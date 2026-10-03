Piškotový dezert s krémem a malinovým želé je neodolatelný – jednoduchý, krásný a chutná jako z cukrárny

Když se na stole objeví něco barevného a krémového, většinou není potřeba nikoho dlouho přemlouvat, aby ochutnal. Právě takový dezert se hodí ve chvíli, kdy čekáte návštěvu a chcete připravit něco slavnostnějšího, ale zároveň nechcete trávit celé odpoledne zdobením. Piškotový dezert s krémem a malinovým želé zaujme už na pohled, ale jeho skutečné kouzlo se ukáže až při prvním soustu. Jemný piškot, hladký smetanový krém a šťavnaté ovoce vytvářejí příjemný kontrast, ve kterém se střídá sladkost s osvěžující ovocnou kyselostí.
Na tomto dezertu je příjemné především to, jak se v něm střídají různé textury a chutě. Nadýchaný základ působí lehce, krém přidává sametovou jemnost a ovocná vrstva přináší svěží kyselost, která celý dojem vyvažuje. Díky tomu dezert nepůsobí těžce ani přes svou krémovost a každý další kousek chutná trochu jinak podle toho, kolik se ho podaří nabrat z jednotlivých vrstev. Právě tahle rovnováha z něj dělá dezert, který se hodí nejen ke kávě, ale i na slavnostnější stůl.
Velkou výhodou je, že dezert můžete připravit s předstihem. Po několika hodinách chlazení se jednotlivé vrstvy zpevní a při krájení budou lépe držet tvar, což oceníte především při rodinné oslavě nebo návštěvě. Ovoce můžete přizpůsobit sezóně. V létě se hodí čerstvé maliny a ostružiny, mimo jejich sezonu můžete sáhnout po mraženém ovoci, případně použít směs podle vlastní chuti. Pokud chcete výraznější čokoládový nádech, horní část můžete doplnit několika hoblinkami hořké čokolády.
Troubu předehřejte na 170 °C a plech o rozměrech 20 × 30 cm vyložte pečicím papírem. Vejce vyšlehejte s cukrem a špetkou soli do světlé a nadýchané pěny. Hladkou mouku smíchejte s bramborovým škrobem a práškem do pečiva a opatrně ji vmíchejte do vaječné směsi.
Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech a vložte do předehřáté trouby. Piškot pečte přibližně 25–30 minut, dokud nebude na povrchu lehce zlatavý a špejle zapíchnutá do středu nevyjde čistá. Upečený korpus nechte úplně vychladnout a potom ho vodorovně rozkrojte na dvě stejně vysoké vrstvy.
Připravte směs na zvlhčení korpusu. Silný černý čaj oslaďte cukrem a po zchladnutí do něj vmíchejte malinovou šťávu. Obě poloviny piškotu rovnoměrně pokapejte připravenou směsí, aby zůstaly vláčné, ale nebyly příliš mokré.
Želatinu zalijte horkou vodou a za stálého míchání ji nechte úplně rozpustit. Smetanu ke šlehání vyšlehejte s mascarpone, moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem do pevného krému. Do rozpuštěné želatiny vmíchejte několik lžic krému, aby se teploty vyrovnaly, a potom želatinovou směs rychle zapracujte do zbytku krému.
Spodní část piškotu položte zpět do formy a rovnoměrně na ni rozetřete přibližně polovinu krému. Přikryjte zbylou částí piškotu a lehce ji přitlačte, aby vrstvy dobře přilnuly. Zbylý krém rozetřete na povrch a dezert vložte nejméně na 1–2 hodiny do lednice, aby krém zpevnil.
Připravte ovocnou vrstvu. Želé rozmíchejte v 250 ml horké vody podle návodu a nechte ho zchladnout, dokud nebude vlažné. Maliny, případně další zvolené ovoce, krátce prohřejte v hrnci, aby pustily trochu šťávy, a potom je nechte zchladnout.
Ovoce vmíchejte do zchladlého želé a nechte směs chvíli stát, dokud nezačne lehce houstnout. Poté ji opatrně nalijte na vychlazenou vrstvu krému a rovnoměrně rozetřete. Dezert vložte nejméně na 5–6 hodin do lednice, ideálně přes noc, aby želé dokonale ztuhlo.
Před podáváním dezert vyjměte z lednice a nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé porce. Pro čisté řezy můžete čepel krátce namočit do horké vody a potom ji otřít. Každý řez by měl ukázat všechny vrstvy od vláčného piškotu až po ovocné želé.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová