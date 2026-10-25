Plastová okna mohou spolehlivě sloužit dlouhé roky. Jejich životnost prodlouží několik jednoduchých úkonů

Platová okna jsou skvělým vynálezem. Vypadají dobře, dlouho vydrží a také jsou praktická. Správnou péčí navíc můžete jejich životnost prodloužit i na desítky let.
Plastová okna jsou čím dál populárnější a velmi rychle dokázala nahradit ta dřevěná, nebo dokonce z jiných materiálů. Není se však příliš čemu divit. Jsou hezká a
můžete si je vybrat v mnoha designových provedeních, dobře udržují teplo, a tím pádem šetří energii a nepraskají, ani se tolik neničí, a mohou tak vydržet celou řadu let. Jako u všeho i u oken ale platí, že je důležité o ně pečovat, a zvýšit tak jejich životnost na maximum. Správné nastavení okna
Prvním důležitým krokem u nových plastových oken je jejich nastavení. Pokud vám okna montuje firma nebo přímo dodavatelská společnost, pravděpodobně se o tento krok postarají. Pokud ne,
musíte vždy dbát na to, aby vše drželo tak, jak má, a bylo na svém místě. Klika i otevírání okna musí jít plynulým pohybem, nikde nic nesmí drhnout, ani se zasekávat. V opačném případě se jednotlivé šrouby a součástky rychle opotřebovávají, což není zrovna žádoucí. Fotografie: Freepik Nezapomínejte na promazání
Velmi důležitou součástí všech oken je tzv. okenní kování. Jedná se o komplex kovových součástek, které mají na starost otevírání a případné sklápění oken.
Musí tedy být vždy v perfektním stavu, aby nedošlo k poškození okna, ale také aby bylo pevné a nedostali se přes něj například domoví zloději. Fotografie: Freepik
Minimálně jednou za rok tedy udělejte velkou údržbu všech těchto částí oken a dopřejte jim řádné promazání. K tomu jsou určené speciální mazací látky a prostředky. Nejlepší je volit ty, které doporučuje dodavatel.
Náhražkou ale může být i vazelína, grafitový tuk nebo strojní olej. Nikdy však nepoužívejte rostlinné oleje ani tuky určené k vaření. Ty by mohly způsobit korozi a další nežádoucí účinky.
Péče o gumová těsnění
Další důležitou částí každého plastového okna je také gumové těsnění. To je zde proto, aby bránilo průniku větru či vody dovnitř do místnosti. Tato guma tak běžně odolává nejrůznějším povětrnostním podmínkám od slunce až po déšť či sníh.
Také by tedy měla být ve vynikajícím stavu, jinak riskujete profukování či zatékání. Je tedy důležité její občasná kontrola a také promazání glycerinem, který jí dodá potřebnou pružnost a pevnost. Fotografie: Freepik
Pokud se však stane, že tato guma z nějakého důvodu praskne, odlepí se nebo vypadne, jednoduše ji nahraďte zcela novu a plně funkční. Lepení by bylo zbytečné a stejně byste opět jenom riskovali její sníženou funkčnost.
Pravidelné mytí oken
Pokud máte o údržbě platových oken jasno, nesmíte zapomínat ani na jejich pravidelné mytí a čištění. To má sice spíše pouze vzhledový efekt, i tak se ale jedná o důležitou součást v jejich péči.
Na mytí byste měli používat zejména doporučené prostředky nebo také ekologičtější variantu, jakou je například směs teplé vody a octu nebo roztok jedlé sody.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Správná údržba plastových oken zaručí jejich dlouhou životnost. Stačí pravidelně dělat jen několik jednoduchých úkonů appeared first on BydlímeÚtulně.cz.