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Písecký dort: Tradiční slavnostní moučník s jemným krémem, který vyniká poctivou chutí a elegantním vzhledem

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Písecký dort patří k těm dezertům, které vypadají slavnostně, ale doma se dají zvládnout bez cukrářských kouzel. Dělám ho ve chvíli, kdy chci něco lehkého a hezkého na stůl, protože kombinuje kakaovo-ořechový korpus, dvě šlehačkové vrstvy s džemem a jemné zpevnění želatinou, díky kterému se dobře krájí.
Obrázek na recept na písecký dort

Obrázek na recept na písecký dort

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na písecký dort
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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