Pixely: Utajená cenzura pro Čínu a odkaz na skutečného herního šampiona, který kvůli podvodu přišel o tituly

Pixely, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Pixely, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Pixely, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Pixely, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Pixely, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Pixely, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Pixely, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova Pixely, FOTO: © Sony Pictures Entertainment, distr. TV Nova
Akční sci-fi komedie Pixely z roku 2015 spojila obřího Pac-Mana s drtivým dopadem na Zemi, ale filmaři přitom vynechali jedno z nejslavnějších děl. Ve scénáři se původně plánovalo zničení Velké čínské zdi, ale studio tuto scénu i s dalšími protičínskými vtipy vyškrtlo ve strachu o tamní trh. Obří videohry útočí na lidstvo
V 80. letech vyslalo lidstvo do vesmíru sondu obsahující dobovou kulturu, včetně populárních arkádových videoher, aby na ni reagovali případní mimozemšťané. Záznam si mezigalaktické bytosti vyloží jako vyhlášení nepřátelství a po letech útočí na Zemi. Vetřelci zosobňují skutečné arkádové postavičky a stavby zničené po jejich zásahu se promění na malé kostky.
Prezident USA Will Cooper (Kevin James) proto žádá o záchranu svého dávného kamaráda Sama Brennera (Adam Sandler), který nyní zapojuje domácí kina. Spolu s dalšími bývalými videoherními experty (Peter Dinklage, Josh Gad) a podplukovnicí Violet musí využít své staré schopnosti z arkádových her k přežití a poražení neobvyklé invaze.
Hlavní ženskou postavu Violet Van Pattenovou ztvárnila herečka Michelle Monaghan poté, co stejnou roli těsně předtím odmítla Jennifer Aniston. Pro Adama Sandlera šlo o tradiční filmařskou libůstku, protože jeho přítelkyně ve filmech se často jmenují od písmene V. Sandler měl po svém boku už hrdinky jako Virginia (Rivalové), Veronica (Billy Madison), Vicki (The Waterboy), Valerie (Malý Nicky) a Vanessa (Velký táta).
Změny scénáře z obav o čínský trh
Režisér Chris Columbus dostal k dispozici obří rozpočet. Pixely se staly nejdražším hraným filmem, ve kterém se kdy Adam Sandler objevil, a s ohledem na utracené miliony (a čínského investora) se štáb zaměřil na zisky z asijského trhu, kvůli kterým silně cenzuroval scénář. Z původních plánů zmizelo zničení Velké čínské zdi, stejně jako narážky na propojení padoucha s čínskou vládou i narážky na takzvaný komunistický e-mailový vir.
Ve filmu zasahuje obří Pac-Man nebo hra Donkey Kong, ve vizuální stránce však nejde o skutečné herní prvky. Z hlediska počítačové grafiky netvoří postavy na plátně 2D pixely, ale trojrozměrné takzvané voxely. Sami tvůrci zvažovali u Pac-Mana uhlazenější a modernější vzhled, od kterého ale nakonec ustoupili, aby hlavní počítačový protivník vypadal patřičně hrubě, hranatě a v duchu letitých automatů z 80. let. Do epizodní role v herně obsadil režisér dokonce skutečného Torua Iwataniho, legendárního původního tvůrce hry Pac-Man, který zde ztvárnil běžného údržbáře.
Oklamal celý svět a přišel o titul mistra
Postavy z komedie narážely na skutečný svět videoher. Reálná skóre v Pixelech v podstatě kopírovala úspěchy amerických arkádových hráčů. Čísla postavy Adama Sandlera se přesně shodují se světovým rekordem a u zbývajících herních kolegů přidali scenáristé k reálným rekordním pokusům v Centipede nebo Donkey Kongu pouze nepatrné drobnosti.
Za herním strojem s Donkey Kongem navíc před kamerou úřadoval herec Peter Dinklage jako Eddie Plant, jehož charakter úmyslně odkazoval na opravdového reálného šampiona z herních automatů Billyho Mitchella, známého pod přezdívkou Král Kongu, který navíc držel rekordní nejvyšší skóre ve hře Pac-Man.
Stejně jako filmová postava v podání Dinklageho i skutečný americký hrdina Billy Mitchell o pár let později krutě narazil. Na jaře 2018 mu herní organizátoři odebrali herní tituly z obou zmíněných slavných her, protože zjistili, že k úžasným rekordům léta používal podvody a neautorizované stroje.
Komedii Pixely nabízí ke zhlédnutí Nova Cinema v sobotu 14. listopadu od 17:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).