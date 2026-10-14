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Plavky neodkládejte ani na podzim. České termály lákají na vodu až 36 °C i koupání pod širým nebem

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Venku už se hodí svetr, do Velkých Losin si ale nezapomeňte přibalit i plavky. Z vnitřního relaxačního bazénu tu můžete proplout do venkovní vody o teplotě 32 až 34 °C. Termální park v podhůří Jeseníků nabízí koupání po celý rok, před podzimním výletem se však vyplatí vědět, které bazény aktuálně fungují a jaký tarif pro ně právě platí.
Plavky neodkládejte ani na podzim. České termály lákají na vodu až 36 °C i koupání pod širým nebem

Plavky neodkládejte ani na podzim. České termály lákají na vodu až 36 °C i koupání pod širým nebem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 03:20

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