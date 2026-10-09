Plastic Queen znova pod kudlou! Eva Feuereislová šla na zákrok, který ještě nikdy nepodstoupila

Eva Feuereislová - před samotným záktokem na klinice EsteticUsti Eva Feuereislová - poslední detaily před samotným záktokem Eva Feuereislová - jde na zákrok Eva Feuereislová - míří na operační sál Eva Feuereislová - poslední minuty před samotným záktokem na sále Eva Feuereislová - na operačním stole Eva Feuereislová - na operačním sále Eva Feuereislová - Vše naznačené na samotný zákrok Eva Feuereislová - měření a značení řezu Eva Feuereislová - samotný řez skalpelem Eva Feuereislová - samotný zákrok Eva Feuereislová - se nebojí bolesti Eva Feuereislová - sešitá jizva po zákroku Eva Feuereislová - odstranění přebytku kůže Eva Feuereislová - šití samotného zákroku Eva Feuereislová - po zákroku, který skvěle zvládla Eva Feuereislová - na operačním sále po zákroku. Eva Feuereislová - nový zákrok Plastic Queen
Eva Feuereislová (37) alias Plastic Queen opět zamířila na plastickou chirurgii. Tentokrát si nechala upravit horní ret pomocí takzvaného lip liftu. Zákrok si přála už dlouho, ale kvůli rekonvalescenci na něj neměla čas. Teď se konečně dočkala. Nový zákrok a další jizva
„ Tentokrát jsem podstoupila zákrok, na který jsem chtěla jít už dlouho, ale bohužel nebyl čas na rekonvalescenci. Teď se konečně ten čas našel,“ prozradila Eva pro Aplausin.cz, která zákrok podstoupila u primářky Blanky Vraspírové z kliniky Estetic Ústí. Při lip liftu se odstraní proužek kůže pod nosem a horní ret se tím opticky zvedne a zkrátí se vzdálenost mezi nosem a rtem.
Plastic Queen přitom přiznává, že zákroků má za sebou už tolik, že je přestala počítat. „ Zákroků mám za sebou už poměrně hodně. Ať už to jsou invazivní zákroky, nebo neinvazivní, nebo výplně. Už bych mohla napsat i knihu. A počítat už jsem je přestala,“ směje se. Strach? Ten prý nezná
Překvapivě ji ale před operacemi nesvazuje strach. „ Strach před operací či zákrokem jsem paradoxně nikdy neměla,“ tvrdí Eva. Přiznala však, že ani její cesta za vysněným vzhledem nebyla vždy bez komplikací. Problém nastal například po první augmentaci prsou, kdy jí jedno prso po několika měsících kleslo kvůli nevhodně zvoleným implantátům. Komplikace měla také s nitěmi v obličeji. Obě situace se jí ale podařilo vyřešit. Tohle by si nikdy udělat nenechala!
Přestože je Eva známá svou otevřeností vůči estetickým zákrokům, existuje operace, do které by podle svých slov nikdy nešla. A rozhodně nejde o malý kosmetický zásah. „ Co se týká zákroku, do kterého bych nikdy nešla, tak je to augmentace hýždí pomocí implantátů. To je v mých očích neskutečná hloupost, která pak po čase nevypadá vůbec dobře,“ říká rázně.
A Plastic Queen rozhodně nekončí. Aktuálně se zajímá o takzvané skinboostery, které mají zlepšit kvalitu pleti. „ Sama jsem už jednu aplikaci podstoupila a musím říct, že vidím znatelné změny k lepšímu! Takže další aplikace skinboosteru bude brzy!“ prozradila. Do budoucna navíc nevylučuje facelift a plánuje také zirkonové zubní korunky. Po aktuálním lip liftu ji ale čeká hlavně klidový režim – a podle vlastních slov je pro ni nejtěžší, že nemůže pořádně mluvit ani natáčet mluvený obsah na sociální sítě. Zdroj: Aplausin.cz