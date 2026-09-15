Písecký dort: Tradiční slavnostní moučník s jemným krémem, který vyniká poctivou chutí a elegantním vzhledem

Písecký dort je typ dezertu, který na stole sice vypadá slavnostně, ale doma kvůli němu není potřeba předstírat cukrářskou školu. Připravuji ho hlavně tehdy, když chci něco lehčího, úhledného a přitom ne moc pracného. Spojuje kakaovo-ořechový korpus, dvě šlehačkové vrstvy s džemem a trochu želatiny, aby dort držel tvar a dal se slušně nakrájet. Výsledek je svěží, nepůsobí těžce a na řezu vypadá o poznání efektněji, než kolik práce za ním ve skutečnosti stojí.
Na
píseckém dortu je mi sympatické, že se pohybuje někde mezi poctivým domácím dortem a starší cukrárenskou klasikou. Někdo ho peče se světlým piškotem, jinde se přidává ovocné želé, marmeláda, případně obojí. Narazila jsem i na provedení s kakaovým korpusem a ořechy. Právě tahle verze se u nás doma ujala nejvíc, protože kakao a dají základu vlašské ořechy výraznější chuť a šlehačkové vrstvy pak nepůsobí ploše.
Jedna praktická poznámka: Chcete-li čistý řez, nespěchejte s chlazením. Vrstvy potřebují čas. U tohohle dortu se to pozná hned ve chvíli, kdy do něj poprvé zajedete nožem. Recept na domácí písecký dort se dvěma ovocnými vrstvami
Doba přípravy: zhruba 60 minut + chlazení Doba pečení: asi 25 minut Forma: dortová forma o průměru přibližně 24 cm Počet porcí: asi 12 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 90 g hladké mouky 4 vejce velikosti M 100 g smetany ke šlehání 31 % 100 g cukru krupice 20 g kakaa 2 g soli 2 g prášku do pečiva 60 g mletých vlašských ořechů
Jahodová náplň: 250 g smetany ke šlehání 7 g želatiny 100 g jahodového džemu
Meruňková náplň: 250 g smetany ke šlehání 7 g želatiny 100 g meruňkového džemu
Dokončení: 200 g smetany ke šlehání 25 g vanilkového cukru 12 koktejlových třešní Postup přípravy píseckého dortu s ovocnou náplní a šlehačkou
1. Troubu předehřejte na 170 °C. Dortovou formu o průměru zhruba 24 cm vyložte pečicím papírem, případně ji jen lehce vymažte a vysypte. U šlehačkových dortů se mi osvědčil papír na dně, protože korpus se potom snáz vyndává a nepřichytává se.
2. Do mísy dejte vejce, cukr krupice a sůl. Šlehejte několik minut, až vznikne světlá, nadýchaná pěna. Dobře našlehaná vejce jsou u korpusu dost podstatná, jinak může být hutnější, než by měl.
3. Přilijte smetanu ke šlehání a krátce promíchejte. Vedle v misce smíchejte hladkou mouku, kakao, prášek do pečiva a mleté vlašské ořechy. Suchou směs zapracujte do vaječné pěny opatrně, spíš stěrkou než razantním mícháním, aby těsto zbytečně nespadlo.
4. Těsto přelijte do formy a pečte přibližně 22 až 25 minut. Hotový korpus by měl po lehkém stlačení pružit a špejle zapíchnutá doprostřed má vyjít suchá. Nechte ho nejdřív chvíli ve formě, potom ho vyndejte a nechte úplně vychladnout.
5. Vychladlý korpus vraťte do čisté formy nebo ho stáhněte dortovým ráfkem. Pokud se při pečení uprostřed hodně vyboulil, seřízněte vršek do roviny. Vrstvy pak sednou rovnoměrněji a dort nebude na řezu ujíždět. Připravte jahodovou náplň
6. Želatinu nechte nabobtnat podle návodu na obalu v malém množství vody. Smetanu ke šlehání vyšlehejte do polotuha, vmíchejte jahodový džem a nakonec přidejte rozpuštěnou, už trochu zchladlou želatinu. Náplň ihned rozetřete na korpus.
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7. Dort dejte asi na 20 až 30 minut do lednice, aby jahodová vrstva zpevnila. Tenhle krok se nevyplatí odbýt. Když vrstva zůstane moc měkká, meruňková náplň se do ní začne při roztírání vpíjet.
8. Stejným postupem udělejte meruňkovou náplň. Nechte nabobtnat želatinu, ušlehejte smetanu, vmíchejte meruňkový džem a nakonec přidejte rozpuštěnou želatinu. Směs rozetřete na zpevněnou jahodovou vrstvu, raději pomalu a lehkou rukou.
9. Dort vraťte do lednice nejméně na 30 minut. Mezitím vyšlehejte 200 g smetany ke šlehání s vanilkovým cukrem do pevnější šlehačky. Kdo nemá rád příliš sladké dezerty, nemusí už nic dalšího doslazovat.
10. Na ztuhlou meruňkovou vrstvu naneste bílou šlehačku. Povrch můžete uhladit stěrkou, nebo na něm nechat jen měkké vlnky. Píseckému dortu podle mě sluší jednodušší úprava, bez velkého cukrářského zdobení.
11. Nakonec dort ozdobte 12 koktejlovými třešněmi, podle kterých se potom dobře rozměří řezy. Nechte ho chladit ještě alespoň 4 hodiny, lépe přes noc. Podávejte ho vychlazený. V lednici vydrží zhruba 2 dny, nejlépe ale vypadá první den po dokončení. Foto: Cooky.cz, Písecký dort Rady Když je džem hodně tuhý, nejdřív ho krátce rozmíchejte lžící. Se šlehačkou se pak spojí mnohem snáz. Želatinu nelijte vařící do studené směsi. Po rozpuštění ji nechte trochu zchladnout, jinak se mohou objevit hrudky. Pro drobnou obměnu můžete místo jahodového džemu použít malinový. Dort pak bude mít výraznější ovocnou chuť. Při krájení pomůže nůž nahřátý v horké vodě. Po každém řezu ho otřete, vrstvy zůstanou čistší a nebudou se trhat.
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Zdroj: Autorský text redakce
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