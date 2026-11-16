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Pláž: Po ekologické katastrofě způsobené během natáčení se z DiCapria stal environmentální aktivista

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V dobrodružném snímku Pláž nahradil Leonardo DiCaprio původně zvažovaného Ewana McGregora. Samotné natáčení filmu pak nevratně zničilo thajský útes.
Pláž

Pláž

Zdroj: FOTO:© 2000 20th Century Fox, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 18:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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