Platíme za ni stokrát víc než za benzín. Proč je balená voda v plastu největším marketingovým trikem a co v ní ve skutečnosti plave?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pouring water into glass on blue background
Růst mezd v Česku pokračoval i ve druhém čtvrtletí letošního roku. Analytici odhadují nominální nárůst...
Závod na výrobu manganu ve Chvaleticích na Pardubicku získal územní rozhodnutí. Komerční výroba má...
Zajít si vybrat pár tisícovek na nákup od místního trhovce, na zaplacení řemeslníka nebo na útratu v...
Od zahájení výroby v září 1996 se Škoda Octavia stala jedním z nejúspěšnějších evropských automobilů. Za...
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