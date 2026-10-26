Plekancova matka se zastala syna a ostře si posvítila na Vondráčkovou. Se Šafářovou je přitom úplně jiný příběh

Byl začátek prosince 2018 a rozvod zpěvačky Lucie Vondráčkové s hokejistou Tomášem Plekancem byl na vrcholu. Tehdy promluvila žena, která do té doby stála stranou: Plekancova matka Květa. V rozhovoru pro eXtra.cz ze 3. prosince se syna zastala tak přímo, jak to v českém showbyznysu od příbuzných slyšíme jen zřídka. Mluvila o častých cestách na Kubu, o odletu do Los Angeles bez dětí i o tom, zda byl její syn opravdu „škrt“. A popřela i to, co Vondráčková o jejich vztahu tvrdila ještě v září. S odstupem let je na kauze nejzajímavější, jak odlišně tentýž rodinný vztah vypadal podle toho, kdo zrovna mluvil a v jaké fázi rozvodu. A jak jinak se o několik let později mluví o druhé snaše, Lucii Šafářové.
Září: tchyně, která pomáhala, když teklo do bot
Než se spor přelil do médií naplno, popisovala Vondráčková Plekancovu matku vřele. Blesk 25. září 2018 citoval zpěvačku, že má „moc hodnou tchyni“. Matka Tomáše jim podle ní hodně pomáhala, jezdila za nimi, byla skvělá kuchařka a v Kanadě přiložila ruku k dílu, když „teklo do bot“.
Byla to doba, kdy už o rozchodu věděla celá republika. Plekanec ho veřejně oznámil 6. srpna 2018. Vondráčková přesto o rodině bývalého partnera mluvila jako o lidech, které ztrácí nerada. Blesk to tehdy podal jako další bolestnou ztrátu rozvádějící se zpěvačky.
Mezitím se ale spor posouval. Řešilo se, zda mají synové Matyáš a Adam vyrůstat v Kanadě, nebo v Česku. Plekanec v říjnovém rozhovoru pro Seznam Zprávy zdůrazňoval, že je „český táta“ a děti chtěl vychovávat i doma. Ve stejném rozhovoru z 25. října potvrdil vztah s tenistkou Lucií Šafářovou s tím, že začal až v době rozchodu.
Prosinec: „Ve skutečnosti jsme se ani moc nepotkávaly“
Rozhovor Květy Plekancové byl od začátku do konce obranou syna. Výhrady vůči bývalé snaše byly konkrétní:
- Kuba: Vondráčková podle ní létala na ostrov „i dvakrát za měsíc“.
- Los Angeles: Po Vánocích měla odletět na 14 dní bez dětí. Plekancová podle svých slov kvůli tomu přiletěla do Kanady hlídat vnuky.
- Školka: Kluci měli chodit do soukromé miniškolky zhruba od dvou let.
- Peníze: Odmítla, že by byl Tomáš skoupý nebo že by rodina strádala. Syn ji podle ní finančně zabezpečil, ale kvůli hokeji nemohl jednoduše zůstávat doma.
Nejostřejší moment přišel u otázky, zda vnímala blízkost s Lucií stejně jako ona. „Není to pravda. Ve skutečnosti jsme se ani moc nepotkávaly,“ odpověděla. Podle ní spolu strávily sotva jeden den, protože když Vondráčková letěla do Česka, ona sama zrovna odjížděla do Kanady pomáhat se syny, zatímco Tomáš byl na zápasových cestách.
Rozhovor ale nebyl jednolitým útokem. Plekancová v něm zároveň uznala, že Vondráčková chodila s dětmi odmalička na gymnastiku a že kluci budou šikovní. Zní to jako drobnost, jenže právě kvůli ní nejde rozhovor shrnout jako „řekla, že je špatná matka“. Šlo o konkrétní výtky k cestování, péči a penězům, ne o plošné odsouzení.
Pro srovnání zářijových a prosincových slov stojí za to připomenout, že oba popisy mohou mít svůj základ. Žena, která přiletí pomoct, když teče do bot, může být zároveň ženou, se kterou se snacha během roku vidí jen pár dní. Rozdíl je v tom, co kdo chtěl ve které chvíli zdůraznit.
Vondráčková odpověděla Kubou a kanadskou zimou
Reakce přišla hned další den. Vondráčková se ozvala na sociálních sítích a iDNES její slova 4. prosince 2018 zachytil. Na Los Angeles ani na školku přímo nereagovala, zaměřila se na Kubu.
Ostrov byl podle ní „jediná obrana proti Adamovu zimnímu kašli“, požehnání v kanadských mrazech a navíc nejlevnější destinace široko daleko. Výtku tedy přerámovala ze zábavy na zdraví a z rozhazování na šetrnost. Kanadská zima přitom umí být krutá i na tamní poměry a pobyt v teple jako ochrana dětských dýchacích cest není nic neobvyklého.
Další veřejnou výměnu s tchyní už média nezaznamenala. Spor se přesunul tam, kam patřil: k právníkům. Následoval rok, v němž se řešila péče o děti, návrat do Česka i žaloba v Haagu kvůli údajnému únosu synů.
Zlom přišel 24. září 2019. Právníci obou stran vydali společné prohlášení, podle něhož rodiče ukončují spory, protože „děti nesmí trpět definitivním rozpadem vztahu“. Podrobnosti zveřejnil iDNES.cz. Mediální fáze kauzy tím v podstatě skončila.
Šafářová: společná tribuna a poděkování tchyni
Vedle toho se mezitím psal druhý příběh. Jen několik dní po prosincovém rozhovoru, 7. prosince 2018, popsal iSport, jak Šafářová fandila Plekancovi na hokeji. Seděla v jedné řadě se svými rodiči a s Květou Plekancovou. Na tribuně se tak potkaly obě rodiny ve chvíli, kdy rozvod s Vondráčkovou ještě zdaleka nebyl uzavřený.
Přímý rozhovor, v němž by Květa Plekancová o Šafářové mluvila, jsme nedohledali. Veřejně jsou k dispozici jen signály z druhé strany, ty jsou ale jednoznačné. Šafářová se za Plekance podle médií provdala v roce 2021. Na jaře 2022, před narozením druhého dítěte, poslala na Instagramu poděkování manželovi a rodině a výslovně i tchyni jako své opoře. Příspěvek tehdy převzala CNN Prima NEWS.
Prima Ženy v únoru 2022 citovala Šafářovou, že má s Plekancovými syny z prvního manželství perfektní vztah a děti spolu vycházejí skvěle. Podle týchž zdrojů fungovala střídavá péče a vztahy se uklidnily natolik, že Vondráčková v pořadu Face To Face uvedla, že Plekancovi a Šafářové drží palce.
Proč byla rodinná dynamika u druhé snachy jiná, Plekancová veřejně nevysvětlila. Expres v roce 2019 spekuloval, že Šafářová mohla imponovat sportovním zázemím a finanční soběstačností, ale šlo o výklad média, ne o její slova. Podle nás hraje roli i prostší okolnost: Šafářová do rodiny vstoupila jako vrcholová sportovkyně, která rozumí hokejovému kalendáři, cestování i tomu, co obnáší život s profesionálem. Výtky, které padly v prosinci 2018, se točily právě kolem toho.
Co zůstalo po letech
Novější výrok Květy Plekancové k Vondráčkové jsme nedohledali. Veřejně známý tak zůstává především ostrý rozhovor z prosince 2018. Zda svůj pohled od té doby změnila, není z veřejných zdrojů zřejmé.
Rodina mezitím žije dál. Vondráčková letos v rozhovoru pro iDNES mluvila o synech Matyášovi a Adamovi už jako o dospívajících klucích. Staršímu je 14 let, mladšímu 11. Kluci, kvůli kterým se před osmi lety létalo mezi Kanadou a Českem, dnes řeší školu a koníčky, ne to, kdo komu co vyčetl v novinách.
Z kauzy tak zbyly tři obrazy jedné tchyně: kuchařka, která pomáhala v kanadské zimě, žena, která se se snachou „ani moc nepotkávala“, a babička sedící na tribuně vedle nové rodiny svého syna. Všechny tři byly v určité chvíli pravdivé. Lišilo se jen to, kdo zrovna mluvil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta