Pláže jako v Karibiku a oběd za hubičku. Nejkrásnější ráj Evropy srazil ceny last minute na historické minimum

Nedotčené pláže s tyrkysovým mořem
S křišťálově modrou vodou, bílými pásy písku a levným pivem na dosah budete nepochybně spokojeni se svým rozhodnutím upřednostnit tuhle zemi před dovolenou v předraženém Chorvatsku, Itálii nebo třeba Španělsku. Tam byste pravděpodobně zaplatili trojnásobek za zážitek, který přitom snadno nabídne podceňovaná Albánie.
Albánská riviéra podél Jónského moře se řadí k nejoblíbenějším místům pro dovolenou v zemi, ale navzdory tomu nejsou davy turistů ve srovnání s jinými částmi Evropy zdaleka tak velké a nepříjemné. Prozkoumejte pláže letovisek Ksamil, Dhërmi nebo Borsh a objevte další neprobádaná zákoutí. Mezi plážovými oblastmi a vesnicemi fungují autobusové spoje, ale nečekejte, že jízdní řád najdete dostupný online. Lepší bude zeptat se někoho z místních a nechat se unášet dobrodružstvím. Cesta na riviéru autem z Tirany zabere asi tři hodiny, autobusem to bývá jen o málo více.
Kraj s pohnutou minulostí a působivými památkami
Návštěvu Albánie samozřejmě nemusíte omezovat na nezáživné polehávání na pláži. Pokud nepatříte mezi ty, kteří dávají přednost opalování a vodním radovánkám, ale raději poznáváte místní historii a památky, nemějte strach. Tahle krásná země nabízí spoustu zajímavých příležitostí i vám.
Chcete-li se dozvědět něco o dějinách Albánie, nezapomeňte navštívit národní muzeum v Tiraně, což je ostatně jedna z nejlepších věcí, které můžete ve městě dělat. Po celé zemi jsou rozeseté památky UNESCO, vznešené hrady a starobylé pevnosti. Poblíž historického města Butrint stojí pevnost Aliho paši Tepelenského, k níž se ovšem nelze dostat jinak než lodí. Bílými domy v osmanském stylu proslulo město Berat s hradem a také kostelem Nejsvětější Trojice. Majestátní hrad se vypíná rovněž nad městem Gjirokastra s křivolakými uličkami.
Příznivé ceny v hotelech i restauracích
V hlavním městě Tiraně a dále na jinu najdete některé atraktivní hostely za příznivé ceny. Právě levné ubytování patří k největším lákadlům Albánie, koneckonců za apartmán nedaleko pláže zpravidla zaplatíte kolem 35 až 50 euro za noc. V hotelu střední kategorie vás to přijde asi na 50 euro. Ani ceny v restauracích nebývají přemrštěné, na dobré večeři si pochutnáte v přepočtu za 250 až 350 Kč na osobu.
Obzvláště mimo hlavní sezónu, v červnu a září, zde panuje klidná a přátelská atmosféra, jakou patrně nezažijete ve známějších a více přeplněných evropských destinacích.
Zdroje článku: albanie-cestovani.cz, anitahendrieka.com, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková