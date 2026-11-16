Pláž: Po ekologické katastrofě způsobené během natáčení se z DiCapria stal environmentální aktivista

Pláž, FOTO: © 2000 20th Century Fox, distr. FTV Prima Pláž, FOTO: © 2000 20th Century Fox, distr. FTV Prima Pláž, FOTO: © 2000 20th Century Fox, distr. FTV Prima Pláž, FOTO: © 2000 20th Century Fox, distr. FTV Prima Pláž, FOTO: © 2000 20th Century Fox, distr. FTV Prima
V dobrodružném snímku Pláž z roku 2000 měl hlavní roli ztvárnit Ewan McGregor. Filmové studio však režiséra obešlo a obsadilo čerstvou hvězdu Titanicu Leonarda DiCapria, což vedlo k dlouholetému rozkolu mezi tvůrci. Hledání tajné ostrovní komunity
Mladý americký baťůžkář Richard přijíždí do Thajska s touhou po neobvyklém dobrodružství. V levném bangkockém hotelu získá od pomateného cizince ručně kreslenou mapu. Ta ho má dovést na tajný ostrov s nádhernou pláží, o které běžní turisté nemají tušení. K výpravě za nedotčeným rájem se k němu připojí mladý francouzský pár. Společně se vydávají hledat utajenou komunitu, která žije v naprosté izolaci od civilizace.
Mapu, kterou Richard v úvodu získá, nevytvořili filmoví rekvizitáři, ale přímo autor knižní předlohy Alex Garland. Hlavní postava se navíc v knize narodila v roce 1974, což přesně odpovídalo tehdejšímu věku Leonarda DiCapria. Režisér Danny Boyle po americkém herci pouze požadoval, aby před natáčením shodil devět kilogramů.
Vlna málem potopila člun se štábem
Během natáčení na moři se filmaři ocitli v přímém ohrožení života. Štáb se záchrannými čluny pracoval těsně za útesem, přes který se při změně přílivu nečekaně přelila zhruba osmimetrová vlna. Drahá technika skončila pod hladinou a všichni přítomní včetně režiséra a představitele hlavní role museli skočit do moře. Doprovodná motorová plavidla se k nim nemohla přiblížit, protože hrozilo, že lodní šrouby plavce ve zmatku roztrhají.
Tvůrci museli k více než kilometr a půl vzdálenému břehu plavat vlastními silami v silných vlnách. Potápěči navíc na herce křičeli, ať plavou směrem do moře, aby se úplně nevyčerpali bojem s protiproudem. Když je lodě v klidnější vodě nabraly a vysadily na souši, někteří zkušení členové štábu se neubránili slzám. Většina záběrů z této náročné scény se přitom do hotového snímku vůbec nedostala.
Filmaři poničili útes cizokrajnými palmami
Skutečná pláž Hat Maya nebyla zcela obklopena horami, a proto tvůrci v postprodukci digitálně přidali falešný masiv. Zásadní úpravy se nevyhnuly ani samotné zátoce, kde studio nechalo vybagrovat část původních stromů kvůli scéně s fotbalovým zápasem. Prostor doplnila stovka vysazených cizokrajných palem, což zásadně narušilo místní ekosystém. Když oblast po odjezdu štábu zasáhly běžné sezónní bouře, písečné duny bez přirozené vegetace se okamžitě zbortily do moře a poškodily křehký korálový útes.
Ekologové podali na americké studio i thajské úředníky žalobu za ničení přírody. Soudní spor se táhl několik let, než thajský nejvyšší soud nařídil filmařům zaplatit opravu ekologických škod a plně obnovit podmořský život. Z Leonarda DiCapria se paradoxně právě pod vlivem této katastrofy stal environmentální aktivista.
K devastaci místa přispěl i samotný komerční úspěch snímku. Turistický ruch zátoku po premiéře natolik zasáhl, že ji thajské úřady v roce 2018 zcela uzavřely. Úsek se návštěvníkům znovu otevřel až v roce 2022 s přísnými pravidly zakazujícími koupání i vjezd lodí, díky čemuž se do mělkých vod znovu vrátili žraloci černoploutví.
Režisér litoval vysokého rozpočtu
Do hlavní role chtěl Danny Boyle původně obsadit Ewana McGregora, se kterým již dříve spolupracoval. Studio ovšem prosadilo komerčnějšího DiCapria a nabídlo mu honorář dvacet milionů dolarů z celkového padesátimilionového rozpočtu. Skotský herec vnímal rozhodnutí jako zradu a s režisérem dlouhé roky nemluvil, než se v roce 2015 oba filmaři usmířili. Boyle se herci omluvil a připustil, že celou situaci tehdy zvládl velmi špatně.
S odstupem času režisér prohlásil, že na projekt dostal zbytečně moc peněz a snímek by natočil levněji. S konečnou podobou díla navíc nebyl příliš spokojený a mrzelo ho, že mu ani jedna z filmových postav nepřipadá sympatická.
Dobrodružný snímek Pláž uvede Prima MAX v pondělí 16. listopadu od 22:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).