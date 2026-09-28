Piva před zápasem a žádná posilovna. Řezníček nastřílel přes sto ligových gólů a směje se, jak to dokázal

Jedno pivo večer před zápasem „na lepší spaní“. Cigarety v kabině, kde se podle jeho slov kouřilo skoro všude. A přesto 356 ligových startů, skupina Ligy mistrů s Plzní a vstup do elitního Klubu ligových kanonýrů. Řezníčkův příběh zní jako anekdota z jiné doby, a do značné míry jí taky je. Odchovanec Příbrami, který debutoval v první lize 11. března 2007, prošel desítkou českých i zahraničních klubů a kariéru zakončil tam, kde začal. Ne triumfálně, ale s hořkou příchutí nevyužitých měsíců na lavičce.
Jedno pivo, ne deset
Řezníčkova pověst „divočáka“ žije vlastním životem, ale otevřeně doložitelná fakta jsou střízlivější, než by napovídala legenda. V rozhovoru ze září 2026 mluví o jednom pivu před zápasem, rituálu, který mu podle jeho slov pomáhal usnout a který trenéři František Straka nebo Svatopluk Habanec tolerovali. Nejde o předzápasové opíjení, spíš o kabinový zvyk éry, kdy se nad podobnými věcmi přivíraly oči.
O tom, že „nikdy nechodil do posilovny a nikdy si nepřidával“, se zase dozvídáme z teaseru k placenému rozhovoru pro Aktuálně.cz. Plný kontext výroku není volně dostupný, takže kategorické tvrzení „za dvacet let ani jednou neposiloval“ by bylo novinářská zkratka. Bezpečnější je říct: podle jeho vlastních slov stavěl kariéru čistě na fotbalové zátěži, instinktu a důrazu v šestnáctce.
Čísla, která mluví za všechno
Ať už Řezníček posiloval, nebo ne, střelecká bilance je tvrdý fakt. Podle oficiálního profilu na webu Chance Ligy nastřílel v české lize 99 gólů v 356 zápasech. Stý a stý první gól přidal v zahraničí, ve slovenském Ružomberoku a belgickém Lokerenu, a vstoupil tak do Klubu 100, jak potvrdila Nadace fotbalových internacionálů.
Kariérní vrchol patří jednoznačně Zbrojovce Brno: 81 soutěžních gólů ve 165 duelech, z toho 39 prvoligových branek. Pro srovnání:
- Sparta (2014/15): 8 ligových zápasů, 0 gólů
- Plzeň (2018/19–2019/20): 22 ligových zápasů, 2 góly, ale titul a šest startů ve skupině Ligy mistrů, včetně zápasu na Santiago Bernabéu proti Realu Madrid
- Zbrojovka (tři etapy): 93 ligových zápasů, 39 gólů
Ve velkých klubech se neprosadil. V Brně byl králem. Právě tahle disproporce ukazuje, že Řezníček potřeboval být jedničkou, středobodem útoku, ne rotačním hráčem v širším kádru.
Produkt jiné kabinové éry
Řezníčkuv životní styl nebyl v českém fotbale přelomu tisíciletí zdaleka ojedinělý. Bývalý ligista Zdeněk Folprecht v rozhovoru pro Radiožurnál Sport popisuje kuřáckou komůrku plnou spoluhráčů a trenéry, kteří dělali, že nic nevidí. Jirka Štajner vzpomíná na dvě piva po tréninku jako na běžnou věc. Reprezentační trenér mládeže Petr Havlíček přiznává, že sám v mládí nezvládal životosprávu.
Dnešní profesionální režim je jinde. Mladý záložník Zbrojovky David Jambor mluví o posilovně, protažení a regeneraci jako o samozřejmé součásti dne. Folprecht to shrnuje jednoduše: směr je „zdravý životní styl“. Řezníček není návod, jak se stát kanonýrem. Je důkazem, že v tolerantnější době mohl mimořádný talent přežít i navzdory návykům, které by ho dnes z profesionálního kádru vyřadily mnohem dřív.
Hořký konec tam, kde to začalo
Kariéra se uzavřela v Příbrami, a ne hezky. Po návratu do klubu, kde kdysi debutoval, se Řezníček dostal do konfliktu s trenérem Jiřím Kohoutem. Už po pátém či šestém kole dostal zprávu, že se s ním v základní sestavě nepočítá. Poctivě trénoval, ale nenastupoval. Oficiální příbramský text mluví diplomaticky o „chybějící chemii“. Řezníček sám je přímější: bylo to demotivující a vedlo ho to ke konci.
Zlomový moment jeho kariéry přitom přišel mnohem dřív, po vyhazovu z Českých Budějovic, kdy mu bylo pětadvacet. Tehdy se podle vlastních slov „srovnal“, přestal dělat blbiny a začal fotbal brát naplno. Bez toho pádu by prý neměl ani rodinu, ani stovku gólů.
Z ligy na šlajsák
Tři dny po oznámení konce profesionální kariéry přistál Řezníček v TJ Sokol Lanžhot, čtvrtá liga, jihomoravská divize. Klub to 17. září 2026 oznámil jako „přestupovou bombu“. Sám útočník říká, že do divize jde s respektem a nečeká, že tam „automaticky dá dvacet gólů“. Zároveň plánuje návrat do Brna, kde by rád pracoval ve Zbrojovce, ale trenérské licence nemá a do trenéřiny se nehrne.
Sto jedna ligových gólů, šest zápasů v Lize mistrů a pivo před spaním. Řezníčkova kariéra je hotová. Legenda, kterou po sobě zanechal, si poradí sama.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle