Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Playboy večírek plný odvážných modelů: Doláková, Sharlota i Lenka Šeflová ukázaly své ženské zbraně!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Večírek k novému číslu časopisu Playboy se proměnil v přehlídku výrazných večerních outfitů. Do Boccaccio Baru dorazily známé tváře a mnohé z nich vsadily na hluboké výstřihy, černou eleganci nebo výraznou červenou. Pozornost přitáhly také herečka Alena Doláková (37), zpěvačka Sharlota (30) a Lenka Šeflová (23). Každá zvolila jiný styl, společné ale měly jedno: na fotostěně rozhodně nezůstaly bez povšimnutí.
Playboy

Playboy

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:14

Reklama
Další články z Aplausin.cz
Tahali z ní peníze a pak ji nechali samotnou! Tvrdí muž, který pomáhal mamince Dominiky Gottové
Tahali z ní peníze a pak ji nechali samotnou! Tvrdí muž, který pomáhal mamince Dominiky Gottové
Laďku Něrgešovou zasáhla další rána: Kolem zhoubných nádorů se objevily nové útvary
Laďku Něrgešovou zasáhla další rána: Kolem zhoubných nádorů se objevily nové útvary

Moderátorka Laďka Něrgešová (50) už rok podstupuje náročnou léčbu agresivního nádoru mozku. Podle informací...

Největší tajemství zesnulé lásky Gotta: Detaily z početí Dominiky
Největší tajemství zesnulé lásky Gotta: Detaily z početí Dominiky

Stačila jediná noc a život Karla Gotta (†80) se navždy změnil. Legendární zpěvák tehdy ještě netušil, že se...

Ewa Farna už nemohla dál: Po náhlém kolapsu přišla o další natáčení SuperStar
Ewa Farna už nemohla dál: Po náhlém kolapsu přišla o další natáčení SuperStar

Ewa Farna (33) prožívá náročné období. Po třinácti letech společného života oznámila rozchod s manželem...

Plastic Queen znova pod kudlou! Eva Feuereislová šla na zákrok, který ještě nikdy nepodstoupila
Plastic Queen znova pod kudlou! Eva Feuereislová šla na zákrok, který ještě nikdy nepodstoupila

Eva Feuereislová (37) alias Plastic Queen opět zamířila na plastickou chirurgii. Tentokrát si nechala...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.