Pixel místo notebooku: jeden kabel k monitoru a máte okna, myš i hlavní panel. Funguje to od řady Pixel 8

Oficiální název funkce zní „connected display support“. Do telefonů přichází s aktualizací Android 16 QPR3 a předcházelo jí několik měsíců betatestování. Slib jednoho kabelu se týká počtu zapojení, s kabelem samotným je to složitější. Musí umět přenášet obraz, což v praxi znamená USB-C s podporou DisplayPort Alt Mode, případně redukci na HDMI. Libovolná nabíjecí šňůra ze šuplíku stačit nemusí.
Monitor dostane vlastní plochu a telefon zůstane volný
Kompatibilní telefon po připojení monitoru nezrcadlí svůj displej, ale spustí samostatnou desktopovou relaci. Na monitoru se objeví hlavní panel s připnutými i právě spuštěnými aplikacemi. Okna se dají volně přesouvat a měnit jim velikost a systém poslouchá kurzor myši včetně pravého tlačítka. Klávesové zkratky fungují stejně jako na počítači.
Telefon v ruce mezitím zůstává plně použitelný. Na jeho displeji se dá odepisovat na zprávy, zatímco na monitoru je otevřená rozdělaná tabulka, a obě pracovní plochy běží souběžně.
Desktopový režim zvládne web, e-mail, dokumenty, lehčí kancelářskou práci i videohovory. Kdo na služební cestě potřebuje vyřídit poštu a upravit prezentaci, má v telefonu připojeném k hotelovému monitoru skutečnou náhradu notebooku. Vedle sebe přitom udrží tři okna najednou.
Kromě Pixelů ho dostanou i čtyři modely Samsungu
Google desktopový režim nepouští na každý Android. Z Pixelů ho mají modely 8 a 8a a všechny novější telefony řady 9 a 10. Ze Samsungu jsou na seznamu jen Galaxy S26, skládačky Fold7 a Flip7 a tablet Tab S11. Starší Pixely a androidové telefony dalších značek tak zatím zůstávají stranou.
Pro české zájemce je podstatné, že Google Store v Česku funguje jako oficiální prodejní kanál. Aktualizace se šíří postupně během několika týdnů a pořadí určuje model telefonu a operátor. Zveřejněné materiály žádnou geografickou blokaci funkce nezmiňují.
Ke spuštění stačí monitor se vstupem USB-C nebo HDMI a vhodný kabel. Pro skutečnou práci je potřeba ještě myš a fyzická klávesnice, připojené přes Bluetooth nebo USB. Bez nich se z desktopového prostředí stává jen hezká podívaná. Systém umí přepínat rozložení externí klávesnice podle jazyka, takže česká diakritika by na úrovni platformy problém dělat neměla. Jak dobře s ní pracuje konkrétní aplikace, záleží na jejích vývojářích.
V čem je Samsung DeX pořád vyzrálejší
Samsung svůj DeX nabízí už roky a v praxi je to znát. Umí přetahovat obsah mezi okny, má desítky pracovních aplikací upravených pro velkou obrazovku a k televizi se připojí i bezdrátově. Telefon se dá během relace DeX normálně používat, což teď nabízí i Google. Základní scénář Google dorovnal, v rozsahu ekosystému a vyladění má Samsung stále náskok.
Apple přinesl nový okenní systém s panelem nabídek v iPadOS 26, tedy na tabletu. MacBook Neo s čipem A18 Pro je pak plnohodnotný notebook s macOS a s počítačem vytaženým z telefonu nemá mnoho společného. Desktopový režim Androidu je ze všech těchto variant nejmobilnější a nejúspornější, za to ale platí nejmenší jistotou, jak se která aplikace na monitoru zachová.
Android 17 vezme aplikacím možnost velké obrazovky odmítnout
Řada aplikací třetích stran je stále navržená výhradně pro dotykové ovládání na výšku. Na monitoru to znamená zamčenou orientaci, nefunkční klávesové zkratky nebo okno, kterému nejde změnit velikost. Hardware i systém jsou připravené, ale dokud se aplikace chovají jako nafouklé mobilní verze, zůstává označení „plnohodnotný počítač“ přehnané.
Google desktopový režim zasazuje do strategie, kterou interně nazývá „adaptive-first“. Android se podle ní má rozumně chovat na jakékoli obrazovce, od hodinek až po Googlebook, připravovanou laptopovou platformu postavenou na základech Androidu. Už v říjnu 2025 přidal do frameworku Jetpack WindowManager nové šířkové třídy pro velmi velké displeje.
Na problém s aplikacemi Google upozorňuje sám a vývojáře k úpravám tlačí. Od Androidu 17 už aplikace cílící na nové API nebudou moci přizpůsobení velkým obrazovkám odmítnout. Kdy plnou podporu doplní Microsoft Word a další velké aplikace, zatím nikdo veřejně neoznámil.