Pizza štangle hotové za 10 minut – jednoduché, voňavé a jen z 5 surovin. Ideální pohoštění na každou oslavu

Ještě teplé křupavé pizza štangle se sýrem a česnekem mizí ze stolu skoro samy. Z trouby voní rozpuštěná mozzarella, česnekové máslo a upečené těsto, které se při zakousnutí příjemně ozve. Hodí se na návštěvu, k večernímu posezení s přáteli i jako svačina pro děti, když chcete z obyčejného těsta na pizzu připravit něco trochu jiného.
Pizza má v italské kuchyni své pevné místo, ale její dnešní podoba se vyvíjela postupně. Za předchůdce pizzy můžeme považovat různé druhy plochého pečiva, na které lidé po staletí přidávali dostupné suroviny. Moderní pizza se nejvíce spojila s Neapolí, kde se z jednoduchého kynutého těsta, rajčat a dalších několika surovin stalo jídlo, které se později rozšířilo prakticky do celého světa.
Na těstě na pizzu je příjemné právě to, že nemusí skončit vždy jako kulatá placka. Můžete ho naplnit sýrem, šunkou nebo salámem, nakrájet na proužky a stočit do podoby, která se dobře jí rukou. Mozzarella se při pečení rozpustí a spojí s těstem, zatímco česnekové máslo dodá závitkům výraznější vůni a chuť. Právě kombinace neutrálnějšího těsta, slaného sýra a česneku funguje i bez velkého množství dalších surovin.
Pizza štangle jsou navíc dobrým způsobem, jak využít těsto, které vám zbylo po přípravě pizzy. Nemusíte kvůli nim vymýšlet další složité občerstvení a náplň můžete přizpůsobit tomu, co máte právě v lednici. K mozzarelle se hodí šunka, pikantní salám, kukuřice nebo pár koleček feferonky. Čím výraznější náplň zvolíte, tím jednodušší může zůstat dochucení samotného těsta.
Nejlepší jsou ještě teplé, kdy mozzarella zůstává měkká a česnekové máslo se vpíjí do upečeného povrchu. Na stůl k nim můžete přidat misku s rajčatovým dipem, česnekovým dresinkem nebo jen oblíbenou omáčkou. Z jednoho kusu těsta tak vznikne občerstvení, které můžete pokaždé trochu obměnit podle chuti i příležitosti.
Troubu předehřejte na 200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Těsto na pizzu rozválejte na větší obdélník, aby se dobře plnilo a následně krájelo na stejně široké proužky. Snažte se ho rozválet rovnoměrně, ale není potřeba vytvářet dokonale pravidelný tvar.
Na polovinu těsta rovnoměrně rozprostřete nastrouhanou mozzarellu. Podle chuti můžete přidat také šunku, salám, kukuřici nebo několik kousků feferonky. Druhou polovinu těsta přehněte přes náplň a okraje pevně přitiskněte.
Těsto nakrájejte na proužky široké přibližně 1,5 cm. Každý proužek několikrát lehce stočte a přeneste na připravený plech tak, aby mezi jednotlivými štangličkami zůstal prostor. Při pečení se těsto mírně zvětší, proto je zbytečně nemačkejte těsně k sobě.
Máslo rozpusťte a smíchejte s česnekovým práškem a sušenou petrželkou. Směsí potřete připravené štangle a vložte je do předehřáté trouby. Pečte asi 12–15 minut, dokud nezačnou zlátnout.
Plech vyjměte z trouby a štangle ještě jednou lehce potřete česnekovým máslem. Vraťte je do trouby a několik minut dopékejte, až získají zlatohnědý povrch a křupavé okraje. Podávejte teplé s oblíbenou omáčkou nebo dipem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová