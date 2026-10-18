Pistole sedmi statečných prozradily nůž na provázku i krev před výstřelem. Pozorným divákům neuniknou ani další chyby

Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima Pistole sedmi statečných, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer / distr. FTV Prima
Ve westernu Pistole sedmi statečných z roku 1969 se filmaři museli obejít bez původní hlavní hvězdy. Střelce Chrise si místo Yula Brynnera zahrál George Kennedy a z charakteristického vzhledu hrdiny převzal pouze doutník. Během natáčení pak štábu uniklo několik úsměvných technických chyb. Diváci tak mohou v akčních scénách zaznamenat umělou krev na košili před samotným zásahem nebo letící nůž přivázaný na provázku. Záchrana vůdce z nedobytné pevnosti
Mexický lid utlačuje krutý plukovník Diego, kterého ztvárnil Michael Ansara. Vojáci zatknou vůdce revoluce Quintera a přesunou ho do nedobytné pevnosti hlídané dvěma stovkami mužů. Zbylí vzbouřenci si za šest set dolarů najmou střelce Chrise, aby Quintera s pomocí dalších šesti najatých expertů osvobodil. Obležení naplánují na neděli, kdy za vojáky přijíždějí na návštěvu manželky.
Zajatého Quintera si zahrál Fernando Rey. Stal se tak jediným hercem kromě Yula Brynnera, který se objevil ve dvou filmech o sedmi statečných. V předchozím snímku Návrat sedmi statečných z roku 1966 představoval kněze.
Hvězda pronesla jen jedenadvacet vět
Roli experta na výbušniny Cassieho získal bývalý hráč amerického fotbalu Bernie Casey, pro kterého práce na westernu znamenala debut v celovečerním filmu. Střelecký tým doplnil Joe Don Baker jako jednoruký muž jménem Slater, kterého Chris najal z panoptika. Ačkoli šlo o jednu z hlavních postav, herec ve filmu promluví pouze jedenadvacetkrát.
Ve snímku se objevuje malý chlapec jménem Emil s tváří Tonyho Davise. Když ve filmu prohlásí, že se jmenuje Emiliano Zapata, odkazuje na skutečného mexického revolucionáře. Pokud je chlapci zhruba osm let, znamenalo by to, že se děj odehrává kolem roku 1887.
Nůž létal do věže na viditelném provázku
Tvůrci přehlédli několik historických a technických chyb. Při karetní hře drží hrdinové v rukou karty potištěné čísly, skutečné hrací karty na Divokém západě ovšem obsahovaly pouze symboly. Když pak Levi Morgan v podání Jamese Whitmorea hází nůž na hlídače ve věži, diváci si mohou všimnout provázku přivázaného k čepeli. Sám herec navíc po celou dobu střílí a vrhá nože levačkou, na konci filmu ale výbušniny hází pravou rukou.
Chyby se nevyhnuly ani scénám úmrtí. Střelec P.J. má na košili krevní skvrnu ještě předtím, než ho zasáhne kulka, kapsle s umělou krví u herce Scotta Thomase totiž praskla předčasně. Zastřelený Slater naopak na svém oblečení žádnou krev nemá. Jediným mužem, jehož zástupce v boji zemřel, se stal velitel Chris, což se v žádném jiném filmu z této série nestalo.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).