Platíte hotovostí? Od příštího roku budete ukazovat občanku. EU přistoupila k radikálnímu kroku

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Zaplatit bankovkami a mít hotovo. Pro spoustu lidí je to pořád nejjednodušší a nejsvobodnější způsob, jak nakupovat. Jenže právě u větších částek se začíná krčit prostor, který hotovost dosud měla. Brusel sjednocuje roztříštěná národní pravidla a v rámci boje proti praní špinavých peněz a financování nelegálních aktivit chystá pro celou unii společný rámec.
Běžný nákup v samoobsluze ani večeře v restauraci se nijak nezmění. Jinak to ale bude, když budete chtít zaplatit v hotovosti dražší elektroniku, ojeté auto nebo luxusnější vybavení domácnosti. Prodavač může po vás chtít doklad totožnosti, a to ze zákona, nikoli ze své vlastní vůle.
Co přesně vás čeká u pokladny
Začněme tím, co se dotkne nejvíce lidí. Pokud zaplatíte v hotovosti od 3 000 eur, tedy zhruba od 73 tisíc korun, obchodník musí ověřit, kdo mu peníze předává. Použije se občanský průkaz nebo jiný platný doklad. Nejde o podezírání zákazníka. Firmy a profesionální prodejci prostě mají povinnost vědět, od koho přijímají větší sumy v papírových bankovkách.
Nejčastěji to pocítí klenotnictví, prodejci luxusní módy, nábytku a elektroniky i autobazary. Pro podnikatele to znamená víc papírování, protože obálka s bankovkami už nepůjde předat zcela anonymně. Kdo nechce vytahovat doklady a nechat si zapisovat osobní údaje, vystačí si s bankovním převodem nebo platební kartou.
Zásadní je, koho se nová regulace týká. Míří jen na obchodní transakce, kde na jedné straně stojí firma nebo podnikatel. Soukromé obchody mezi lidmi se nemění. Když si dva sousedé plácnou při prodeji staršího zahradního traktoru nebo rodina prodá známým vybavení z pozůstalosti, evropská pravidla do toho nezasahují.
Beze změny zůstává i vklad na vlastní účet. Banky už dnes u vyšších částek smějí, často i musí chtít doložení původu peněz. Žádný zákaz vkladu to není, jde o běžnou kontrolu, zda peníze nepocházejí z trestné činnosti či daňových úniků.
Strop, který se počítá podle kurzu
Hlavní změna má pevné datum: 10. července 2027. Od něj začne platit celounijní limit pro hotovostní platby ve výši 10 000 eur. V zemích mimo eurozónu, tedy i v Česku, se částka přepočítá na národní měnu. Při současném kurzu to vychází přibližně na 243 tisíc korun. Jde o přímo použitelné evropské nařízení AMLR (2024/1624), součást širšího balíčku proti praní špinavých peněz.
V Česku nás omezení hotovosti nepřekvapí, dosud platí limit 270 tisíc korun. Unijní pravidlo ho nahradí a hranici mírně sníží. Podstatnější je jiná věc: dosud byla v zákoně pevná korunová částka, nově se limit bude pohybovat podle aktuálního kurzu eura.
Detaily přepočtu určuje každý členský stát sám. U nás se stane součástí chystaného zákona o ekonomické ochraně státu, na němž pracuje Ministerstvo financí. Použije se kurz vyhlášený Českou národní bankou pro daný den, a pokud ještě není k dispozici, platí kurz z předchozího pracovního dne. Maximální povolená částka v korunách se tak může drobně měnit podle toho, jak koruna vůči euru posiluje či slábne.
Pozor také na rozdělování plateb. Limit 10 000 eur i hranice 3 000 eur pro ověření totožnosti platí i pro více navazujících plateb, které spolu zjevně souvisejí. Za porušení pravidel o omezení hotovosti hrozí v Česku fyzickým osobám pokuta až 500 000 korun a podnikajícím subjektům až 5 milionů korun.
Pro koho je to skutečný zlom
Česko, Francie nebo Itálie si na podobné stropy zvykly. Jinak je to v Německu či Rakousku, kde dosud žádný plošný limit neplatil a platby desítek tisíc eur v hotovosti byly zcela legální. Pro tamní zákazníky i obchodníky půjde o razantní obrat. Celá změna se tak vykládá jako další krok ke sjednocení vnitřního trhu.
Český spotřebitel si v běžném životě nepohorší. Pečivo, oběd ani pračka kontrolu dokladů nevyžadují. Pozornost si žádá až jednorázový hotovostní nákup v řádu desítek tisíc korun, kde se bude ukazovat občanka, a u částek kolem čtvrt milionu, kde už hotovost nebude možné legálně použít vůbec. Je to rozumná cena za boj proti černým penězům, nebo zbytečný zásah do svobody platit, jak chceme?
Zdroje článku: tn.nova.cz, cnn.iprima.cz, e15.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová