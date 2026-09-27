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Pískot už i na jihu: Trumpova návštěva fotbalového zápasu ukázala jeho popularitu

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Donald Trump přijel do republikánského Tennessee pro další dávku potlesku. Na stadionu plném jeho potenciálních voličů ale místo triumfu čekalo pískání a bučení. Prezident se sice usmíval do kamer a předstíral, že je všechno v pořádku, jenže jeho návštěva ukázala nepříjemnou věc: ani na domácím hřišti už nemusí dostat ovace, které si tolik žádá.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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