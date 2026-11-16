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„Plakal jsem. Skutečně jsem plakal,” říká nový představitel Aragorna. Jak se vyrovnal s tlakem?

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Pán prstenů: Hon na Gluma (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) se pomalu blíží a fanoušci jsou zvědaví nejen na kvality filmu, ale také na jednu z přeobsazených postav. Jamie Dornan se s médii pobavil o tom, jak velký tlak je hrát jednoho z nejmilovanějších hrdinů fantastiky.
„Plakal jsem. Skutečně jsem plakal,” říká nový představitel Aragorna. Jak se vyrovnal s tlakem?

„Plakal jsem. Skutečně jsem plakal,” říká nový představitel Aragorna. Jak se vyrovnal s tlakem?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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