plantmaps Brno, Hradec Králové, Ostrava, Pardubice 11. až 20. listopadu Plantmaps Praha 1. až 10. prosince Plantmaps
Mapové údaje Plantmaps berte jako hrubé vodítko, oficiální meteorologická data to nejsou. Rozptyl mezi oběma druhy zdrojů u Brna to dobře ilustruje.
Ještě podstatnější je vlastní zahrada. Jak vysvětluje
ČHMÚ ve své meteorologické terminologii, předpovídaná teplota se vztahuje ke vzduchu ve výšce 2 m nad zemí. U povrchu bývá za jasných nocí výrazně chladněji. Záhon v dolíku nebo v mrazové kotlině tak může namrznout, i když předpověď hlásí plus dva stupně. V teplé, chráněné poloze u zdi naopak získáte dny až týdny navíc. Dají se cukety z napadené rostliny bezpečně jíst?
Ano, pokud je plod sám v pořádku. Podle odborníků z Ask Extension lze zdravé, pevné plody z rostlin s padlím po omytí a vydrhnutí běžně konzumovat. Choroba napadá listy, dužinu nikoli. Pokud jste rostliny ošetřovali přípravkem, dodržte jeho ochrannou lhůtu. Měkké, zapáchající či nahnilé kusy a plody z rostliny v celkovém rozkladu nepatří do kuchyně, ale do bioodpadu.
Jak často kontrolovat? V suchém říjnu postačí jednou až dvakrát týdně. Po deštích, rose a chladných vlhkých nocích se vyplatí obhlídka každé dva až tři dny. Plíseň okurková totiž potřebuje, aby list zůstal 6 až 12 hodin vlhký, typicky od ranní rosy nebo deště. Vlhký podzim, v Česku častější než suchý, proto znamená bedlivější dohled, rázněji vedený řez a méně shovívavosti k těžce nemocným kusům. Štěpán popisuje letošní podzim na svém záhonu jako suchý, a to mu práci usnadnilo.
A co postřik? U několika rostlin na konci sezóny dává řez s vyřazením nejhorších kusů větší smysl. Registrované přípravky proti padlí vyžadují důkladné pokrytí listů a opakování po 7 až 10 dnech. Uplatní se spíš preventivně, na začátku léta nebo u větší výsadby. Kdo plánuje příští rok, může sáhnout po odrůdách tolerantních k padlí, jako jsou Payroll nebo Sebring. Imunní nejsou, choroba se u nich ale rozvíjí pomaleji.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková