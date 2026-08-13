Plavec Peaty 8 let neprohrál a cítil se jako Bůh. Pak začal pít a zachránil ho tchán Gordon Ramsay

Jsou sportovci, kteří vyhrávají. A pak jsou sportovci, kteří zapomenou, jak se prohrává. Adam Peaty patřil do druhé kategorie. Od roku 2014 do roku 2022 neprohrál jediný velký závod na 100 metrů prsa v dlouhém bazénu: olympiády, mistrovství světa, mistrovství Evropy, Hry Commonwealthu. Světový rekord 56,88 sekundy. Dvě olympijská zlata v řadě. Pocit, který sám popsal slovy znějícími jako varování: „Cítil jsem se jako Bůh.“ Jenže bůh, který se živí jen vítězstvím, jednoho dne zjistí, že mu došlo palivo.
Osm let bez porážky, a co to stálo
Peatyho neporazitelnost se váže konkrétně k disciplíně 100 metrů prsa v padesátimetrovém bazénu. Na kratších tratích nebo v krátkém bazénu tak absolutní nebyl. Ale na té jedné distanci, té královské prsařské stovce, byl nedotknutelný. Série skončila 31. července 2022 na Hrách Commonwealthu v Birminghamu, kde doplavil čtvrtý. Vrátil se po zlomené noze, návrat uspěchal a tělo řeklo ne.
Horší než čtvrté místo ale bylo to, co přišlo potom. V rozhovoru pro The Sunday Times popsal kontrast, který ho málem zničil: „Tolikrát jsem se cítil jako Bůh. A najednou jsem se cítil jako totální selhání, které zklamalo všechny.“ Laťku si posouvat výš už nešlo. Rekordy, zlata, tituly, splnil všechno, co si kdy vytyčil. A uvnitř zůstala díra.
Pití, otupění a ztráta barev
Peaty začal pít. Ne jako člověk, který si dá víno k večeři, ale jako člověk, který chce přestat cítit. Sám to popsal jako „zaplňování prázdna“. Špatné návyky, špatná rozhodnutí, touha být otupělý. Život ztratil barvu a radost. Do toho se rozpadl předchozí vztah, přetrvávaly následky zranění a mediální tlak nepolevoval.
Pro člověka, jehož celá identita stála na tom, že je nejrychlejší prsař planety, byl pád dvojnásobně tvrdý. Nebyl jen sportovec v krizi. Byl sportovec, který nevěděl, kdo je bez sportu. „Byl jsem nejdřív atlet, pak teprve člověk,“ řekl později pro The Guardian. „A to vás stojí skoro všechno.“
Tchán z pekla, ale toho správného
Do Peatyho života vstoupila Holly Ramsayová, dcera šéfkuchaře Gordona Ramsaye. V prosinci 2025 se vzali a Peaty od té doby závodí pod jménem Ramsay-Peaty. Ale ještě před svatbou začal fungovat vliv, který sám popisuje jako zlomový.
Gordon Ramsay v tomhle příběhu není trenér plavání. Je to člověk, který celý život funguje pod extrémním tlakem, staví impérium restaurací a každý den se měří výsledky, které „nelžou“. Peaty ho v rozhovoru pro Sky Sports označil za člověka, který exceluje v procesu, ne jen ve výsledku. Přesně ten mentální rámec Peatymu chyběl. Celou kariéru honil výsledky. Ramsay mu ukázal, že smysl je v každodenním standardu.
Bylo by ale zkreslující tvrdit, že ho Ramsay „zachránil“ sám. Peaty veřejně mluví o celé síti: Holly, odborná pomoc, přestavba denního režimu, nový přístup k tréninku. Tchán byl mentorem a autoritou, ne jediným záchranným lanem. Spíš kotva v širším systému, který Peatyho vrátil do rovnováhy.
Návrat, který ještě nemá tečku
Na olympiádě v Paříži 2024 Peaty sahal po historickém hattricku na stovce. Chyběly dvě setiny sekundy. Stříbro za Italem Nicolò Martinenghim, čas 59,05. Žádný jiný plavec v historii nevyhrál tři olympijské stovky prsa po sobě, a Peaty byl od toho zápisu vzdálený mrknutí oka.
Od té doby výsledky ukazují, že je zpět ve finálích, ale ne ve verzi, která soupeřům ujížděla o třídu. Na Hrách Commonwealthu 2026 v Glasgow bral bronz na stovce (59,65) i na padesátce. Na srpnovém ME v Paříži/Saint-Denis skončil na stovce pátý za 59,10, pouhá setina před krajanem Filipem Nowackim. Vítěz Martinenghi plaval 58,58. Propast mezi Peatyho světovým rekordem 56,88 a jeho současnými časy je víc než dvě sekundy. V plavání je to propast.
Sám po Hrách Commonwealthu přiznal frustraci: „Něco nezapadá.“ A zároveň dodal, že cesta k Los Angeles 2028 bude „nejtvrdší v kariéře“. Klíčový detail: na olympiádě v LA bude poprvé v programu i 50 metrů prsa. Peaty sám označil zařazení téhle disciplíny za zásadní pro rozhodnutí pokračovat. Sprint mu může prodloužit kariéru a otevřít reálnější cestu k medaili než čistý návrat k historické dominanci na stovce.
Člověk první, sportovec druhý
Nejpozoruhodnější na Peatyho příběhu není pád ani comeback. Je to věta, kterou dnes opakuje jako mantru: „Dřív to bylo: nejdřív atlet, pak člověk. Teď je to člověk první, pak atlet.“ Zní to jako fráze z motivačního plakátu, jenže v kontextu osmi let neporazitelnosti, alkoholu, rozpadlého vztahu, zlomené nohy a rodinného odcizení, které podle jeho slov trvá dodnes, to fráze není. Je to přeceněný účet, který si konečně přečetl.
Peatyho případ ukazuje něco, co se ve vrcholovém sportu říká potichu: absolutní dominance nechrání před vyhořením, někdy ho přímo živí. A návrat nezařídí jeden člověk, ani kdyby to byl Gordon Ramsay. Zařídí ho síť lidí, změna priorit a ochota přiznat, že stará verze vítězného já nestála za tu cenu. Peaty to přiznal nahlas. Teď zbývá zjistit, jestli nová verze stačí na Los Angeles.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta