Pískovny u Veselí nad Lužnicí mají průzračnější vodu než většina chorvatských pláží. Fotky nemají filtr

Veselí nad Lužnicí neleží na žádné mapě exotických destinací, a přesto stačí vystoupit z vlaku na trati 220 z Prahy, půl hodiny jít pěšky a stát na břehu, který vizuálně připomíná spíš záběr z Dominikány než jihočeskou nivu. Soustava pěti posttěžebních jezer, která tu zůstala po dekádách těžby štěrkopísku, dnes funguje jako jedno z nejatraktivnějších přírodních koupacích míst v jižních Čechách. Ale skutečný důvod, proč sem stojí za to jet, leží ještě o kus dál, na hraně pláže a lesa, kde vítr před tisíci lety navál kopec písku, který tu stojí dodnes.
Jak člověk vytvořil „moře“ v jihočeské nivě
Příběh Veselských pískoven začíná v roce 1952, kdy se v nivě Lužnice rozjela průmyslová těžba štěrkopísku. Říční sedimenty, které tu řeka ukládala tisíce let, byly ideálním stavebním materiálem pro poválečný boom. Bagry postupně vyhloubily pět rozsáhlých jam, které se okamžitě plnily podzemní vodou; štěrky a písky v nivě jsou totiž mimořádně propustné a hladina podzemní vody tu leží mělko pod povrchem.
Těžba trvala až do roku 1986. Po ní následovala technická rekultivace a v letech 1983–1989 i biologická fáze, kdy se břehy osázely vegetací. Část území byla ponechána přirozené sukcesi, příroda si tu zkrátka vzala zpět, co mohla. Výsledkem je dnešních 240 hektarů vodních ploch obklopených písčitými plážemi, lužními lesy a naučnou stezkou se 14 zastaveními na sedmikilometrovém okruhu.
Proč je voda v pískovnách tak průzračná
Každý, kdo sem přijde poprvé, se ptá totéž: jak je možné, že voda v bývalém dole vypadá čistěji než v městském bazénu? Odpověď je v geologii pod hladinou.
Štěrkopísková jezera se zásadně liší od běžných rybníků. Zatímco rybník v zemědělské krajině přijímá splaveniny z polí, jemné jílové částice a organiku z povodí, posttěžební jezero prořezává vysoce propustné vrstvy štěrků a písků. Voda v něm intenzivně komunikuje s podzemní vodou, která je přirozeně filtrovaná průchodem přes sedimenty. Přísun jemných částic a organického materiálu je výrazně nižší, a proto zůstává zákal minimální.
K tomu přidejte čistou fyziku. Molekuly vody pohlcují červenou část světelného spektra; čím větší objem čisté vody, tím výrazněji se projevuje modrý odstín. Když je navíc dno tvořené světlým pískem, odražené světlo zesiluje dojem tyrkysové barvy. Není to žádný chemický trik ani přidaná barva. Je to kombinace nízké turbidity, světlého substrátu a slunečního svitu. Za zatažených dnů efekt slábne, za letního poledne ale člověk skutečně na okamžik zapochybuje, jestli nestojí u Jadranu.
Jihočeská poušť: písečná duna, kterou navál vítr z doby ledové
Pár minut chůze od pláží se krajina změní tak radikálně, že to vypadá jako střih ve filmu. Les ustoupí, pod nohama zašustí suchý písek a před očima se objeví nízký, ale zřetelný pahorek:
Písečný přesyp u Vlkova, přírodní rezervace a jedna z nejlépe zachovaných písečných dun v celém Česku.
Přesyp vznikl ke konci pleistocénu, tedy v období, kdy ustupoval poslední kontinentální ledovec a krajina střední Evropy vypadala jako studená step s minimem vegetace. Řeky Lužnice a Nežárka ukládaly v nivě obrovské množství písků a štěrků. Vítr, který tehdy vál převážně od východu, tyto odkryté říční sedimenty přemísťoval a navršil z nich dunu. Morfologie přesypu to dodnes prozrazuje: východní návětrný svah je pozvolný, se sklonem kolem 10°, zatímco západní závětrný svah padá příkře pod úhlem 30 až 40°. Rozměry (přibližně 80 × 60 metrů) jsou skromné, ale tvar je učebnicově čitelný.
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Co dělá Vlkov skutečně výjimečným, je kontext. Třeboňská pánev ukrývá vrstvy písků o mocnosti až 350 metrů, ale odkryté, nezarostlé duny tu zůstaly jen dvě: Vlkov a nedaleký Slepičí vršek. Všechny ostatní pohltila vegetace nebo lidská činnost.
AOPK proto vede Vlkov mezi maloplošnými zvláště chráněnými územími CHKO Třeboňsko. Vlkov versus polabské duny: co říká srovnání
Česko není na písečné přesypy tak chudé, jak by se zdálo. V Polabí u Nymburka leží přesyp u Píst, rozsáhlejší oblast s dunami dosahujícími výšky kolem deseti metrů, rovněž pozdně glaciálního původu, vzniklá z fluviálních sedimentů Labe. O kus dál existuje
přesyp u Osečka, drobná duna, kterou Česká geologická služba eviduje, ale přisuzuje jí nižší vědecký význam.
Vlkov se od polabských příbuzných odlišuje ve třech ohledech:
Geologický zdroj – zatímco polabské duny čerpají z labských sedimentů, Vlkov vznikl z písků Lužnice a Nežárky, tedy z jiného říčního systému. Ochranný režim – leží uvnitř CHKO Třeboňsko, což mu zajišťuje přísnější ochranu i širší ekologický kontext lužních lesů a rybničních soustav. Stav zachování – ČGS i AOPK ho prezentují jako mimořádně cennou, velmi dobře zachovanou dunu, zatímco řada polabských přesypů je částečně stabilizovaná vegetací nebo narušená zemědělstvím.
Na několika stech metrech od sebe tu tak leží dvě učebnicově odlišné krajiny: jedna vytvořená člověkem za pouhých 34 let těžby, druhá formovaná větrem na konci doby ledové. Obě přitom stojí na stejném materiálu, říčním písku.
Prakticky: co vědět před cestou
Areál pískoven není oficiálně spravované koupaliště se záchranáři a bazénovou chemií. Je to přírodní lokalita v chráněné krajinné oblasti, kde se koupání toleruje a zázemí postupně rostlo zdola. Sezonní parkování stojí 50 korun do pěti odpoledne, poté 25 korun. Kartou nezaplatíte, ani na parkovišti, ani u stánků s občerstvením. Nejbližší bankomaty jsou ve Veselí nad Lužnicí.
Z Prahy se sem dostanete vlakem bez přestupu po trati 220 na České Budějovice; cesta autem trvá orientačně kolem dvou hodin. O horkých víkendech a při kulturních akcích, které areál pravidelně pořádá, je rozumné počítat s vyšším návalem.
Tyrkysová voda, postglaciální duna a příběh o tom, jak se těžební jáma proměnila v krajinu, kterou chrání stát. Tohle všechno leží na jednom sedmikilometrovém okruhu uprostřed Třeboňska, a vstup je zdarma.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková