Plesné tašky z Hlohovce se sádlem a krupicí podávané s fazulnicí: Tradiční moravská pochoutka z bramborového těsta

Když jsem poprvé ochutnala plesné tašky na výletě v jihomoravském Hlohovci,
okamžitě jsem si tenhle recept musela zapsat do svého zápisníku. Na první pohled jde o obyčejné zavinuté do ruliček, ale jakmile je vytáhnete z trouby vyhřáté doslava doruda a zakousnete se do jejich bramborové těsto křupavé kůrky potřené sádlem a vysypané krupicí, pochopíte, v čem spočívá kouzlo staré . Doma je vaříme poměrně často, protože příprava je naprosto moravské kuchyně jednoduchá a výsledek zasytí i ty největší hladovce.
Spojení křupavých
pečených roládek s hustou a voňavou je prostě dokonalá kombinace, kterou si zamiluje celá rodina. Někteří u nás doma tašky přikusují přímo k fazolovou polévkou polévce jako chléb, zatímco jiní si je s oblibou nalámají přímo do talíře, kde těsto nasákne horkou šťávu, ale přesto zůstane uvnitř příjemně pevné.
Můj tip zní: Brambory na těsto si uvařte vždy den předem ve slupce a nechte je přes noc dokonale vychladnout v lednici, protože z čerstvě uvařených teplých brambor by vám těsto nepříjemně řídlo a museli byste přidat zbytečně moc mouky. Recept na pečené bramborové ruličky se sádlem a tradiční jihomoravskou fazolovou polévku
Celkový čas přípravy: 1 hodina a 45 minut Ingredience potřebné k přípravě 800 g brambor uvařených ve slupce 200 g hrubé pšeničné mouky 100 g hrubé krupice 1 lžička soli 150 g vepřového sádla 300 g suchých bílých fazolí 1 velká žlutá cibule 2 stroužky česneku 150 g uzeného boku 1 lžíce mleté sladké papriky 1 lžíce hladké pšeničné mouky 1 bobkový list 3 kuličky nového koření 1 hrst sušené majoránky 1 špetka mletého černého pepře Foto: Cooky.cz, takové trochu palačinky, akorát z bramborového těsta Postup při přípravě plesných tašek s fazolačkou
1. Předem namočené bílé fazole slijte, zalijte v hrnci čerstvou vodou, přidejte bobkový list s novým kořením a vařte na mírném ohni přibližně
40 minut do změknutí.
2. Mezitím si oloupejte uvařené studené brambory a nastrouhejte je najemno na pracovní plochu nebo do velké mísy.
3. K nastrouhaným bramborám přisypejte hrubou pšeničnou mouku, část hrubé krupice, osolte a rukama rychle vypracujte hladké, jemné a tvarovatelné bramborové těsto.
4. Z připraveného těsta utvořte na pomoučeném vále silnější šišku a nakrájejte ji nožem na stejně velké dílky.
5. Každý kousek těsta vyválejte válečkem na tenkou obdélníkovou placku, kterou štědře potřete rozpuštěným vepřovým sádlem a posypejte hrubou krupicí.
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6. Placku pevně zaviňte do tvaru rolády nebo palačinky a jemně zmáčkněte okraje, aby sádlo při pečení nevyteklo.
7. Hlubší plech na pečení důkladně vymažte rozpuštěným vepřovým sádlem a vysypte zbývající hrubou krupicí.
8. Stočené ruličky naskládejte těsně vedle sebe na připravený plech a jejich povrch ještě jednou důkladně potřete rozpuštěným sádlem.
Pečeme
9. Plech vložte do trouby předehřáté na
170 stupňů až 180 stupňů a pečte přibližně 35 minut.
10. V polovině pečení, tedy zhruba po
15 minutách, tašky v troubě opatrně obraťte na druhou stranu, aby se dokřupava opékaly z obou stran.
11. Na pánvi osmažte na rozpuštěném sádle nakrájenou cibuli, nasekaný uzený bok a rozetřený česnek dozlatova.
12. Základ na pánvi zaprašte mletou sladkou paprikou a hladkou moukou, krátkým mícháním vytvořte jíšku a tu vmíchejte k uvařeným fazolím.
13. Polévku důkladně promíchejte metličkou, osolte, opepřete, přisypejte rozetřenou sušenou majoránku a nechte na mírném ohni ještě
10 minut povařit.
14. Upečené zlatavé plesné tašky vyjměte z trouby a podávejte ještě horké s miskou voňavé fazulnice.
Foto: Cooky.cz, fazolová polévka k tomu Tipy redakce: Výběr správných brambor: Na bramborové těsto vybírejte moučnaté brambory varného typu C, které po uvaření a vychladnutí drží skvěle tvar a těsto z nich není lepkavé. Použití kvalitního sádla: Vepřové sádlo je pro tento tradiční recept klíčové, protože dodává těstu typickou autentickou chuť a zajišťuje neodolatelnou křupavost kůrky po upečení. Krupicový efekt uvnitř ruliček: Hrubá krupice nasypaná na sádlem potřenou placku v troubě nabobtná a vytvoří uvnitř roládky nádhernou lístkující strukturu. Servírování podle chuťových preferencí: Vyzkoušejte oba způsoby podávání – část tašek si nakrájejte či nalámejte přímo do talíře s polévkou a zbytek přikusujte křupavý rovnou z ruky.
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