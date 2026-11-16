„Plakal jsem. Skutečně jsem plakal,” říká nový představitel Aragorna. Jak se vyrovnal s tlakem?

Pán prstenů: Hon na Gluma (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) se pomalu blíží a fanoušci jsou zvědaví nejen na kvality filmu, ale také na jednu z přeobsazených postav. Jamie Dornan se s médii pobavil o tom, jak velký tlak je hrát jednoho z nejmilovanějších hrdinů fantastiky.
Snímek Pán prstenů: Hon na Gluma je zajímavým prequelem, zasazeným mezi události prvního filmu. Jeho příběh totiž začíná v době, kdy Frodo (Elijah Wood) se svými přáteli opustil Kraj, a končí dříve, než dorazí do Roklinky. Mezitím Aragorn chytí Gluma, aby od něho získal důležité informace. K filmu se vrací téměř celé původní obsazení, až na jednu výjimku. Viggo Mortensen už si Aragorna kvůli pokročilému věku nezahraje a do role udatného hraničáře byl nově obsazen Jamie Dornan, neboli pan Grey z Padesáti odstínů.
„Plakal jsem. Skutečně jsem plakal,” svěřil se v rozhovoru pro Entertainment Tonight. „Je to jako sen. Je to absolutní sen a velká čest, že do toho světa mohu vstoupit s jakoukoli možností. Natož abych si hrál tak významnou a obdivovanou figuru, kterou všichni milujeme, stejně jako milujeme to, co s tou rolí ve všech třech filmech udělal Viggo,” řekl v rozhovoru irský herec.
Dornan má dost nelehkou roli, Aragorn je spojovaný právě s Mortensenovým výkonem a pro mnoho fanoušků je těžké představit si v kostýmu hrdiny někoho jiného. Situace je o to bizarnější, že kolem sebe bude mít původní herce v původních rolích, takže změna bude o to křiklavější. Tím spíš, že herci budou hrát o 20 let mladší verze sebe sama vedle člověka, který je zhruba v tom věku jako Mortensen v době Společenstva prstenu. Je možné, že bude vizuálně dost vyčnívat, což s sebou nese o to větší tlak.
„Požádali mě, abych hrál super ikonickou roli, a já udělám to nejlepší, co mohu,” řekl Dornan před měsícem v rozhovoru pro L’Officiel. „Ale pro mě bude Aragornem vždycky Viggo. Jeho výkon je jeden z mých nejoblíbenějších a cítím se poctěn, že se mohu pokusit zachytit aspoň nějakou energii, kterou přinesl své postavě.” Jak se mu to povede, uvidíme 16. prosince příštího roku.
Podívejte se také na nejlepší fantasy filmy podle Kinoboxu.
Zdroj: Variety