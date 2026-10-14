Plavky neodkládejte ani na podzim. České termály lákají na vodu až 36 °C i koupání pod širým nebem

Venku už se hodí svetr, do Velkých Losin si ale nezapomeňte přibalit i plavky. Z vnitřního relaxačního bazénu tu můžete proplout do venkovní vody o teplotě 32 až 34 °C. Termální park v podhůří Jeseníků nabízí koupání po celý rok, před podzimním výletem se však vyplatí vědět, které bazény aktuálně fungují a jaký tarif pro ně právě platí. Podzimní pobyt u vody nemusí znamenat cestu za hranice ani rezervaci celého týdne v lázních. Losiny umožňují spojit několik hodin v termálních lázních s návštěvou papírny nebo zámku. Největší smysl mi dává naplánovat si jeden hlavní výlet a koupání nechat na druhou část dne. Program pak není závod mezi pokladnami a zůstane čas také na odpočinek. Koupání pod širým nebem si užijete po celý rok
Areál Termály Losiny má pět vnitřních a čtyři venkovní bazény. Na podzim je ovšem důležité rozlišovat mezi celkovou nabídkou a celoročním provozem. Venkovní aktivní, relaxační a dětský bazén patří k letní části areálu. Průplavový bazén má podle provozovatele celoroční provoz, stejně jako vnitřní bazény. V losinských termálech můžete vodní atrakce vystřídat za odpočinek na bazénových sedátkách. Vnitřní i venkovní bazény využívají přírodní termální vodu z pramene Žerotín. Foto: Luboš Pražan / Google Maps
Právě průplav je důvod, proč sem vyrazit i po létě. Z haly se dostanete ven přímo, bez přecházení po venkovní dlažbě. Venkovní část tohoto bazénu má hloubku jeden metr a
vodu o teplotě 32 až 34 °C. Před cestou přesto zkontrolujte aktuální provoz, který mohou ovlivnit údržba nebo jiné změny.
Uvnitř si lze vybírat podle toho, jak chcete čas strávit. Aktivní bazén nabízí divokou řeku a jeskyni s vodopádem, relaxační zase perličková sedátka a
hydromasážní trysky. Nejteplejší vnitřní termální bazén má 34 až 36 °C. Doporučuji v něm ale pobýt maximálně 30 minut v kuse, a pak si dát krátkou přestávku. Voda sem přichází z hloubky přes kilometr
Losinské koupání stojí
na přírodním sirném prameni. Teplota termálních vod u vývěru dosahuje přibližně 36 °C, jednotlivé bazény se ale svými teplotami liší. Není tedy správné očekávat stejně teplou vodu v celém areálu. Devět bazénů nabízí prostor pro odpočinek i dětské vodní radovánky. Pět vnitřních a venkovní průplavový bazén fungují celoročně, zbývající tři patří k letní sezoně. Foto: Oficiální web Termály Losiny, Kapitalio.cz
Provozovatel Termálů Losiny na oficiálním webu původ vody popisuje takto:
„Vnitřní i venkovní bazény jsou napouštěny přírodní termální vodou z pramene Žerotín, který vyvěrá z hloubky více než 1 000 metrů.“
Složení vody má i praktický důsledek při balení kufru. Stříbro v sirné termální vodě černá, takže stříbrné šperky bych raději nechala doma. Kolik zaplatíte za podzimní koupání
Vstupné ve vedlejší sezoně závisí na délce návštěvy a dni v týdnu. Rozdíl pocítí zejména rodiny: čtyřhodinový tarif 2+2 vychází v běžný pracovní den o 300 Kč levněji než o víkendu.
Typ vstupenky Pracovní den (2,5 hodiny) Pracovní den (4 hodiny) Víkend (2,5 hodiny) Víkend (4 hodiny) Dospělý 400 Kč 480 Kč 450 Kč 550 Kč Dítě nad 100 cm, student, senior 62+ 350 Kč 420 Kč 400 Kč 480 Kč Rodina 2+1 950 Kč 1 100 Kč 1 200 Kč 1 400 Kč Rodina 2+2 1 200 Kč 1 450 Kč 1 450 Kč 1 750 Kč Vstupné do Termálů Losiny se liší podle délky návštěvy a dne v týdnu. Tabulka porovnává vybrané tarify ve vedlejší sezoně mimo prázdniny, svátky a prodloužené víkendy.
Pozor na termín od 28. října do 1. listopadu 2026. Provozovatel pro něj uvádí pouze 2,5hodinový tarif kvůli očekávané návštěvnosti. Dospělý zaplatí 450 Kč, rodina 2+2 pak 1 450 Kč. Příplatek za sauny činí 120 Kč a
parkování stojí 15 Kč za hodinu. Dětské atrakce a sauny mají odlišná pravidla
Pro rodinný výlet je důležité, že vodní zábava nekončí s uzavřením letní části. Uvnitř zůstává dětský bazén se skluzavkou, vodním ježkem a tryskami i
vnitřní tobogán. K dispozici jsou také přebalovací pulty, dětské židličky a prostor pro odložení kočárků. Z vnitřní haly můžete proplout přímo pod širé nebe. Průplavový bazén s vodou o teplotě 32 až 34 °C má podle provozovatele celoroční provoz. Foto: Jan Doubek / Google Maps
Saunový svět je naopak přístupný až od 15 let. Zahrnuje finskou, parní, aroma a solnou saunu, nechybějí tepidária ani ledová komora. Vstup se kupuje společně s bazény. Pokud jedete s mladšími dětmi, je dobré se předem domluvit, zda se dospělí při saunování vystřídají. Při výběru bych Losiny brala jako místo pro různorodý program. Spojení dětských atrakcí a relaxačních bazénů se hodí pro společný rodinný výlet, samo o sobě však nezaručuje tiché prostředí. Kdo hledá hlavně klid, měl by při plánování sledovat obsazenost a vyhnout se alespoň termínům, u nichž provozovatel předem očekává velký zájem. Papírna se hodí i do deštivého dne
Návštěvu Velkých Losin můžete snadno spojit i s rodinným
výletem. Ruční papírna nabízí přibližně hodinovou prohlídku muzea i pracovišť tradiční výroby papíru. Základní okruh je dostupný celoročně a termín lze rezervovat online. Pro menší podzimní dovolenou je to zajímavá možnost, kterou nemusíte stavět na příznivé předpovědi počasí. Prohlídka ruční papírny ve Velkých Losinách vás zavede mezi historická zařízení tradiční výroby papíru. Koupání tak můžete doplnit výletem, který se hodí i do deštivého dne. Foto: Tomáš Novotný / Google Maps
Druhou variantou je
zámek Velké Losiny. Základní okruh věnovaný Žerotínům vede dochovanými renesančními interiéry a po arkádovém ochozu. Připomíná také zdejší čarodějnické procesy. U zámeckých prohlídek si předem ověřte návštěvní dobu konkrétního okruhu pro zvolený den. Papírnu, zámek a několik hodin v bazénech bych se ale nesnažila vtěsnat do jednoho jediného dne. Při víkendovém pobytu si můžete program rozložit a dát si rezervu na oběd nebo poklidnou procházku. Právě možnost střídat koupání s poznáváním obce je pro mě při plánování takového víkendu lákavé. Co si ujasnit před odjezdem 1) Lze si koupání rezervovat předem?
Běžný individuální vstup podle provozovatele rezervovat nelze. Aktuální obsazenost je vidět na webu termálního parku.
2) Můžu odejít na oběd a pak se vrátit?
Na stejnou vstupenku se po opuštění areálu vrátit nelze. Jídlo proto naplánujte před koupáním, po něm nebo využijte samoobslužnou restauraci uvnitř.
3) Co přibalit kromě plavek?
Osušku, gumovou obuv a hygienické potřeby, případně župan. Dětem, které používají pleny, vezměte koupací pleny.
4) Funguje venkovní koupání i mimo léto?
Celoroční provoz má průplavový bazén. Zbývající tři venkovní bazény jsou sezonní; aktuální dostupnost ověřte před cestou.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, termaly-losiny.cz, iclosiny.cz, lazne-losiny.cz, rpvl.cz, zamek-velkelosiny.cz