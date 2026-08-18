Platy mechaniků F1 od nováčka po šéfa garáže. Rozdíl mezi nimi a piloty je propastný

Když se v boxech zastaví monopost na 1,8 sekundy a dvacet párů rukou vymění čtyři kola, vypadá to jako choreografie. Je to řemeslo, a to řemeslo má svou cenu. Jenže ta cena se nedá srovnávat s tím, co dostane člověk za volantem. Veřejně dostupné odhady pro sezonu 2026 ukazují, že mechanici F1 jsou placeni jako špičkoví techničtí specialisté, ne jako hvězdy show. Přesné výplatní pásky týmy nezveřejňují, ale i z neoficiálních čísel se dá poskládat obraz, který stojí za pozornost.
Od továrního nováčka po šéfa garáže: kolik berou
Kariérní žebříček v garáži F1 má víc stupňů, než by člověk čekal. Williams na svých kariérních stránkách rozlišuje hlavního mechanika, mechanika č. 1, mechanika č. 2, závodního mechanika i pneumatikového technika. Veřejné odhady portálu f1salaries.com přidávají ještě dělení na tovární/juniorské, závodní a specialistické role.
Orientační roční příjmy mechaniků F1 pro sezonu 2026 (neoficiální odhady v USD):
- Junior / tovární mechanik: 40 000–70 000 USD (zhruba 960 000–1 680 000 Kč)
- Závodní mechanik: 60 000–95 000 USD (1 440 000–2 280 000 Kč)
- Specialista (kompozity, pohonná jednotka, elektronika): 45 000–135 000 USD podle seniority a oboru
- Vedoucí mechanik / technický supervizor: 120 000–160 000 USD (2 880 000–3 840 000 Kč)
K tomu se přidávají příplatky za přesčasy a cestovné, u závodních rolí odhadem 5 000–20 000 USD za sezonu. Některé týmy nabízejí i retenční bonusy, kterými si drží zkušené lidi, jejich výše ale veřejná není a liší se tým od týmu.
Rozdíl mezi nováčkem a šéfem garáže? Zhruba dvojnásobek až čtyřnásobek. Solidní rozptyl, ale pořád se pohybujeme v řádu statisíců dolarů, ne milionů.
Propast jménem pilot
Teď ta druhá strana rovnice. Podle odhadů RacingNews365 se platy jezdců v sezoně 2026 pohybují od zhruba 500 000 USD u nováčků na konci startovního pole po 70 milionů USD u Maxe Verstappena. I ten nejhůře placený pilot si tedy přijde na trojnásobek až čtyřnásobek toho, co vedoucí mechanik. U Verstappena je to přes čtyřistanásobek.
Proč tak obrovský rozdíl? Není to jen o nabídce a poptávce. Je to systémové. Finanční pravidla FIA z nákladového stropu výslovně vyjímají platy obou jezdců a tří nejlépe placených osob v týmu. Mechanici do této výjimky nespadají, jejich mzdy se počítají do rozpočtu, který tým nesmí překročit. I bonusy navázané na umístění v Poháru konstruktérů mají strop: 12 milionů USD pro běžný tým, 14,5 milionu pro vítěze. Když se taková částka rozpočítá mezi stovky zaměstnanců, na jednotlivce zbude zlomek.
Jezdec je zkrátka jeden ze dvou lidí, kteří nesou sportovní i komerční výsledek. Mechanik je součástí aparátu o stovkách až tisíci lidech. Obě role jsou nezbytné. Trh je oceňuje radikálně jinak.
Práce za 180 dní mimo domov
Čísla na výplatní pásce vypadají jinak, když je postavíte vedle kalendáře. Sezona 2026 má 24 Grand Prix, od března v Melbourne po prosinec v Abú Zabí. Aston Martin ve svém dokumentu The Mechanic uvádí, že závodní mechanik stráví přibližně 180 dní v roce mimo domov a najezdí kolem 200 000 kilometrů. Calum Nicholas z Red Bullu popsal pro Autosport středy a čtvrtky závodního týdne jako dvanáctihodinové směny. A FIA přitom omezuje počet provozního personálu na závodě na 60 lidí na tým, dostat se do této šedesátky je samo o sobě prestižní.
Když vezmeme jen závodní víkendy (24 závodů krát pět dní krát dvanáct hodin), dostaneme 1 440 hodin. S cestováním, nočními opravami a mezizávodní prací v továrně reálná roční zátěž roste výrazně výš. Při ročním příjmu závodního mechanika kolem 80 000 USD vychází hodinová sazba podstatně skromněji, než by napovídal lesk paddocku.
Jak se tam dostat, a jak to vypadá z Česka
Cesta do garáže F1 nevede přes vysokou školu, ale přes ruce. Williams doporučuje diplom třetího stupně nebo základní vysokoškolský titul v oboru motorsport engineering, praxi ve F2, F3 nebo v okruhových sériích a ideálně firemní učňovský program. Mercedes nabízí tříleté učňovské programy. Harry Rush z Aston Martinu začínal v běžné garáži a přes nižší závodní série se vypracoval na mechanika č. 1.
Pro Čechy a Slováky to prakticky znamená relokaci. Většina týmových továren stojí v Anglii, Ferrari a Racing Bulls sídlí v Itálii, Audi ve Švýcarsku. Národnost není překážka, ale adresa ano.
A jak si mechanik F1 stojí ve srovnání s českým kolegou? Medián mzdy mechanika osobních vozidel v Česku je podle MPSV 36 874 Kč měsíčně, tedy asi 442 000 Kč ročně. I junior mechanik v F1 na spodní hranici odhadů vydělává zhruba dvojnásobek. Vedoucí mechanik čtyř- až pětinásobek. Jenže český automechanik spí každou noc doma.
Elitní řemeslo, ne zkratka k milionům
Mechanik F1 je placen jako to, čím je: vysoce kvalifikovaný technik v extrémně náročném odvětví. Ne jako celebrita, ne jako sportovec, ne jako manažer. Týmy to vědí a nijak to neskrývají. Aston Martin otevřeně mluví o osobních obětech, Williams o letech praxe v nižších sériích, než se člověk vůbec dostane k formuli.
Kdo hledá cestu k rychlému bohatství, ten v boxech F1 nenajde odpověď. Kdo hledá vrchol technického řemesla s adrenalinem, jaký žádná běžná dílna nenabídne, ten ano. Jen ať počítá s tím, že člověk na druhé straně garáže, ten s helmou, si za jeden závod vydělá víc než on za celý rok.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta